SpaceX được cho là đang thử nghiệm thiết bị AI giống điện thoại

Tên lửa Starship của SpaceX chuẩn bị bay thử tại Texas, Mỹ, ngày 18/11/2024. (Ảnh: AP)

Theo The Wall Street Journal, SpaceX đã giới thiệu với các nhà đầu tư và bên liên quan nguyên mẫu một thiết bị AI có hình dáng giống điện thoại trước khi công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Thiết bị được mô tả mỏng và gọn hơn iPhone, có thể mang thiết kế nằm giữa điện thoại màn hình cảm ứng cỡ nhỏ và thiết bị AI Rabbit R1. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu nên kiểu dáng có thể tiếp tục thay đổi.

Tỷ phú Elon Musk đã bác bỏ thông tin trên và khẳng định báo cáo này “hoàn toàn sai sự thật”.

SpaceX và công ty Tesla có kinh nghiệm sản xuất quy mô lớn, đồng thời có khả năng tiếp cận các loại chip phục vụ việc xử lý trí tuệ nhân tạo trực tiếp trên thiết bị. SpaceX cũng đang muốn mở rộng sang lĩnh vực viễn thông không dây thông qua dịch vụ Starlink Mobile.

Elon Musk dự trận chung kết giải đấu vật NCAA tại Philadelphia, Mỹ, ngày 22/3/2025. (Ảnh: AP)

Theo báo cáo, nguyên mẫu của SpaceX có thể sử dụng hệ điều hành riêng và tích hợp công nghệ của xAI, công ty trí tuệ nhân tạo do Elon Musk sáng lập. Cách tiếp cận này sẽ giúp thiết bị không phụ thuộc vào các nền tảng của doanh nghiệp khác như hệ điều hành Android của Google.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh OpenAI đang hợp tác với cựu Giám đốc thiết kế Apple Jony Ive để phát triển một thiết bị AI mới. OpenAI gần đây cũng đã tuyển Paul Meade, Phó Chủ tịch Apple từng phụ trách kính thực tế hỗn hợp Vision Pro, vào nhóm phát triển phần cứng.

Tuy nhiên, khả năng SpaceX sản xuất và thương mại hóa thiết bị này vẫn chưa rõ ràng. Trước đó, một số thiết bị AI của Humane và Rabbit đã không đạt được thành công như kỳ vọng, cho thấy việc doanh nghiệp muốn bán sản phẩm không đồng nghĩa người tiêu dùng sẽ sẵn sàng mua.