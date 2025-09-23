Sonkim Land chính thức ký kết hợp đồng mua bán căn hộ Alta Height tại The 9 Stellars

Pháp lý rõ ràng – thời điểm vàng để sở hữu

Vào ngày 20/09/2025, lễ ký kết hợp đồng mua bán căn hộ Alta Height giữa chủ đầu tư Ngân Thạnh và khách hàng đã chính thức diễn ra tại The 9 Stellars, sau khi Sở Xây dựng TP.HCM ban hành công văn xác nhận đủ điều kiện ký kết hợp đồng mua bán (SPA) tại đây. Trước đó, vào tháng 7/2025, phân khu Alta Villa – dòng biệt thự view hồ độc bản của dự án – cũng đã chính thức được bàn giao đến cư dân với đầy đủ pháp lý và hệ sinh thái tiện ích hoàn thiện. Cùng thời điểm, khu căn hộ Alpha Residence cũng đã nhận được xác nhận từ Sở Xây dựng về việc đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng, theo các quy định mới. Điều này một lần nữa củng cố uy tín và cam kết vững mạnh về pháp lý cũng như năng lực triển khai thực tế toàn bộ đại đô thị của SonKim Land.

Khách hàng ký kết hợp đồng mua bán căn hộ Alta Height tại dự án The 9 Stellars

Với pháp lý minh bạch, tiến độ được bảo chứng và sản phẩm đang ở giai đoạn sẵn sàng khai thác thương mại, thời điểm hiện tại chính là "cơ hội vàng" cho các nhà đầu tư muốn đón đầu tiềm năng gia tăng giá trị từ một dự án đã hình thành thực tế, thay vì chỉ là kỳ vọng.

The 9 Stellars đang sở hữu các cột mốc về xây dựng và pháp lý rõ ràng, gia tăng giá trị đầu tư

The 9 Stellars - Dự án được quy hoạch bài bản từ vị trí tâm điểm TOD

Tọa lạc ngay ga metro depot Long Bình và kế cận Bến xe Miền Đông mới, The 9 Stellars là một trong những khu đô thị TOD đầu tiên hiện hữu tại khu Đông, nằm trên trục phát triển trọng điểm theo đồ án quy hoạch phân vùng tỷ lệ 1/2000 vừa được phê duyệt. Theo quy hoạch này, khu vực Depot Long Bình được xác định sẽ trở thành trung tâm TOD kết hợp tái thiết đô thị hiện hữu – nơi hội tụ các công trình cao tầng, văn phòng, thương mại, nhà ở và hạ tầng giao thông công cộng.

Đây không chỉ là một vị trí chiến lược về giao thông, mà còn là trung tâm tăng trưởng mới của TP.HCM trong giai đoạn 2025–2040, nơi thu hút dòng vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao và các mô hình sống – làm việc – giải trí xung quanh trục metro. Với quy hoạch đồng bộ và định hướng phát triển rõ ràng, giá trị bất động sản tại khu vực này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới.

The 9 Stellars được quy hoạch gắn liền định hướng phát triển mô hình TOD tại khu Đông TP.HCM

Cơ hội đầu tư trong bối cảnh biến động thị trường

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang tái cấu trúc, quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, các sản phẩm thấp tầng gần metro trong đô thị TOD sẽ ngày càng hạn chế nhằm mục đích tối ưu hóa quỹ đất hiếm hoi, thúc đẩy việc phát triển các dự án cao tầng, đa chức năng. Do đó, The 9 Stellars trở thành điểm sáng đầu tư hội tụ đủ 3 yếu tố: vị trí lõi trung tâm TOD, pháp lý hoàn chỉnh, đã bàn giao với tiến độ rõ ràng.

Hiện tại, giá các căn hộ và biệt thự giai đoạn 1 vẫn đang ở mức hợp lý, trong khi giai đoạn 2 của dự án chuẩn bị được triển khai và sẽ thiết lập mặt bằng giá mới. Các sản phẩm còn lại tại giai đoạn 1, đặc biệt là 79 căn biệt thự giới hạn Alta Villa với view hồ trực diện và hệ tiện ích riêng biệt, đang mở ra cơ hội lý tưởng dành cho những nhà đầu tư có tầm nhìn, cũng như khách hàng tìm kiếm không gian sống chất lượng, thông minh, liền kề hạ tầng giao thông công cộng hiện đại như metro.

Alta Villa sở hữu hệ tiện ích đặc quyền, cộng hưởng không gian xanh tại lõi đô thị TOD năng động

Trong giai đoạn thị trường khu Đông nhộn nhịp với hàng loạt dự án được triển khai, việc Alta Height chính thức ký SPA – Hợp đồng mua bán với khách hàng là dấu mốc pháp lý khẳng định uy tín và năng lực triển khai thực tế của nhà phát triển SonKim Land. Kết hợp với tiến độ xây dựng được đảm bảo, tiện ích ngày càng hoàn thiện và vị trí không thể thay thế tại tâm điểm TOD khu Đông – The 9 Stellars đang khẳng định vị thế là dự án tiên phong, dẫn dắt xu hướng sống hiện đại và bảo chứng tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.

