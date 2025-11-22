Sơn TOA Việt Nam: 30 năm xây dựng môi trường làm việc gắn kết

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của Sơn TOA Việt Nam, một trong những thương hiệu sơn hàng đầu trực thuộc TOA Group với hơn 60 năm kinh nghiệm tại Thái Lan. Cột mốc này càng mang ý nghĩa khi doanh nghiệp được vinh danh trong bảng xếp hạng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025.

Kết quả dựa trên khảo sát độc lập của 73.000 người đi làm, bao gồm hơn 7.000 sinh viên, đánh giá hơn 650 doanh nghiệp thuộc 18 ngành. Chương trình do Anphabe - đơn vị tiên phong trong tư vấn Thương hiệu Nhà tuyển dụng và Môi trường làm việc Hạnh phúc thực hiện thường niên, được bảo trợ bởi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và kiểm chứng bởi công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam.

Kết quả này không chỉ khẳng định uy tín của Sơn TOA Việt Nam trong ngành Sơn - Hóa chất xây dựng, mà còn là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp trong xây dựng một nơi làm việc hấp dẫn, nhân văn và giàu năng lượng tích cực.

Tinh thần đồng đội - giá trị cốt lõi tạo nên sức mạnh TOA

Suốt ba thập kỷ qua, tinh thần đồng đội (teamwork) luôn là nền tảng văn hóa của Sơn TOA Việt Nam - nơi mỗi cá nhân cùng nhau hướng tới mục tiêu chung, tôn trọng sự khác biệt và sẻ chia thành công. Sơn TOA Việt Nam không ngừng khuyến khích nhân viên hợp tác, giao tiếp hai chiều và phát huy hết khả năng trong công việc.

Hoạt động nội bộ - khơi dậy năng lượng tích cực trong đội ngũ

Trong năm 2025, hàng loạt hoạt động nội bộ được triển khai nhằm tăng cường gắn kết nhân viên và lan tỏa tinh thần thương hiệu. Các chương trình đào tạo chuyên môn, team building và chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập đã trở thành điểm nhấn, giúp nhân viên không chỉ học hỏi mà còn thêm tự hào về hành trình chung.

Một buổi teambuilding đầy năng lượng của đội ngũ Sơn TOA Việt Nam

Mỗi sự kiện của Sơn TOA Việt Nam đều hướng đến việc xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc, năng động và tràn đầy cảm hứng, nơi nhân viên cảm thấy được ghi nhận, được phát triển và luôn sẵn sàng đóng góp cho sự lớn mạnh của công ty.

Lan tỏa giá trị cộng đồng - Nét đẹp văn hóa TOA

Tại Sơn TOA Việt Nam, chúng tôi còn nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của tập thể nhân viên bằng việc nâng cao ý thức, có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng. Liên tục từ năm 2015 đến nay, Sơn TOA Việt Nam đã đóng góp hơn 14 tỷ đồng cho Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam, để giúp sơn sửa lại trường học, bệnh viện, mái ấm, các trung tâm sinh hoạt cộng đồng… giúp các em nhỏ có môi trường sống và học tập khang trang hơn, chắp cánh cho ước mơ vì một Việt Nam tươi đẹp.

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là một nét văn hóa của đội ngũ Sơn TOA Việt Nam

Hay gần đây, trong cơn bão số 10 và 11, nhân viên Sơn TOA Việt Nam cũng tự nguyện quyên góp, chung tay hướng về các đồng bào vùng bão lũ. Đây cũng đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa chia sẻ mà đội ngũ nhân viên Sơn TOA Việt Nam đã xây dựng được trong ba thập kỷ qua.

Hoạt động cộng đồng giúp sơn sửa lại trường học của Sơn TOA Việt Nam

Chia sẻ về thành tích này, ông Sattawat Thitaram - Tổng Giám đốc Công ty Sơn TOA Việt Nam cho biết: "Chúng tôi rất tự hào khi được vinh danh trong Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2025. Ở cột mốc 30 năm, Sơn TOA Việt Nam vẫn luôn đặt tinh thần đồng đội làm trọng tâm - thúc đẩy tinh thần hợp tác, mục tiêu chung và giao tiếp hai chiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới và phát triển bền vững, đầu tư vào học tập và phát triển năng lực để đội ngũ cùng tiến xa hơn trong tương lai."

Trong thời gian tới, Sơn TOA Việt Nam tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, trong đó con người là yếu tố trung tâm. Doanh nghiệp sẽ tập trung vào việc nâng cao phúc lợi, mở rộng cơ hội phát triển năng lực, và xây dựng môi trường làm việc linh hoạt - sáng tạo, giúp nhân viên cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Hoạt động chào mừng ngày "Quốc tế phụ nữ" tại Sơn TOA Việt Nam

Sơn TOA Việt Nam tin rằng, một tổ chức chỉ có thể phát triển mạnh mẽ khi mỗi cá nhân trong đó cảm thấy được trân trọng, được truyền cảm hứng và có cơ hội để tỏa sáng.

Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2025" không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình 30 năm của Sơn TOA Việt Nam, mà còn là động lực để công ty tiếp tục phát huy tinh thần đồng đội, nuôi dưỡng văn hóa gắn kết và hướng đến phát triển bền vững. Bằng niềm tin và sự nỗ lực không ngừng, Sơn TOA Việt Nam cam kết mang đến một môi trường làm việc nơi mọi người cùng nhau "Sơn ước mơ, dựng tương lai".