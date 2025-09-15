Solaso nhận giải thưởng "doanh nghiệp xuất sắc"

Giải thưởng này được trao cho Solaso trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam và Đông Nam Á tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt ở các ngành hàng liên quan đến làm đẹp và chăm sóc cá nhân.

"Thành quả đến từ sự hợp tác và ủng hộ"

Solaso là sàn thương mại điện tử thuộc tập đoàn GoBuy. Trong giai đoạn đầu vận hành, Solaso tập trung cung cấp các loại mỹ phẩm chính hãng với giá cả phù hợp cho người tiêu dùng.

"Để đạt được kết quả hôm nay, yếu tố quan trọng bậc nhất chính là sự ủng hộ quý báu của các cơ quan quản lý và khách hàng cùng với sự đồng hành của đội ngũ nhân sự, các nhà bán hàng và đối tác. Thành công này không chỉ thuộc về công ty, mà còn là thành quả chung của hệ sinh thái mà chúng tôi đang xây dựng", ông Harper, CEO của Solaso cho biết. "Giải thưởng này là minh chứng cho những gì mà chúng tôi cam kết và liên tục hướng đến. Solaso tin rằng đây mới chỉ là khởi đầu của những thành công và giá trị tốt đẹp tiếp theo mà chúng tôi mang đến cho khách hàng và cộng đồng".

CEO của Solaso cho biết bản thân ông và đội ngũ đồng hành đã nghiên cứu rất kỹ về thị trường, tâm lý tiêu dùng và mong đợi của khách hàng tiềm năng. Từ đó, ông và các cộng sự tại Solaso nỗ lực cung cấp các sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam, chính hãng, chất lượng đảm bảo và giá cả hợp lý.

"Cùng với đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, nhu cầu sử dụng mỹ phẩm cũng gia tăng. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức với Solaso. Trước đòi hỏi ngày càng khắt khe về chất lượng từ phía người tiêu dùng, chúng tôi hiểu rằng chỉ có sản phẩm an toàn, chất lượng cùng dịch vụ khách hàng xuất sắc mới có thể tiếp tục nhận được sự ủng hộ rộng rãi", ông Harper phân tích.

Mục tiêu phát triển bền vững

Không chỉ tập trung vào tăng trưởng doanh thu, Solaso còn chú trọng đến việc nâng cao năng lực cho cộng đồng người bán và nhà sáng tạo nội dung. Công ty hiện đang vận hành các chương trình đào tạo thường xuyên nhằm giúp đối tác hiểu rõ cách tận dụng công cụ kỹ thuật số để tiếp cận khách hàng. Trong hệ sinh thái của GoBuy, ngoài Solaso thì còn có Astra Media là doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ về KOL/KOC. Solaso nắm rõ xu hướng "shoppertainment" (mua sắm kết hợp giải trí) đang chứng tỏ được mức độ hiệu quả cao trong lĩnh vực thương mại điện tử; vậy nên, Solaso cũng luôn tư vấn và hỗ trợ tích hợp giải pháp này vào kế hoạch tiếp thị của các nhà bán hàng.

Đội ngũ nhân sự trẻ trung của Solaso.

Đặc biệt, chấp hành chính sách thu thuế online, Solaso cũng chú trọng trang bị kiến thức chính xác nhất, đồng thời hỗ trợ các nhà bán hàng thực hiện nhiệm vụ khai báo và đóng thuế online đầy đủ, minh bạch và nhanh chóng. "Tuân thủ pháp luật, hoạt động trong khuôn khổ pháp lý là điều kiện tiên quyết để chúng tôi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước", ông Harper nhấn mạnh. "Tiếp đến, Solaso chú trọng thực thi các chiến lược phát triển dài hạn, nỗ lực mang lại cơ hội và nhiều giá trị tốt đẹp cho cộng đồng".

Để đón đầu xu hướng, CEO Solaso cho biết doanh nghiệp này cũng rất tích cực ứng dụng các giải pháp về AI và tự động hóa nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, tăng cường hiệu quả vận hành. Khâu vận chuyển và chăm sóc khách hàng cũng được Solaso liên tục rà soát, cải thiện, tất cả vì mục tiêu mang đến sự an tâm và hài lòng cho khách hàng.

"Chúng tôi sẽ ưu tiên nhiều hơn cho các sản phẩm dùng nguyên liệu thân thiện với môi trường, xem đây là bước đi thiết thực góp phần giúp cho môi trường thiên nhiên được bảo vệ tốt hơn. Solaso luôn đặt mình vào mối quan hệ tương hỗ với khách hàng, đối tác và xã hội để đưa ra các quyết sách kinh doanh hài hòa nhất có thể", ông Harper khẳng định.

Thông tin liên hệ:

497 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 7777 5888

Email: support@solaso.vn