"Sóng" ngân hàng bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài nóng trở lại

Nhiều ngân hàng có kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài

Cổ phiếu VPB của VPBank trở thành tâm điểm trên thị trường chứng khoán trong phiên 25/9 khi tăng hơn 4%, có thời điểm chạm giá trần 23.600 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản cũng tăng mạnh, với giá trị giao dịch vượt 1.000 tỷ đồng, cao nhất toàn thị trường.

Diễn biến tích cực của VPB xuất hiện trong bối cảnh thị trường đón thông tin mới về cổ đông chiến lược SMBC. Theo Reuters, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) của Nhật Bản đang đàm phán để nâng tỷ lệ sở hữu tại VPBank từ 15% lên 20%.

Theo các nguồn tin của Reuters, thương vụ có khả năng được hoàn tất trong năm nay, song vẫn còn khác biệt về định giá. Nếu thành công, đây sẽ là bước tiến mới trong quan hệ giữa VPBank và SMBC sau khi ngân hàng Nhật Bản chi khoảng 1,5 tỷ USD để mua 15% cổ phần VPBank vào năm 2023. Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, VPBank đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, nhưng chưa công bố danh tính.

Không chỉ VPBank, câu chuyện tìm kiếm nhà đầu tư nước ngoài cũng đang xuất hiện tại nhiều ngân hàng quy mô lớn khác.

Cổ phiếu Techcombank thời gian qua cũng diễn biến tích cực sau khi xuất hiện thông tin bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

Trước đó, ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank, từng nhiều lần cho biết ngân hàng đang cân nhắc bán tối đa 15% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược dài hạn phù hợp, đồng thời tìm kiếm đối tác có năng lực, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.

Ngoài Techcombank và VPBank, một số ngân hàng khác như Vietcombank, HDBank và SHB cũng có kế hoạch chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài.

Trong số các kế hoạch đang được chú ý, Vietcombank là một trong những ngân hàng có phương án bán vốn cụ thể. Theo phương án đã được cổ đông thông qua, Vietcombank dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa khoảng 6,5% số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương hơn 543 triệu cổ phiếu, cho tối đa 55 nhà đầu tư, gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Theo Chủ tịch Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng, ngân hàng lựa chọn các cổ đông lớn có những đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngân hàng. Trong đó, cổ đông Mizuho - cổ đông chiến lược của Vietcombank - ít nhất sẽ tham gia để giữ tỷ lệ sở hữu như hiện nay và có thể tăng thêm nữa.

Một thương vụ khác đang được thị trường chú ý là kế hoạch của HDBank. Ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm 22.015 tỷ đồng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, trong đó có phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Theo kế hoạch, HDBank có thể chào bán tối đa 700 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước và quốc tế. Ngân hàng đang lựa chọn những nhà đầu tư có năng lực tài chính tốt và cam kết gắn bó lâu dài để cộng hưởng giá trị về công nghệ, quản trị, đồng thời tăng cường vốn cấp 1 và tạo thêm dư địa mở rộng tín dụng. Giá chào bán cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở thỏa thuận với nhà đầu tư và không thấp hơn mức giá bình quân của 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày HĐQT quyết định giá phát hành.

SHB cũng đang tìm kiếm đối tác nước ngoài trong chiến lược tăng cường năng lực tài chính và mở rộng hoạt động. Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển cho biết tiêu chí lựa chọn đối tác không chỉ nằm ở quy mô vốn mà còn ở khả năng đồng hành lâu dài, hỗ trợ quản trị, chuyển đổi công nghệ và kết nối hệ sinh thái khách hàng, chuỗi cung ứng.

Không chỉ là câu chuyện tăng vốn

Từ VPBank, Techcombank đến Vietcombank, HDBank và SHB, kế hoạch thu hút vốn ngoại đang xuất hiện ở nhiều ngân hàng với những phương án và mục tiêu khác nhau. Điểm đáng chú ý trong các kế hoạch trên là nhà đầu tư nước ngoài đang được đặt trong vai trò rộng hơn một nguồn vốn bổ sung.

Đối với VPBank, SMBC đã là cổ đông chiến lược từ năm 2023. Nếu thông tin về việc nâng sở hữu được hiện thực hóa, tỷ lệ nắm giữ cao hơn có thể củng cố thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Với Techcombank, tiêu chí về năng lực công nghệ được nhấn mạnh trong quá trình tìm kiếm đối tác. HDBank cũng hướng tới những nhà đầu tư có thể hỗ trợ công nghệ và quản trị, trong khi SHB tìm kiếm đối tác có khả năng đồng hành lâu dài và kết nối hệ sinh thái.

Điều này cho thấy mục tiêu của các thương vụ không chỉ nằm ở việc bổ sung vốn điều lệ. Trong bối cảnh các ngân hàng phải liên tục đầu tư cho công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng quy mô, một cổ đông chiến lược có thể mang tới những nguồn lực khác ngoài vốn.

Ở chiều ngược lại, với nhà đầu tư nước ngoài, việc sở hữu cổ phần tại các ngân hàng lớn của Việt Nam cũng là một cách tiếp cận thị trường tài chính trong nước thông qua những tổ chức đã có quy mô khách hàng và hệ sinh thái tương đối lớn.

Những thông tin bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài xuất hiện trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam vừa có một thay đổi quan trọng.

Từ ngày 21/9/2026, Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market). Đây là cột mốc được kỳ vọng giúp thị trường Việt Nam tiếp cận rộng hơn với các dòng vốn quốc tế.

FTSE Russell ước tính việc nâng hạng có thể thu hút khoảng 6 tỷ USD vào thị trường Việt Nam, dù quy mô dòng vốn thực tế còn phụ thuộc vào việc phân bổ danh mục của các quỹ, quá trình đưa Việt Nam vào các bộ chỉ số và điều kiện thị trường.

Đối với ngành ngân hàng, việc thị trường được nâng hạng có thể tạo thêm sự quan tâm của nhà đầu tư quốc tế đối với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Bên cạnh đó, sau khi hoàn tất việc nhận chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại một số ngân hàng liên quan, trong đó có VPBank, HDBank và Vietcombank, có thể được nâng lên mức tối đa 49%. Điều này tạo thêm dư địa về mặt pháp lý cho các ngân hàng trong việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

Trong nhiều năm, bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài từng là một trong những phương án quan trọng để các ngân hàng Việt Nam tăng vốn và tìm kiếm cổ đông chiến lược. Tuy nhiên, quá trình này không phải lúc nào cũng diễn ra thuận lợi, do vướng mắc về định giá, room sở hữu và sự khác biệt trong kỳ vọng giữa bên mua và bên bán.

Nếu các phương án được hiện thực hóa, thị trường có thể chứng kiến thêm những thương vụ bán cổ phần ngân hàng cho nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.

Điểm khác biệt đáng chú ý là các ngân hàng hiện không chỉ tìm kiếm nguồn vốn, mà ngày càng đặt nặng tiêu chí về công nghệ, quản trị, kinh nghiệm quốc tế và khả năng đồng hành dài hạn. Vì vậy, cuộc đua thu hút vốn ngoại có thể không chỉ là cuộc đua về giá bán cổ phần, mà còn là bài toán lựa chọn đối tác phù hợp với chiến lược phát triển của từng ngân hàng.