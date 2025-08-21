Sona Gift 2025: Khi câu chuyện tổ quốc và gia đình được kể trong từng hộp quà Trung thu

Mùa Trung thu 2025 được dự báo sẽ là một mùa Tết Đoàn viên đặc biệt, khi dòng chảy của nhịp sống hiện đại hòa cùng niềm tự hào về non sông, gấm vóc. Nắm bắt trọn vẹn tinh thần đó, Sona Gift đã khéo léo tiếp nối mạch cảm xúc từ những chủ đề tôn vinh đất nước để đưa người nhận trở về với giá trị cốt lõi nhất: mái ấm gia đình.

Bà Nguyễn Lê Na, Co-Founder & CEO của Sona Gift, chia sẻ: "Trung thu là dịp để tri ân và kết nối. Mỗi hộp quà chính là cầu nối giúp doanh nghiệp lan tỏa sự quan tâm và gắn kết bền chặt với nhân viên, khách hàng và đối tác". Lời khẳng định này chính là kim chỉ nam cho toàn bộ sưu tập năm nay.

Chị Linh Chi, quản lý nhân sự tại một công ty ở quận Bình Thạnh, chia sẻ: "Mùa Trung thu nào công ty cũng chuẩn bị quà cho nhân viên. Nhìn mọi người ăn bánh, uống trà, nghe tiếng cười nói… tự nhiên thấy ấm áp và nhớ nhà. Vì vậy, lãnh đạo luôn chọn quà kỹ càng để mang đến niềm vui trọn vẹn cho tập thể." Lời khẳng định này cũng chính là tâm sự của rất nhiều doanh nghiệp khi chuẩn bị quà Trung thu cho đội ngũ của mình.

Chính sự thấu hiểu sâu sắc về giá trị tinh thần đó đã trở thành nguồn cảm hứng để Sona Gift tạo nên những tác phẩm quà tặng thực sự ý nghĩa.

Khi hộp quà là một tác phẩm nghệ thuật kể chuyện

Bộ sưu tập quà tặng Trung Thu Sona Gift

Điểm nhấn của bộ sưu tập không chỉ nằm ở hương vị, mà còn ở thiết kế giàu tính biểu tượng. Mỗi hộp quà mở ra một không gian văn hóa riêng:

Nhã Nhạc Cung Đình: Gây ấn tượng mạnh với thiết kế 3D mô phỏng một sân khấu cung đình, nơi những chiếc bánh được đặt trang trọng bên dưới như báu vật, gợi lên sự trân quý và sang trọng.

Bộ quà tặng trung thu Tết Đoàn Viên

Tết Đoàn Viên: Một bức tranh sống động về đêm trăng sum họp, có hình ảnh chị hằng nga, bên cạnh những đứa trẻ đang rộn ràng nô đùa bên múa lân và đèn lồng, gói trọn không khí vui tươi và đầy ấm cúng của ngày đoàn viên.

Hương vị tinh tế hòa quyện cùng xu hướng hiện đại

Bánh Trung thu Sona Gift

Không chỉ chinh phục bằng thị giác, Sona Gift còn mang đến một trải nghiệm vị giác trọn vẹn. Bộ sưu tập 2025 quy tụ đầy đủ các hương vị từ truyền thống như thập cẩm trứng muối, gà quay... đến những nét chấm phá hiện đại như matcha, rum nho, ô long thanh đạm.

Đặc biệt, tất cả các sản phẩm đều được làm từ nguyên liệu cao cấp và sử dụng đường Trehalose từ Nhật Bản – một lựa chọn vị ngọt thanh, ít năng lượng, hoàn toàn phù hợp với xu hướng thưởng thức "healthy" đang được ưa chuộng.

Đặc quyền dành riêng cho doanh nghiệp

Sona Gift mang đến giải pháp quà tặng toàn diện từ sản xuất đến tay khách hàng, giúp doanh nghiệp gửi trao tấm lòng thành một cách chỉn chu và hiệu quả nhất. Những ưu đãi độc quyền của Sona Gift:

Linh hoạt ngân sách: Dễ dàng lựa chọn trong hơn 40+ set quà sang trọng, được thiết kế tinh xảo để phù hợp với mọi mức chi phí của doanh nghiệp.

An tâm tuyệt đối: Tiết kiệm tối đa thời gian và công sức với dịch vụ trọn gói chuyên nghiệp từ tư vấn, thiết kế, sản xuất đến giao hàng tận nơi trên toàn quốc.

Chiết khấu siêu hấp dẫn: Nhận ngay mức chiết khấu tốt nhất thị trường dành cho các đơn hàng doanh nghiệp và các đối tác đặt hàng sớm.

Miễn phí dấu ấn thương hiệu: Đặc biệt, Sona Gift miễn phí hoàn toàn dịch vụ thiết kế, in ấn logo và thông điệp riêng lên hộp quà với các đơn hàng số lượng lớn.

Liên hệ ngay để Sona Gift giúp bạn tạo nên một mùa Tết Đoàn viên ý nghĩa và ấn tượng!

Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Tập đoàn SONA

Hotline: 0336 252 975

Website: https://sonagift.vn/

Địa chỉ:

Hà Nội: CT2B VOV Mễ Trì, Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm.

Đà Nẵng: 35 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu.

Hồ Chí Minh: Số 8, Đường 7, KDT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức.