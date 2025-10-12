Sonadezi chi hơn 167 tỷ đồng mua tòa nhà văn phòng từ công ty liên kết

Mới đây, Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, MCK: SNZ, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết về việc chấp thuận giao dịch với bên có liên quan.

Theo đó, Sonadezi đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng Tòa nhà văn phòng tọa lại tại Số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, giá trị giao dịch là gần 167,3 tỷ đồng.

Bên chuyển nhượng là Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền (MCK: SZG, sàn UPCoM)- công ty liên kết của Sonadezi với tỷ lệ sở hữu 46,45%.

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Hạnh- Thành viên HĐQT của Sonadezi, hiện đang là Chủ tịch HĐQT của Sonadezi Giang Điền.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, ngày 8/10/2025 vừa qua, Sonadezi đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 13%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.300 đồng cổ tức. Thời gian dự kiến chi trả ngày 23/10/2025.

Với gần 376,5 triệu cổ phiếu SNZ đang lưu hành trên thị trường, ước tính Sonadezi sẽ phải chi khoảng hơn 489,4 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức năm 2024 lần này.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Sonadezi mang về doanh thuần hơn 3.703,5 tỷ đồng, tăng 29,7% so với 6 tháng đầu năm 2024. Sau trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 1.817 tỷ đồng, tăng 44,7%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn mang về gần 69,4 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 33,7% so với cùng kỳ. Cùng chiều, chi phí bán hàng giảm 2,5%, xuống còn 61,6 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 56,7%, lên mức gần 91,7 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ gần 210,7 tỷ đồng lên gần 256,8 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Sonadezi báo lãi ròng đạt gần 1.295,8 tỷ đồng, tăng 48,3% so với 6 tháng đầu năm 2024.

Năm 2025, Sonadezi lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt hơn 1.403,6 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 92,3% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Sonadezi tăng 4% so với đầu năm, lên mức gần 21.954 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 2.210,4 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận hơn 5.245,7 tỷ đồng, chiếm 23,9% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 10.368,1 tỷ đồng, tăng nhẹ 166 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn gần 3.855,9 tỷ đồng, chiếm 37,2% tổng nợ.



