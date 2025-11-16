Hội nghị Thượng đỉnh Việt Nam – Hoa Kỳ: Mở ra kỷ nguyên thương mại đối ứng và cân bằng

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 8 vừa diễn ra tại Hà Nội đã đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ thương mại giữa hai quốc gia. Sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ (US Chamber) tổ chức, quy tụ hơn 100 lãnh đạo cấp cao, quan chức hai nước và các doanh nghiệp hàng đầu.

Tại hội nghị, Việt Nam và Hoa Kỳ đã công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng một khuôn khổ mới nhằm bảo đảm thương mại song phương phát triển bền vững, minh bạch và cùng có lợi.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đạt 126,4 tỷ USD, tăng mạnh 27,3% so với cùng kỳ năm trước. Với tăng trưởng GDP dự kiến trên 8% năm 2025, Việt Nam đang đẩy mạnh thu hút đầu tư quốc tế.

Hội nghị cũng nhấn mạnh các ngành hàng chiến lược sẽ hưởng lợi trực tiếp từ thương mại đối ứng, trong đó vật liệu xây dựng, công nghiệp xanh và công nghệ cao là những lĩnh vực trọng điểm. Nhiều tập đoàn Hoa Kỳ quan tâm đến việc hợp tác, chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nội địa nâng cao chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn an toàn, đồng thời tham gia sâu hơn vào thị trường toàn cầu.

PENCCO – Dấu ấn Mỹ trong ngành sơn Việt Nam

Ra mắt tại Việt Nam năm 2023, PENCCO – thương hiệu sơn cao cấp đến từ Mỹ nhanh chóng tạo tiếng vang khi mang đến thị trường Việt những dòng sơn chất lượng chuẩn Mỹ, ứng dụng công nghệ vật liệu tiên tiến nhất.

Sự hiện diện của PENCCO tại Việt Nam thể hiện tinh thần hòa nhập, đổi mới và kiến tạo giá trị bền vững, góp phần thúc đẩy nền kinh tế mở, minh bạch và cân bằng trong bối cảnh thương mại Việt – Mỹ bước vào một kỷ nguyên mới.

Sơn Pencco hòa mình cùng dòng chảy kinh tế mở đối ứng và cân bằng Việt – Mỹ

Với hơn 40 năm kinh nghiệm toàn cầu, PENCCO hướng đến việc không chỉ tạo ra lớp sơn hoàn hảo cho công trình mà còn bảo vệ sức khỏe và giá trị sống bền vững. Thương hiệu hiện sở hữu 4 công nghệ đặc biệt: Ultra Nano Titanium: Công nghệ chống bám bẩn, diệt khuẩn hiệu quả. ACC – American Crystallize Coating: Lớp phủ tinh thể tăng độ bền và chống trầy xước vượt trội. AUV-Lock: Công nghệ khóa màu, chống tia UV giúp sơn bền đẹp theo thời gian. iFeel Levelling: Cảm biến độ phẳng thông minh, cho bề mặt mịn mượt như lụa.

PENCCO không chỉ hướng đến chất lượng sản phẩm mà còn đề cao trách nhiệm môi trường và sức khỏe người tiêu dùng. Việc mở văn phòng đại diện tại Việt Nam được xem là bước đi chiến lược giúp PENCCO đồng hành cùng hành trình nâng tầm ngành sơn Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.

PENCCO – Thúc đẩy nền kinh tế mở, kiến tạo giá trị đối ứng Việt – Mỹ

Là doanh nghiệp có nguồn gốc Hoa Kỳ và đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, PENCCO thể hiện rõ cam kết đồng hành cùng tầm nhìn hợp tác Việt – Mỹ trong kỷ nguyên thương mại đối ứng và cân bằng.

Thông qua việc đầu tư công nghệ, chuyển giao kỹ thuật và hợp tác với các đối tác nội địa, PENCCO đang góp phần thúc đẩy chuỗi cung ứng minh bạch, công bằng, đồng thời lan tỏa mô hình kinh doanh bền vững – đúng với tinh thần "cùng thắng" mà hai nền kinh tế đang hướng đến.

Lễ ký kết bổ nhiệm Trưởng văn phòng đại diện của Pencco tại Việt Nam

Bên lề sự kiện, Trong vai trò trưởng văn phòng đại diện, ông Vũ Khánh Toàn cũng cam kết kết nối các giá trị Pencco với các đối tác và người tiêu dùng Việt Nam : "Việt Nam là một trong những thị trường hải ngoại ưu tiên của Pencco, chúng tôi ở đây không đơn thuần là kinh doanh, mà chúng tôi mong muốn cung cấp các giải pháp tối ưu trong lĩnh vực sơn theo phong cách chuẩn Mỹ tới tay người tiêu dùng Việt, từng góc phố, từng ngôi nhà được phủ lên chất sơn Pencco là chúng tôi đang lan tỏa các giá trị di sản. Các công trình tại Mỹ đang được tái hiện tại Việt Nam và chúng tôi hãnh diện vì sự đón chào nồng ấm của hàng nghìn ngôi nhà trong 2 năm hiện diện vừa qua. Đó cũng là cam kết đầu tư trong hành trình cân bằng kinh tế của 2 quốc gia"

Trong tầm nhìn dài hạn, PENCCO mong muốn trở thành cầu nối văn hóa và công nghệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, góp phần kiến tạo những công trình mang tính biểu tượng cho tinh thần hội nhập và phát triển bền vững.