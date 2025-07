Sống trong sợ hãi, cư dân chung cư Goldmark City gửi đơn kêu cứu khẩn cấp

Ngày 23/7/2025, 40 cư dân khu S đã cùng ký đơn kêu cứu khẩn cấp gửi tới chính quyền địa phương. Theo nội dung đơn kêu cứu, hiện nay người dân đang phải đối mặt với nhiều vấn đề gây ảnh hưởng trực tiếp tới an sinh đời sống thường nhật nhưng Ban Quản trị không thuê đơn vị bảo trì dẫn đến nguy cơ hư hỏng, cháy nổ, rò rỉ điện nước, gây mất an toàn tính mạng và tài sản của hàng ngàn cư dân.

Cũng theo phản ánh trong đơn kêu cứu, một số căn hộ, khu vực chung bị thấm ngấm không được sửa chữa. Khi mùa mưa bão đang đến gần, hiện tượng xuống cấp trên càng khiến người dân lo lắng, bức xúc.

Trong đơn kêu cứu, cư dân khu S cũng cho biết Ban Quản trị hiện nay không thực hiện đúng chức năng, ký văn bản sai thẩm quyền, không minh bạch thu chi tài chính, phớt lờ các cảnh báo rủi ro từ phía Ban Quản lý...

"Hiện các thành viên không liên lạc được với Trưởng Ban Quản trị. Các thành viên còn lại của Ban Quản trị cũng không phối hợp, không thông báo, không tổ chức họp cư dân, không báo cáo tài chính, không xử lý sự cố kỹ thuật…", đơn kêu cứu nêu rõ.

Cư dân khu S đề nghị UBND phường Phú Diễn và các cơ quan chức năng can thiệp, chỉ đạo xử lý tình trạng Ban Quản trị nhà chung cư Sapphire không thực hiện trách nhiệm, gây nguy cơ mất an toàn kỹ thuật và an sinh cho cư dân; cũng như bảo vệ quyền lợi của cư dân Sapphire trong thời gian Ban quản trị Nhà chung cư Sapphire thiếu hụt nhân sự trầm trọng.

Cư dân khu S cũng đề nghị chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng xem xét can thiệp, tiến hành kiểm tra thực tế và chỉ đạo Tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường nhằm kiện toàn Ban quản trị mới, đảm bảo cuộc sống cho 2.500 hộ dân đang sinh sống khu chung cư.

Được biết, khi đơn kêu cứu vừa được gửi đi, tối ngày 26/6 vừa qua, một số dân cư tại khu S Goldmark City đã bị mắc kẹt trong thang máy do mất điện. Theo Ban quản lý nhà Goldmark City Nguyên nhân gián đoạn được xác định là do lỗi thiết bị hệ thống cấp điện công cộng trong các tòa S1, S2 và D5. Lỗi này đã được bộ phận kỹ thuật thuộc Ban Quản lý tòa nhà phát hiện, cảnh báo và đề xuất phương án xử lý với Ban Quản trị khu S từ năm 2024.

Được biết, khu chung cư Goldmark City đã đi vào hoạt động 7 năm. Trong quá trình vận hành hệ thống kỹ thuật tại các tòa nhà thuộc khu S, Ban Quản lý đã ghi nhận nhiều hạng mục thuộc sở hữu chung - sử dụng chung đã hết hạn bảo hành, cần được đưa vào quy trình bảo trì định kỳ theo đúng quy định pháp luật để đảm bảo an toàn cho con người và tài sản.

Theo đó, hệ thống cấp thoát nước bị lỗi các chi tiết van, bình tích áp, bơm bể phốt… có thể dẫn đến việc thiếu nước/mất nước sinh hoạt hoặc tràn bể phốt. Hệ thống điện thoại gọi cứu hộ trong thang chập chờn, hệ thống mô phỏng phục vụ cứu hộ bị lỗi gây khó khăn công tác cứu hộ thang máy, thời gian cứu hộ kéo dài. Hệ thống điện và chiếu sáng bị hỏng hóc một số thiết bị, một số thiết bị chưa được bảo trì dẫn đến không đảm bảo an toàn vận hành và rủi ro mất điện một số khu vực.

Nhiều thiết bị thuộc hệ thống phòng cháy chữa cháy như bơm tăng áp chữa cháy, đầu báo nhiều vị trí - bình tích áp, nút nhấn khẩn cấp nhiều vị trí - quạt hút khói, đèn exit sự cố nhiều vị trí, van cấp nước cho bể chữa cháy không thể hoạt động bình thường. Nhiều camera và các thiết bị an ninh hoạt động không ổn định. Hệ thống âm thanh trong tòa lỗi gây khó khăn cho công tác vận hành và phát đi các thông báo khẩn cấp…

Để đảm bảo an toàn cho cư dân cũng như bảo vệ tài sản chung, Ban Quản lý đã nhiều lần gửi các công văn đến Ban Quản trị đề nghị khẩn trương xem xét phê duyệt các hạng mục sửa chữa và bảo trì đã được đề xuất từ 4 năm 2024 đến nay. Tuy nhiên, đến nay Ban Quản trị của khu S vẫn chưa xử lý, đây là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt sự cố xảy ra liên tiếp.