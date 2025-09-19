Soán ngôi Nội Bài thành sân bay lớn nhất miền Bắc, Gia Bình lại lập kỷ lục chưa từng có

Kỷ lục về giải phóng mặt bằng dự án Sân bay Gia Bình

Ngày 18/9, báo Tiền Phong đưa tin, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu cho biết, địa phương đã cơ bản giải phóng xong mặt bằng hơn 100 ha phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, trở thành kỷ lục chưa từng có về thực hiện các dự án thu hồi đất tại tỉnh Bắc Ninh.

Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh về thực hiện đầu tư xây dựng các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã phát động phong trào thi đua 80 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, 256 ngày đêm hoàn thành các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và 468 ngày đêm hoàn thành tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội - đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh.

Ông Gấu cho biết thêm, có thời điểm, chỉ sau 4 ngày tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ của dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, địa phương đã cơ bản giải phóng xong mặt bằng cần thiết.

Được biết, đây đã là lần thứ 2 Bắc Ninh lập kỷ lục chưa từng có về giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án Sân bay Gia Bình. Trước đó, tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh diễn ra ngày 18/11/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận và biểu dương các Sở, ngành, địa phương đã tích cực vào cuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2024; nhất là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng mặt bằng Sân bay Gia Bình với "kỳ tích chưa từng có".

Công trường Sân bay Gia Bình hồi tháng 2/2025. Ảnh: UBND tỉnh Bắc Ninh

Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên 100% hộ gia đình có các công trình và đất bị thu hồi đã đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ. Công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB đã diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và an toàn.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình - sân bay lớn nhất miền Bắc, lớn thứ hai cả nước

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể, tổng diện tích được nâng lên khoảng 1.960 ha, chính thức soán ngôi sân bay lớn nhất miền Bắc của Nội Bài (1.500 ha). Trên cả nước, Gia Bình chỉ xếp sau Long Thành (5.000 ha).

Mục tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030 là cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế -ICAO). Công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; khai thác loại máy bay B777, B787, A350, A321 và các máy bay chuyên cơ, chuyên dùng khác.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có phương thức tiếp cận hạ cánh theo tiêu chuẩn CAT III đối với đường cất hạ cánh 07L/25R, tiêu chuẩn CAT II đối với đường cất hạ cánh 07R/25L.

Tầm nhìn đến năm 2050, cảng đạt cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của ICAO), có công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm; khai thác loại máy bay B777, B787, A350, A321 và các máy bay chuyên cơ, chuyên dùng khác và có phương thức tiếp cận hạ cánh: Theo tiêu chuẩn CAT III đối với các đường cất hạ cánh 07L/25R, 07R/25L và 06/24.

Phối cảnh của Sân bay Gia Bình (khi chưa quy hoạch mở rộng lên quy mô Cảng hàng không quốc tế). Ảnh: Sun Group

Hệ thống sân đỗ được quy hoạch với sân đỗ riêng cho trực thăng của Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân và khu vực dành cho chuyên cơ, máy bay thương mại. Đặc biệt, sân bay sẽ có nhà ga VIP dành riêng cho chuyên cơ, tọa lạc phía Nam khu sân đỗ với diện tích khu đất khoảng 3,2 ha.

Trước đó, ngày 10/12/2024, Thủ tướng Chính phủ đã dự lễ khởi công dự án xây dựng Sân bay Gia Bình - sân bay phục vụ nhiệm vụ bay huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Không quân Công an nhân dân Việt Nam. Hiện nay, công trình Sân bay Gia Bình vẫn đang được thi công song song với việc quy hoạch mở rộng lên quy mô Cảng hàng không quốc tế.