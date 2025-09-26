Southern Homes Việt Nam - Đối tác phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise

Vinhomes Green Paradise – Biểu tượng đô thị biển theo chuẩn ESG

Tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (TP.HCM), Vinhomes Green Paradise là đại đô thị biển có tổng diện tích lên đến 2.870 ha, trong đó diện tích lấn biển khoảng 1.357 ha. Dự án sở hữu tổng mức đầu tư dự kiến từ 9 đến 11 tỷ USD, quy mô dân số khoảng 320.000 người và khả năng đón từ 8 đến 9 triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Định hướng phát triển dự án theo chuẩn ESG (Environmental – Social – Governance) quốc tế, Vinhomes Green Paradise hướng tới mô hình đô thị xanh, thông minh, sinh thái và tái sinh toàn diện. Tổ hợp tiện ích tại đây được thiết kế mang tầm vóc toàn cầu với các công trình biểu tượng được phát triển với quy mô đẳng cấp tại Việt Nam như: nổi bật với tháp biểu tượng 108 tầng – nằm trong top 10 công trình cao nhất thế giới, và Paradise Lagoon rộng 443 ha – biển hồ nước mặn nhân tạo lớn bậc nhất hành tinh. Dự án còn sở hữu nhà hát Sóng Xanh quy mô 7 ha với sức chứa lên tới 5.000 chỗ ngồi – được đánh giá là lớn bậc nhất Đông Nam Á, cùng khu giải trí băng tuyết Winter Wonderland rộng 30.000 m² thuộc top 5 thế giới.

Vinhomes Green Paradise - Siêu đô thị ESGxanh - thông minh - sinh thái và tái sinh hàng đầu thế giới

Bên cạnh đó là công viên giải trí rộng 122 ha lấy cảm hứng từ mô hình Disneyland, hai sân golf 18 hố chuẩn quốc tế, cảng du thuyền 5 sao Landmark Harbour, cùng hệ thống dịch vụ sức khỏe – giáo dục cao cấp với bệnh viện Vinmec liên kết Cleveland Clinic (Mỹ) và 97 trường học quốc tế, song ngữ.

Dự án sở hữu vị trí chiến lược tại cửa ngõ biển duy nhất của TP.HCM, liền kề khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ 75.000 ha, được UNESCO công nhận là di sản sinh quyển thế giới, đồng thời kết nối trực tiếp với các tuyến hạ tầng chiến lược như: Cầu Cần Giờ, tuyến metro số 6, cao tốc Bến Lức – Long Thành và sân bay quốc tế Long Thành.

Southern Homes Việt Nam – Đối tác chiến lược đồng hành triển khai biểu tượng đô thị biển

Southern Homes Việt Nam là một trong những đơn vị phân phối bất động sản cao cấp hàng đầu tại Việt Nam, với mạng lưới hơn 20 chi nhánh trên toàn quốc và đội ngũ tư vấn chuyên sâu, bài bản. Doanh nghiệp từng ghi dấu ấn tại nhiều dự án lớn như Vinhomes Grand Park, Vinhomes Star City, The Beverly, Gladia by The Waters, Orchard Grand, The Gió Riverside, Maia Resort Hồ Tràm,… và nhiều dự án hợp tác với các tập đoàn như Tân Á Đại Thành, T&T Group, Khang Điền, Keppel Land, Masterise Homes, Sun Group, CapitaLand, An Gia,...

Southern Homes Việt Nam - đối tác phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise

Southern Homes đã được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế uy tín như Asia Pacific Property Awards, Dot Property Awards, ghi nhận năng lực phân phối, chiến lược thương hiệu và chỉ số hài lòng khách hàng vượt trội.

Southern Homes Việt Nam - đối tác chiến lược đồng triển khai Vinhomes Green Paradise

Với vai trò đối tác chiến lược đồng triển khai Vinhomes Green Paradise, Southern Homes cam kết mang đến hành trình tư vấn minh bạch – chuyên sâu – tận tâm, góp phần lan tỏa tầm vóc và giá trị sống bền vững của dự án đến với cộng đồng cư dân và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ông Trần Bá Thùy – Tổng Giám đốc Southern Homes Việt Nam nhận định: "Vinhomes Green Paradise hội tụ ba yếu tố chưa từng có: tầm vóc toàn cầu, sinh thái nguyên bản và công nghệ xanh thông minh. Với vai trò đối tác chiến lược, Southern Homes không chỉ phân phối sản phẩm – mà còn đồng hành cùng khách hàng khai mở một chương mới về phong cách sống bền vững, nghỉ dưỡng và kết nối quốc tế tại TP.HCM."

Triển vọng phát triển đô thị biển tại Cần Giờ

Vinhomes Green Paradise được khởi công vào ngày 19/4/2025 – là một trong 80 công trình trọng điểm quốc gia nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước. Dự án là bước đầu tiên trong định hướng phát triển huyện Cần Giờ thành một đô thị sinh thái - du lịch biển - thương mại tự do - trung tâm logistics tầm khu vực.

Theo quy hoạch thành phố giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050, Cần Giờ sẽ đóng vai trò là đô thị cửa ngõ biển, góp phần cân bằng phát triển không gian TP.HCM về phía Nam. Việc hiện thực hóa Vinhomes Green Paradise sẽ là bước tiến lớn trong chiến lược đô thị hóa gắn với khai thác lợi thế biển, thúc đẩy tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn.

