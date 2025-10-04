SOTRANS Logistics khởi công kho hóa chất lớn nhất Việt Nam

Ngày 03/10/2025, tại Khu công nghiệp Hố Nai (Đồng Nai), SOTRANS Logistics chính thức khởi công xây dựng kho hóa chất SOTRANS Hố Nai với quy mô 26.400 m², bao gồm 16.200 m² diện tích kho hàng với sức chứa lên tới 19.500 pallet. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý II/2026 và sẽ trở thành kho hóa chất lớn nhất và hiện đại nhất Việt Nam.

Với định hướng lấy an toàn và bền vững làm trọng tâm, kho hóa chất SOTRANS Hố Nai được xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, kết hợp đồng bộ giữa công nghệ hiện đại và giải pháp bảo vệ môi trường. Công trình trang bị hệ thống rãnh thu – xử lý hóa chất tràn đổ, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động. Đặc biệt, hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động sẽ được lắp đặt hệ thống vòi phun nước sprinkler ngay trong khu vực kệ hàng, đảm bảo khả năng dập tắt cháy hiệu quả ngay tại vị trí có nguy cơ cao. Đây là một trong những tính năng mà không nhiều kho làm được.

Song song đó, việc ứng dụng công nghệ quản lý hàng hóa thông minh giúp toàn bộ quy trình vận hành được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa rủi ro như rò rỉ hóa chất hay cháy nổ, bảo vệ an toàn cho người lao động và cộng đồng xung quanh.

Theo nghiên cứu của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), nhu cầu logistics chuyên biệt cho ngành hóa chất tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, đặc biệt đối với các loại hóa chất đặc thù đòi hỏi yêu cầu khắt khe về an toàn và môi trường. Sự ra đời của kho hóa chất SOTRANS Hố Nai sẽ là giải pháp tối ưu giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, giảm gánh nặng đầu tư cơ sở hạ tầng và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật cũng như tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Thành Nam, Tổng Giám đốc SOTRANS Logistics chia sẻ: “Dự án này không chỉ là một công trình kho hiện đại mà còn là cam kết của SOTRANS Logistics trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp ngành hóa chất phát triển an toàn, hiệu quả, đồng thời tạo dựng một môi trường kinh doanh bền vững cho cộng đồng.”

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ lưu trữ, Kho hóa chất SOTRANS Hố Nai còn được định hướng trở thành nơi hợp tác, chia sẻ giải pháp về kinh doanh bền vững và chuyển đổi xanh trong ngành hóa chất.