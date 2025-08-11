Sonadezi Long Thành chốt ngày thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền tỷ lệ 30%

Tổng Công ty Sonadezi Long Thành -CTCP (MCK: SZL) mới đây đã thông qua Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024.

Theo đó, Sonadezi Long Thành dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 30%/cổ phiếu; tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 3.000 đồng cổ tức. Ngày đăng ký cuối cùng là 29/8/2025; ngày thanh toán là 19/9/2025.

Với hơn 27,3 triệu cổ phiếu SZL đang lưu hành; dự kiến Sonadezi Long Thành sẽ phải chi trả khoảng 82 tỷ đồng tiền cổ tức. Cổ phiếu SZL chốt phiên 8/8/2025 ở mức 45.300 đồng/cổ phiếu, tăng 0,11% so với giá chốt phiên trước đó.

Ảnh minh họa: SZL

Với tỷ lệ lợi ích 56,16% (tính đến ngày 30/6/2025), Tổng Công ty CP Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi, MCK: SNZ)- công ty mẹ của SZL, dự kiến sẽ nhận về khoảng 46 tỷ đồng cổ tức trong đợt này.

Được biết, đây là tỷ lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 hồi tháng 4/2025 thông qua. Đại hội cũng thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 tỷ lệ 30%; trong đó, 10% trích từ Quỹ đầu tư phát triển và 20% còn lại trích từ tổng các quỹ còn lại.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC quý II/2025, Sonadezi Long Thành đạt doanh thu thuần 137,5 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024.

Mảng cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp tiếp tục đóng vai trò chủ lực với doanh thu đạt 57,4 tỷ đồng, tăng 21%, chiếm hơn 41% tổng doanh thu quý.

Giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ, giúp lợi nhuận gộp đạt 51,4 tỷ đồng, tăng 31% so với quý II/2024.

Doanh thu tài chính giảm 33%, xuống còn 8,6 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi và cổ tức nhận được giảm.

Về chi phí, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 27% lên 12,2 tỷ đồng, kéo theo tổng chi phí trong kỳ tăng 19% so với cùng kỳ. Khấu trừ các khoản thuế, phí, lợi nhuận sau thuế Sonadezi Long Thành trong quý II/2025 ở mức 34,6 tỷ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm 2025, Sonadezi Long Thành ghi nhận doanh thu thuần gần 263 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 60,9 tỷ đồng, tăng 6%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Sonadezi Long Thành đạt gần 2.013 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng mạnh 66%, lên hơn 85 tỷ đồng; khoản phải thu ngắn hạn tăng 48%, lên 116,7 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả tính đến cuối quý II/2025 là gần 1.410 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Khoản vay và nợ thuê tài chính ở mức 220 tỷ đồng, chiếm khoảng 16% tổng nợ, tương đương tỉ lệ đầu năm.