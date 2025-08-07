Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sở Y tế Thanh Hóa có tân giám đốc 47 tuổi

07-08-2025 - 11:51 AM | Xã hội

Ông Lê Văn Cường (47 tuổi), đại biểu Quốc hội, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, vừa được bổ nhiệm giữ chức giám đốc sở này

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Cường, Phó giám đốc Sở Y tế, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

Sở Y tế Thanh Hóa có tân giám đốc 47 tuổi- Ảnh 1.

Ông Lê Văn Cường, tân Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: BTH

Theo quyết định, ông Lê Văn Cường sẽ giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa trong thời gian 5 năm kể từ ngày 5-8-2025.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định giao ông Lê Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, phụ trách điều hành hoạt động của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, kể từ ngày 1-7-2025 cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Văn Cường (sinh năm 1978, quê xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), hiện là tiến sĩ, bác sĩ. Ông tốt nghiệp Bác sĩ y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2002, Bác sĩ Nội trú Tim mạch tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2006, Thạc sĩ Kế hoạch và Chính sách Y tế tại Đại học Leeds (Vương quốc Anh) năm 2014, Tiến sĩ Y khoa tại Viện Nghiên cứu khoa học Y dược Lâm sàng 108 năm 2017.

Tân Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa từng kinh qua các chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa. Tháng 4-2025, ông Cường nhận thêm nhiệm vụ Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa Nổi bật

Bí mật sau cánh cửa phòng hát VIP 5 ở karaoke P.S

Bí mật sau cánh cửa phòng hát VIP 5 ở karaoke P.S Nổi bật

Giám đốc doanh nghiệp khai ra người chỉ đạo 'chi ngoài' 8,1 tỷ đồng cho cán bộ Hải quan Hải Phòng

Giám đốc doanh nghiệp khai ra người chỉ đạo 'chi ngoài' 8,1 tỷ đồng cho cán bộ Hải quan Hải Phòng

11:25 , 07/08/2025
Bắt tạm giam thuyền trưởng Lê Văn Hiếu

Bắt tạm giam thuyền trưởng Lê Văn Hiếu

11:18 , 07/08/2025
Đem hồ sơ bệnh án làm giấy gói thức ăn, bệnh viện bị phạt gần 1 tỷ đồng

Đem hồ sơ bệnh án làm giấy gói thức ăn, bệnh viện bị phạt gần 1 tỷ đồng

11:17 , 07/08/2025
Vụ kiện hy hữu: Viện kiểm sát và tòa án “vênh” nhau, thân chủ bị buộc phải trả 3,52 tỉ đồng

Vụ kiện hy hữu: Viện kiểm sát và tòa án “vênh” nhau, thân chủ bị buộc phải trả 3,52 tỉ đồng

10:02 , 07/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên