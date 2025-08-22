Sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày tại bán đảo The Pearl
Bên dòng Vàm Cỏ Đông thơ mộng, The Pearl – phân khu compound cao cấp nhất đại đô thị Waterpoint kiến tạo phong cách sống thượng lưu, nơi mỗi ngày đều có thể tùy biến thành kỳ nghỉ dưỡng riêng tư.
Fisher Island – một trong những khu vực đắt giá bậc nhất nước Mỹ – từ lâu đã trở thành chốn ẩn cư của giới chính khách, doanh nhân và nghệ sĩ. Tương tự, Cap Ferret bên bờ Địa Trung Hải, Palm Jumeirah tại Dubai… đều phản ánh xu hướng chọn chốn an cư của giới thượng lưu: ưu tiên những vùng đất biệt lập, tầm nhìn phóng khoáng và đặc quyền trải nghiệm để sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày.
Mang dáng dấp của một "bán đảo" được gìn giữ bởi sông nước phương Nam, The Pearl tái hiện chuẩn mực sống thượng lưu: riêng tư, tiện ích đa lớp và hài hòa cùng thiên nhiên nguyên bản.
Trên địa thế độc đáo "double waterfront" (hai mặt tiếp giáp sông nước), The Pearl khai mở tầm nhìn khoáng đạt, hưởng trọn sinh khí an lành. Khu compound được bao bọc bởi 1km đường sông Vàm Cỏ Đông cùng 3ha kênh đào nội khu, tạo "hành lang xanh" tự nhiên, tăng cường sự biệt lập và tính riêng tư.
Giữa sông nước giao hòa, mỗi tư dinh The Pearl sở hữu nhiều tầng giá trị: sự tĩnh tại để chiêm nghiệm, thiên nhiên để cân bằng, tiện nghi để tận hưởng và kiến trúc nuôi dưỡng cảm xúc.
Với mật độ xây dựng chỉ khoảng 17%, phần lớn quỹ đất còn lại dành cho mảng xanh đa lớp, tiện ích nội khu phong phú phân bổ toàn khu, The Pearl đề cao trải nghiệm sống sâu sắc, tinh tế. Tại đó, chủ nhân có thể bắt đầu ngày mới trong âm thanh êm đềm của dòng sông, và khép lại chiều tà trên cung đường tản bộ xanh mát, thưởng trọn hoàng hôn lấp lánh mặt nước.
Điểm nhấn nổi bật của khu compound là Sunset Clubhouse với thiết kế mang đậm tinh thần Địa Trung Hải. Không gian lý tưởng cho những cuộc gặp gỡ kết giao với cộng đồng cùng đẳng cấp, hay quây quần bên gia đình giữa miền sông nước thi vị.
Tận dụng lợi thế bên sông đắt giá, chủ đầu tư thiết kế khu vực hồ bơi với tầm nhìn không giới hạn ra sông nước. Liền kề đó là các cụm tiện ích dành cho đa thế hệ cư dân như Sunset Lounge & Café, sân thể thao đa năng, đường dạo ven sông, bến du thuyền… Tất cả tạo nên không gian vừa sống vừa nghỉ dưỡng.
Các cụm không gian kết nối gia đình - cộng đồng được sắp đặt giữa thiên nhiên sông nước khoáng đạt, mang lại những trải nghiệm giàu cảm xúc cho cư dân: rộn rã sum họp bên bữa tiệc BBQ, sảng khoái hân hoan vui đùa cùng con trẻ trên thềm cỏ xanh…
Đó còn là phút giây tĩnh tại lòng mình được nắm tay cùng người thương thong dong dạo bộ hay ngắm nhìn sớm mai từ khu vườn xanh mát. Hệ thống đa lớp công viên được quy hoạch hài hòa dẫn lối cư dân bước ra ngoài để chạm vào thiên nhiên nguyên bản, cảm nhận sức sống căng tràn tươi mới.
Không chỉ đơn thuần là những biệt thự bề thế, chất sống thượng lưu tại The Pearl đến từ từng chi tiết: một khoảng sân thưởng trà, một căn phòng ngập tràn nắng,… Phong cách kiến trúc mang hơi thở Địa Trung Hải tôn vinh sự kết nối giữa con người và thiên nhiên. Mỗi không gian sống đều được thiết kế mở, đón sáng, đón gió, mang đến cảm giác thư thái.
Mỗi ô cửa là một "bức tranh" với cảnh sắc thay đổi theo mùa và theo từng nhịp chuyển của thiên nhiên. Khai thác tối đa lợi thế về cảnh quan, chủ đầu tư mang đến 3 loại sản phẩm. Trong đó, Garden Villa nằm giữa khu vườn xanh mát, mang lại cảm giác riêng tư và thư thái. Canal Villa dành cho những tâm hồn tự do, yêu sự tĩnh tại của làn nước kênh xanh hiền hòa. Riverfront Villa là tuyệt phẩm bên dòng sông huyền thoại.
Nhịp sống tại The Pearl là bản hòa ca đa sắc của những cung bậc cảm xúc lắng đọng, chất sống đậm tính nghệ thuật và tinh thần tận hưởng say mê – tạo nên một phong vị sống đặc biệt, một "bán đảo" thượng lưu giữa đôi dòng chảy hiền hòa phía Tây TP.HCM.
The Pearl là phân khu compound cao cấp nhất đại đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh). Dự án được phát triển bởi Nam Long và đối tác Nhật Bản Nishi Nippon Railroad.
Thanh Niên Việt