Sơn Hải xin cắm bảng “bảo hành 10 năm” trên tuyến cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn

14-09-2025 - 17:39 PM | Doanh nghiệp

(NLĐO) - Để khẳng định chất lượng công trình, Tập đoàn Sơn Hải đề nghị dựng bảng bảo hành 10 năm trên 27 km tuyến cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn.

Ngày 14-9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp cùng các sở, ngành và địa phương lấy ý kiến về đề xuất của Tập đoàn Sơn Hải xin phép cắm bảng bảo hành 10 năm trên đoạn tuyến cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn.

Theo công văn gửi UBND tỉnh Gia Lai, Tập đoàn Sơn Hải – đơn vị thi công đoạn tuyến cao tốc qua địa bàn – cam kết bảo hành đoạn từ Km23+500 đến Km50+465 với tổng chiều dài 27 km. Do đó, doanh nghiệp đề nghị được đặt 2 bảng thông báo ngoài phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ, ghi rõ nội dung bảo hành. Cụ thể, một bảng đặt tại Km23+500 (thôn Lạc Sơn, xã Phù Mỹ Tây) và một bảng tại Km50+447 (thôn Thuận Hiệp, xã Bình Hiệp).

Nội dung cam kết của tập đoàn Sơn Hải là mặt đường không hằn lún, không bong bật, bằng phẳng, êm thuận kể cả tại vị trí tiếp giáp cầu. Trong mọi điều kiện như xe quá tải, mật độ lưu thông cao hay thời tiết bất lợi, chất lượng mặt đường vẫn được bảo đảm trong 10 năm. Trong thời gian này, Nhà nước không phải chi bất kỳ khoản kinh phí nào cho công tác duy tu, bảo dưỡng.

Trước đó, từ năm 2022, Tập đoàn Sơn Hải đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) khẳng định thực hiện chính sách bảo hành 10 năm đối với các gói thầu do doanh nghiệp này thi công trên các tuyến cao tốc.

Theo Đức Anh

Người Lao động

sơn hải

