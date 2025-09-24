Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sốc: Hương Giang là đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2025!

24-09-2025 - 21:07 PM

Thông tin Hoa hậu Hương Giang là Miss Universe Vietnam 2025 đang khiến mạng xã hội bùng nổ.

Tối 24/9, BTC Miss Universe Vietnam chính thức công bố đại diện thi quốc tế năm nay. Trước đó, nhiều fan sắc đẹp đã rôm rả dự đoán nhiều cái tên sẽ được "handpick", có Á hậu đương nhiệm hoặc các người đẹp có thành tích tốt trong cuộc thi năm ngoái. Loạt cái tên được réo gọi nhưng cuối cùng, không ai ngờ đến Miss Universe Vietnam 2025 cuối cùng gọi tên Hoa hậu Hương Giang.

Trên fanpage cuộc thi, BTC đã đăng tải poster công bố Nguyễn Hương Giang chính thức đại diện nhan sắc Việt tại đấu trường Miss Universe 2025 sẽ được tổ chức tại Thái Lan.

BTC thông báo: "Người được trao sứ mệnh ấy, không ai khác chính là Hoa hậu Nguyễn Hương Giang. Cô ấy là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự nghị lực và tài năng, hành trình đầy cảm hứng và đáng tự hào của Hương Giang trải dài trên nhiều vai trò: ca sĩ, diễn viên, người mẫu, MC, giám khảo và nhà sản xuất. Chỉ mới năm ngoái, Hương Giang đã đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất của Miss Universe Vietnam 2024, một lần nữa khẳng định rằng cô chưa bao giờ ngừng thử thách bản thân. Trong mọi vai trò, cô đều tỏa sáng với nội lực vững vàng, sự sáng tạo và lòng tự hào, đúng với hình ảnh của một người phụ nữ Việt Nam hiện đại và mạnh mẽ".

Sốc: Hương Giang là đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2025!- Ảnh 1.

Hương Giang chính là đại diện nhan sắc Việt tại Miss Universe lần thứ 74

Cái tên Hương Giang được công bố khiến mạng xã hội nổ tung vì không một ai nghĩ đến trường hợp này. Hương Giang chưa từng tham gia cuộc thi nhan sắc nào trong nước, thế nên fan sắc đẹp vô cùng ngỡ ngàng và thắc mắc lý do BTC Miss Universe Vietnam chọn cô làm đại diện thi quốc tế.

Bên cạnh nhiều thắc mắc, nhiều fan sắc đẹp lại rần rần vì Hương Giang là Miss Universe Vietnam 2025. Bởi lẽ hơn ai hết, Hương Giang là người đẹp có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sắc đẹp. Hương Giang đăng quang Miss International Queen 2018 tại Thái Lan, sau đó có nhiều hoạt động liên quan đến beauty queen ở trong nước, như tổ chức cuộc thi nhan sắc cho người chuyển giới, làm huấn luyện viên cho loạt cuộc thi Hoa hậu - người mẫu. Trong năm 2024, Hương Giang và Dược sĩ Tiến đồng sản xuất Miss Universe Vietnam.

Với loạt thành tích ấn tượng cùng kinh nghiệm dồi dào, fan sắc đẹp trong nước không khỏi đặt nhiều hi vọng Hương Giang sẽ tiếp tục làm nên chuyện tại cuộc thi nhan sắc khốc liệt bậc nhất hiện tại.

Sốc: Hương Giang là đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2025!- Ảnh 2.

Hương Giang là người đẹp nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực beauty queen, ngoài ra mức độ truyền thông thuộc hàng khủng bậc nhất hiện tại

Sốc: Hương Giang là đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2025!- Ảnh 3.

Cô từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế - Miss International Queen 2018 tại Thái Lan

