Sóng gió bủa vây Ronaldo ở World Cup, ở nhà Georgina lại âm thầm làm một điều đặc biệt cho con trai riêng của chồng

Những ngày gần đây không phải quãng thời gian dễ dàng với Cristiano Ronaldo. Đội tuyển Bồ Đào Nha gây thất vọng khi chỉ hòa CHDC Congo ở trận ra quân World Cup 2026. Sau đó, những phát biểu của đàn em João Neves về vai trò của Ronaldo trong đội tuyển tiếp tục làm bùng nổ tranh cãi. Thậm chí, câu chuyện còn lan sang mạng xã hội khi bạn gái của Neves bị fan Ronaldo công kích, còn Georgina Rodriguez cũng bị kéo vào tâm bão sau một bình luận gây chú ý.

Trong lúc Ronaldo phải đối mặt với hàng loạt áp lực từ sân cỏ đến bên ngoài sân cỏ, ở nhà, Georgina lại đang tất bật chuẩn bị một sự kiện quan trọng của gia đình. Đó là sinh nhật tuổi 16 của Cristiano Ronaldo Jr. - con trai cả của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Georgina đã tự tay hé lộ toàn bộ quá trình tổ chức bữa tiệc dành cho cậu bé. Không gian ngoài trời được trang trí công phu với bóng bay khổng lồ mang số 16, hồ bơi, khu vui chơi và bàn tiệc dành cho bạn bè của Cristiano Jr.

Georgina chuẩn bị món quà sinh nhật đặc biệt cho con trai cả của Ronaldo

Ronaldo Jr. tròn 16 tuổi

Vợ sắp cưới của Ronaldo vô cùng thân thiết với các con riêng của anh

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý nhất lại là món quà bất ngờ mà Georgina dành cho con trai riêng của Ronaldo. Khi bữa tiệc đang diễn ra, một nhóm nhạc mariachi truyền thống của Mexico bất ngờ xuất hiện. Những nghệ sĩ này vừa chơi nhạc vừa cùng khách mời hát chúc mừng sinh nhật Cristiano Jr.

Theo truyền thông quốc tế, đây là chi tiết được chính Georgina chuẩn bị như một món quà đặc biệt cho cậu cả nhà Ronaldo. Khoảnh khắc Cristiano Jr. bật cười thích thú khi nghe ban nhạc biểu diễn nhanh chóng trở thành tâm điểm của đoạn video.

Không chỉ vậy, Georgina còn chuẩn bị một chiếc "bánh sinh nhật" vô cùng khác biệt. Thay vì bánh kem truyền thống, cô lựa chọn một tháp bánh donut nhiều tầng để tạo bất ngờ cho cậu bé vừa bước sang tuổi 16.

Dù chưa kết hôn với Ronaldo, Georgina từ lâu đã được xem như người mẹ thứ hai của các con anh. Cô thường xuyên xuất hiện trong những dịp quan trọng của gia đình và luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Cristiano Jr.

Georgina và Ronaldo sẽ làm đám cưới sau World Cup 2026

Chính vì vậy, giữa lúc Ronaldo đang phải căng mình đối mặt với áp lực World Cup và những tranh cãi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hình ảnh Georgina âm thầm đứng phía sau chăm sóc gia đình lại khiến nhiều người chú ý. Một bên là tâm bão truyền thông xoay quanh siêu sao số 7 của Bồ Đào Nha. Một bên là Georgina đang tất bật chuẩn bị sinh nhật cho con trai anh.

Có lẽ đó cũng là lý do khiến Ronaldo nhiều lần khẳng định Georgina chính là chỗ dựa quan trọng nhất của mình suốt những năm qua. Trong lúc anh chiến đấu với áp lực trên sân cỏ, cô vẫn đang cố gắng giữ cho tổ ấm của họ luôn trọn vẹn và ngập tràn những khoảnh khắc hạnh phúc.