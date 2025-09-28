Sơn La khởi công, khánh thành loạt công trình với tổng vốn hơn 150 tỷ đồng

Các đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường. Ảnh: sonla.gov.vn

Đây là những công trình quan trọng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Ngày 27/9, tại phường Tô Hiệu (TP. Sơn La), tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ khánh thành tuyến đường Phạm Văn Đồng, tuyến giao thông số 4 khu vực Quảng trường Tây Bắc và khởi công dự án cải tạo, nâng cấp hè phố các tuyến đường trung tâm. Cụ thể:

- Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Phạm Văn Đồng có tổng chiều dài 820 m, bề rộng nền đường 16,5 m, mặt đường 10,5 m, hai bên hè phố mỗi bên rộng 3 m, với tổng mức đầu tư trên 29 tỷ đồng.

- Dự án tuyến đường giao thông số 4 khu vực Quảng trường Tây Bắ c được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 13 tỷ đồng; trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư gần 9 tỷ đồng. Tuyến đường có tổng chiều dài 150 m, nối từ tuyến đường số 3 lên đường Nguyễn Văn Linh, được thiết kế với mặt đường bê tông nhựa, hè phố, cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, an toàn giao thông đồng bộ.

- Đồng thời, tỉnh Sơn La cũng tổ chức khởi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp hè phố một số tuyến đường trên địa bàn các phường Tô Hiệu, Chiềng Cơi, Chiềng Sinh; như đường Trần Đăng Ninh, Lê Duẩn, Cách mạng Tháng Tám, Thanh niên, Lê Đức Thọ, tổng chiều dài các tuyến hè phố gần 28 km với tổng mức đầu tư trên 108 tỷ đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đưa vào khai thác sử dụng, công trình được chia thành 4 gói thầu xây lắp và được đấu thầu rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Đến nay, đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công.

Các công trình mới không chỉ góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, cải thiện cảnh quan mà còn giải quyết điểm nghẽn giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.