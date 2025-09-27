Sống 40 năm mới thấu: 6 mẹo tưởng dở hơi ai ngờ giải quyết cả đống phiền muộn trong nhà, tuyệt vời vô đối!

Trong sinh hoạt thường ngày, đôi khi chỉ một mẹo nhỏ cũng đủ giải quyết khéo léo những rắc rối tưởng chừng "nan giải". Dưới đây là 6 cách đơn giản, tiết kiệm mà bạn có thể áp dụng ngay, với nguyên liệu và vật dụng sẵn có trong bếp hoặc trong nhà.

1. Dùng túi nilon để lau dầu mỡ trong bếp

Bếp thường bám nhiều dầu mỡ khó chùi, nhưng bạn có thể xử lý nhanh chỉ với một chiếc túi nilon sạch. Cho vài giọt nước rửa chén vào túi, vò lại rồi dùng để lau bề mặt bếp hay máy hút mùi. Nhờ bề mặt trơn, nilon sẽ kéo theo lớp nhờn, lau xong chỉ việc vứt đi, gọn gàng và tiện lợi. Tuy vậy, mẹo này chỉ phù hợp khi vết bẩn không quá dày và nên áp dụng thỉnh thoảng. Nếu dùng thường xuyên, bạn có thể thay bằng khăn giấy bếp hoặc khăn microfiber để vừa sạch sâu vừa hạn chế rác thải nhựa.

2. Tận dụng túi trà sữa làm hộp đựng

Những chiếc túi nhựa đựng trà sữa, cà phê mang về thường khá dày và chắc. Thay vì bỏ đi, bạn có thể cắt gọn phần miệng, gấp nếp lại rồi biến chúng thành hộp đựng rau củ trong tủ lạnh hoặc phân loại đồ lặt vặt trong ngăn kéo. Cách này vừa tiết kiệm, vừa giúp ngăn chứa gọn gàng hơn. Lời khuyên là nên rửa sạch và lau khô túi trước khi tái sử dụng để đảm bảo vệ sinh. Nếu dùng để đựng thực phẩm, chỉ nên tận dụng trong thời gian ngắn, tránh để lâu dễ phát sinh vi khuẩn.

3. Dùng áo thun cũ để gói chăn gối

Đừng vội bỏ đi những chiếc áo thun đã cũ. Chúng có thể biến thành túi bọc tiện lợi cho chăn gối ít dùng đến. Chỉ cần cuộn gọn chăn, luồn vào trong áo, bạn đã có ngay một lớp vỏ bảo vệ chống bụi. Cách này còn giúp tiết kiệm diện tích tủ và tận dụng đồ cũ một cách khéo léo. Nếu muốn gọn đẹp hơn, có thể chọn áo thun trơn màu hoặc đồng bộ để ngăn tủ trông ngay ngắn, sạch sẽ.

4. Thông tắc bồn rửa bằng chai nước

Nếu ống thoát nước chảy chậm, bạn có thể tận dụng ngay một chai nhựa mềm. Đổ nước đầy chai, đặt khít vào miệng cống rồi bóp mạnh liên tục. Áp lực nước dồn xuống sẽ giúp đẩy chất bẩn ra, làm đường ống thông thoáng hơn và hạn chế mùi hôi. Mẹo này phù hợp với tình trạng tắc nhẹ do cặn bẩn hay dầu mỡ. Nếu ống đã nghẹt nặng, bạn vẫn nên kết hợp thêm dung dịch làm sạch hoặc nhờ thợ xử lý để tránh hư hỏng đường ống.

5. Giảm ngứa khi sơ chế khoai mỡ hoặc củ mài

Khi gọt khoai mỡ hay củ mài, nhiều người thường bị ngứa ran ở tay. Nếu gặp tình trạng này, bạn có thể bật máy sấy tóc ở chế độ nóng và hơ vào vùng da ngứa khoảng một phút. Hơi nóng sẽ giúp trung hòa hoạt chất gây ngứa, cảm giác khó chịu nhờ đó nhanh chóng biến mất. Để hạn chế ngay từ đầu, bạn có thể đeo găng tay khi sơ chế hoặc rửa tay dưới vòi nước chảy liên tục để nhựa củ không bám lâu trên da.

6. Khử cặn trong ấm đun nước

Dùng lâu ngày, cặn thường đóng lớp dày dưới đáy ấm, vừa kém thẩm mỹ vừa ảnh hưởng chất lượng nước. Để làm sạch, bạn chỉ cần đổ một ít giấm trắng vào ấm, bật đun sôi rồi để nguội tự nhiên. Khi đó, lớp cặn sẽ bong ra, chỉ cần tráng lại bằng nước sạch là ấm sáng bóng trở lại. Để tránh mùi giấm còn sót lại, nên đun thêm một lần nước sạch trước khi dùng. Có thể thay giấm bằng nước cốt chanh nếu muốn hương dễ chịu hơn.

Theo Toutiao