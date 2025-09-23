Sonadezi sắp chi gần 490 tỷ đồng trả cổ tức với tỷ lệ 13%

Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, MCK: SNZ, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông của công ty.

Theo đó, Sonadezi sắp thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 13%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.300 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 8/10/2025, thời gian dự kiến chi trả ngày 23/10/2025.

Với gần 376,5 triệu cổ phiếu SNZ đang lưu hành trên thị trường, ước tính Sonadezi sẽ phải chi khoảng hơn 489,4 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức năm 2024 lần này.

Ảnh minh họa

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Sonadezi mang về doanh thuần hơn 3.703,5 tỷ đồng, tăng 29,7% so với 6 tháng đầu năm 2024. Sau trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 1.817 tỷ đồng, tăng 44,7%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn mang về gần 69,4 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 33,7% so với cùng kỳ. Cùng chiều, chi phí bán hàng giảm 2,5%, xuống còn 61,6 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 56,7%, lên mức gần 91,7 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ gần 210,7 tỷ đồng lên gần 256,8 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Sonadezi báo lãi ròng đạt gần 1.295,8 tỷ đồng, tăng 48,3% so với 6 tháng đầu năm 2024.

Năm 2025, Sonadezi lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt hơn 1.403,6 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 92,3% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Sonadezi tăng 4% so với đầu năm, lên mức gần 21.954 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 2.210,4 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận hơn 5.245,7 tỷ đồng, chiếm 23,9% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 10.368,1 tỷ đồng, tăng nhẹ 166 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn gần 3.855,9 tỷ đồng, chiếm 37,2% tổng nợ; doanh thu chưa thực hiện dài hạn gần 2.410,2 tỷ đồng, chiếm 23,2% tổng nợ.



