Soi loạt cổ phiếu có thể lọt "tầm ngắm" của ba cá mập tổng quy mô gần 39.000 tỷ ngay trong tháng 9

Ngày 12/09/2025, MarketVector Vietnam Local Index (VanEck Vectors Vietnam ETF tham chiếu) và STOXX Vietnam Total Market Liquid (Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF) đã công bố danh mục chỉ số mới. Ngày 19/9/2025 dự kiến là ngày hoàn tất việc cơ cấu toàn bộ danh mục của quỹ ETF tham chiếu theo bộ chỉ số này.

Về danh mục chứng khoán dự kiến cơ cấu của ETF Fubon (tham chiếu theo chỉ số FTSE Vietnam 30) kỳ đánh giá tháng 09/2025, FTSE sẽ không công bố danh mục chứng khoán thay đổi của chỉ số FTSE Vietnam 30 (ETF Fubon tham chiếu trên bộ chỉ số này). Ngày thực hiện cơ cấu danh mục của ETF Fubon dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 19/09/2025.

Trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán BIDV (BSC) đã cập nhật thay đổi thành phần và dự báo danh mục các chỉ số trong kỳ cơ cấu tháng 9.

Với rổ MarketVector Vietnam Local Index (quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tham chiếu), kỳ này tổ sẽ thêm mới 4 cổ phiếu FPT, HVN, STB, GEE và không loại bỏ cổ phiếu nào. Hiện VanEck Vectors Vietnam ETF có quy mô gần 600 triệu USD, tương đương 15.800 tỷ đồng.

BSC dự báo VanEck Vectors Vietnam ETF có thể mua mới 3,5 triệu cổ phiếu FPT; 7,7 triệu cổ phiếu HVN; 3,5 triệu cổ phiếu STB; 1,4 triệu cổ phiếu GEE để thêm mới vào danh mục. Ngoài ra quỹ cũng có thể mua thêm MSN (4,9 triệu cổ phiếu), KDH (419 nghìn cổ phiếu). Ngược chiều, quỹ có thể bán ra SHB (6 triệu cổ phiếu), VIX (3,8 triệu cổ phiếu), SSI (3,8 triệu cổ phiếu), HUT (2,3 triệu cổ phiếu)…

Với STOXX Vietnam Total Market Liquid (quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF tham chiếu), mã FPT được thêm mới, thay thế cho cổ phiếu GAS. Hiện Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF có quy mô khoảng 357 triệu USD, tương đương 9.400 tỷ đồng.

BSC dự báo Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF có thể mua 1,7 triệu cổ phiếu FPT để thêm mới vào danh mục và bán ra 315 nghìn cổ phiếu GAS để loại khỏi danh mục. Ngoài ra quỹ cũng có thể mua thêm VIX (9,8 triệu cổ phiếu), SSI (6 triệu cổ phiếu), VIC (3,3 triệu cổ phiếu), VND (10,5 triệu cổ phiếu), SHB (3 triệu cổ phiếu)... Ngược chiều, quỹ có thể bán ra POW (1,8 triệu cổ phiếu), DXG (3 triệu cổ phiếu), MSN (1 triệu cổ phiếu),…

Với rổ FTSE Vietnam 30 (quỹ ETF Fubon tham chiếu), BSC Research đưa ra dự báo danh mục chứng khoán trong kỳ đánh giá tháng 09/2025 có thể thêm mới hai cổ phiếu là BID và BSR, nếu trường hợp này xảy ra thứ tự loại lần lượt sẽ là: KDC và VPI.

Đối với cổ phiếu BID, BSC cho rằng mã này nhiều khả năng sẽ vượt qua tiêu chí ngưỡng tối thiểu về hệ số free-float/trọng số đầu tư là 5%. Trong khi đó, cổ phiếu BSR đã chính thức niêm yết trên Hose từ ngày 17/01/2025, nhiều khả năng đáp ứng các tiêu chí đặt ra trong kỳ đánh giá lần này. Hiện Fubon ETF có quy mô khoảng 13.500 tỷ đồng.﻿

BSC cũng lưu ý, ngoài trường hợp của BID và BSR, 2 cổ phiếu tiếp theo lần lượt có thể được xem xét thêm mới là HVN và TPB, nếu tình huống này xảy ra 2 cổ phiếu tiếp theo lần lượt có thể bị loại là DPM và DCM. Tuy nhiên, xác suất để hai cổ phiếu HVN, TPB lọt rổ chỉ số FTSE Vietnam 30 chưa chắc chắn. Trường hợp của HVN, cổ phiếu này hiện nay cổ phiếu đang ở trong diện hạn chế giao dịch trên Hose, tuy nhiên trong cập nhật mới nhất của FTSE về các cổ phiếu không đủ điều kiện để sàng lọc không đề cập HVN. Do đó, có khả năng HVN sẽ vào danh mục FTSE Vietnam 30 Index nếu FTSE không xét đến tình huống này. TPB cũng có khả năng đáp ứng tiêu chí còn lại về hệ số tỷ lệ sở hữu nước ngoài – do đang ở sát ngưỡng quy định.

BSC dự báo ETF Fubon có thể mua 7 triệu cổ phiếu BID và 6 triệu cổ phiếu BSR để thêm mới vào danh mục, ngược chiều, 2,6 triệu cổ phiếu VPI và 2,4 triệu cổ phiếu KDC để loại khỏi danh mục.

Ngoài ra quỹ cũng có thể mua thêm VNM (6,4 triệu cổ phiếu), VND (5,7 triệu cổ phiếu), MSN (4,7 triệu cổ phiếu),... Ngược chiều, quỹ có thể bán ra VIC (5,1 triệu cổ phiếu), STB (5 triệu cổ phiếu), KDH (4,8 triệu cổ phiếu),…

Tổng cộng, theo dự phóng của BSC Research, ba quỹ ETF với tổng quy mô xấp xỉ 39.000 tỷ đồng có thể mua vào VND (14,7 cổ phiếu), MSN (8,5 triệu cổ phiếu), BID (8,3 triệu cổ phiếu),... Ngược chiều, các quỹ có thể bán ra HPG (15 triệu cổ phiếu), STB (11,5 triệu cổ phiếu), KDH (6,5 triệu cổ phiếu),…