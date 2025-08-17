Sơn Tùng gần đây sao thế này?

Mới đây, buổi fansign của Sơn Tùng đã được tổ chức tại Đà Nẵng, đánh dấu lần lộ diện đầu tiên của nam ca sĩ sau khi bị kéo tên vào loạt thị phi. Trên trang cá nhân, giọng ca Hãy Trao Cho Anh đã chia sẻ loạt ảnh tại sự kiện khiến cộng đồng mạng rần rần. Vẫn như mọi khi, Sơn Tùng gây sốt với visual sáng bừng, nhưng tâm điểm lần này lại nằm ở khoảnh khắc khác.

Cụ thể, khi giao lưu với fan trên sân khấu, Sơn Tùng từ từ cởi áo sơ mi khoác ngoài, chỉ diện áo ba lỗ và khoe body thành quả từ một thời gian dài tập luyện. Dễ thấy rõ ràng Sơn Tùng thực sự đã dành thời gian nghiêm túc để tập luyện thể hình, bởi so với thời điểm trước đó, vóc dáng của Sơn Tùng nay đã "có da có thịt" và khỏe khoắn hơn nhiều.

Sơn Tùng cởi áo khoác, cố tình flex thành quả sau thời gian dài nghiêm túc tập luyện

Đã đến lúc khán giả mê mệt cơ bắp của Sơn Tùng!

Kết hợp với visual ngời ngời thế này thì bảo sao Sơn Tùng luôn gây sốt MXH

Dạo gần đây, Sơn Tùng M-TP đang cho thấy một "phiên bản nâng cấp" rõ rệt cả về ngoại hình lẫn phong cách sống. Không còn bó mình trong hình ảnh nghệ sĩ thư sinh, gắn liền với suit bảnh bao hay tạo hình cầu kỳ trên sân khấu, nam ca sĩ ngày càng gắn bó với hình ảnh năng động, khỏe khoắn hơn.

Trên trang cá nhân, Sơn Tùng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tại phòng gym hoặc sân thể thao, khoe khéo body cùng cơ tay ngày một rõ nét - thành quả của chuỗi ngày chăm chỉ tập luyện. So với hình ảnh mảnh mai quen thuộc trước đây, visual hiện tại của Sơn Tùng đã có sự thay đổi lớn: mạnh mẽ và cơ bắp. Mỗi lần lên sóng với diện mạo mới, anh đều khiến mạng xã hội dậy sóng với hàng loạt bình luận xuýt xoa.

Sơn Tùng dạo gần đây rất chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao

Bờ vai "thái bình dương" của nam ca sĩ sau thời gian độ body

Sơn Tùng M-TP từ lâu không chỉ đơn thuần là một ca sĩ nổi bật của Vbiz mà đã vươn mình trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng đích thực. Bắt đầu sự nghiệp từ những năm đầu 2010, anh từng được xem là hiện tượng âm nhạc nhưng nhanh chóng chứng minh thực lực bằng loạt bản hit đình đám, tư duy thẩm mỹ khác biệt và chiến lược xây dựng hình ảnh thuộc hàng bài bản nhất showbiz Việt. Giữa một thị trường giải trí nhiều biến động, cái tên Sơn Tùng vẫn giữ được sức hút bền bỉ, điều không phải nghệ sĩ nào cũng làm được.

Ở thời điểm hiện tại, nam ca sĩ là một trong những nghệ sĩ sở hữu lực lượng người hâm mộ đông đảo và trung thành nhất Việt Nam. Cộng đồng Sky luôn sôi nổi, gắn bó và sẵn sàng "cháy" cùng thần tượng ở mọi nền tảng. Mỗi lần Sơn Tùng "động đậy" - dù chỉ là thay ảnh đại diện hay thả nhẹ một bức ảnh đời thường - cũng đều khiến mạng xã hội xôn xao, truyền thông vào cuộc. Sơn Tùng không chỉ làm chủ sân khấu mà còn chiếm sóng toàn bộ spotlight ở mọi lĩnh vực anh chạm tới.