Sở Y tế Thanh Hóa có tân giám đốc 47 tuổi
Ông Lê Văn Cường (47 tuổi), đại biểu Quốc hội, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, vừa được bổ nhiệm giữ chức giám đốc sở này
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Cường, Phó giám đốc Sở Y tế, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.
Theo quyết định, ông Lê Văn Cường sẽ giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa trong thời gian 5 năm kể từ ngày 5-8-2025.
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định giao ông Lê Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, phụ trách điều hành hoạt động của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, kể từ ngày 1-7-2025 cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.
Ông Lê Văn Cường (sinh năm 1978, quê xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), hiện là tiến sĩ, bác sĩ. Ông tốt nghiệp Bác sĩ y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2002, Bác sĩ Nội trú Tim mạch tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2006, Thạc sĩ Kế hoạch và Chính sách Y tế tại Đại học Leeds (Vương quốc Anh) năm 2014, Tiến sĩ Y khoa tại Viện Nghiên cứu khoa học Y dược Lâm sàng 108 năm 2017.
Tân Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa từng kinh qua các chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa. Tháng 4-2025, ông Cường nhận thêm nhiệm vụ Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội.
