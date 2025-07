SonicWall – 30 năm giữ vững bản lĩnh tiên phong trong thế giới an ninh mạng

Với hơn 500.000 tổ chức tại 215 quốc gia và vùng lãnh thổ đang được bảo vệ mỗi ngày, SonicWall không chỉ cung cấp công nghệ, mà còn cung cấp niềm tin – thông qua danh mục sản phẩm đa dạng từ tường lửa hiệu suất cao, bảo mật email toàn diện và nền tảng bảo vệ đám mây ứng dụng mô hình Zero Trust (ZTNA) giúp doanh nghiệp thích ứng nhanh với thế giới số đầy biến động, mà vẫn giữ vững vùng an toàn cốt lõi.

Mới đây, trong sự kiện "The Next Wave of Cybersecurity" tại TP. HCM, SonicWall, cùng sự tham dự của các khách mời là các chuyên gia CNTT, lãnh đạo doanh nghiệp và đối tác trong lĩnh vực an ninh mạng tại Việt Nam. SonicWall đã ra mắt Thế hệ tường lửa Gen 8 và Giải pháp Cloud Secure Edge (CSE) – hai sản phẩm chiến lược mang tầm nhìn tương lai, tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số an toàn và bền vững, cụ thể:

Tường lửa thế hệ thứ 8 (Next Generation Firewall) – được nâng cấp mạnh mẽ từ thế hệ thứ 7, tích hợp công nghệ bảo mật tiên tiến, hiệu suất cao vượt trội, và tối ưu cho môi trường làm việc đa dạng;

Cloud Secure Edge (CSE) – giải pháp dựa trên nền tảng zero trust (ZTNA), bảo mật đám mây toàn diện, hỗ trợ mô hình làm việc từ xa và bảo vệ dữ liệu ở mọi điểm truy cập.

Tại Việt Nam, SonicWall triển khai giải pháp thông qua hệ thống phân phối chính thức gồm Netpoleon và Nteck, giúp tư vấn, triển khai và hỗ trợ khách hàng theo từng dự án – từ SMB đến doanh nghiệp lớn – đảm bảo dịch vụ chuyên sâu và hiệu quả.

Điều làm nên sự khác biệt của SonicWall không chỉ nằm ở công nghệ – mà nằm ở triết lý bảo mật chủ động, luôn đi trước một bước so với mối đe dọa. Từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các tổ chức lớn, từ chính phủ đến giáo dục hay tài chính, SonicWall giúp khách hàng thiết lập một hệ sinh thái số an toàn, dễ triển khai và tối ưu chi phí.

Ông Phạm Văn Quang, đại diện SonicWall Việt Nam và Campuchia nhấn mạnh

"Chúng tôi mong muốn dòng sản phẩm mới tường lửa thế hệ 8, cùng với giải pháp Zero Trust CSE sẽ cùng với chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam, triển khai và đẩy mạnh việc chuyển đổi số và tiến tới chính phủ số hoàn thiện, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến an toàn và bảo mật cao."