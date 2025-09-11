SSI Research: Một nhịp chỉnh mạnh có thể sẽ diễn ra vào cuối tháng 9

Nhịp điều chỉnh là cần thiết

Trong báo cáo chiến lược tháng 9 mới công bố, Chứng khoán SSI (SSI Research) kỳ vọng rằng thị trường có thể được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào ngày 17/9 và khả năng nâng hạng thị trường vào đầu tháng 10.

Tuy nhiên, chỉ số chính đã tăng trưởng ấn tượng trong 2 tháng gần nhất, do đó áp lực có thể gia tăng đáng kể. “Trong kịch bản thận trọng hơn, một nhịp điều chỉnh mạnh có thể diễn ra trong giai đoạn tháng 9 – đầu tháng 10, với biên độ có thể lớn hơn các nhịp điều chỉnh kể từ đáy tháng 4”, SSI Research dự báo.

Nhìn lại quá khứ VN-Index ghi nhận tỷ lệ tăng tương đối khả quan trong tháng 9 với 7 lần tăng trong 10 năm vừa qua. Tuy nhiên, 4 năm gần đây cho thấy sự thay đổi rõ rệt: kể từ khi áp dụng chính sách nghỉ lễ 4 ngày vào tháng 9 (từ 2021), thị trường thường đi ngang hoặc giảm mạnh - cụ thể giảm 6% và 11,6% trong 2022 và 2023, và chỉ tăng dưới 1% trong 2021 và 2024.

Một số yếu tố có thể khiến thị trường điều chỉnh phải kể tới áp lực tỷ giá gia tăng (VND mất giá trung bình 3% trong giai đoạn tháng 9–tháng 10 từ 2022–2024). Thêm nữa, mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 thường kém sôi động và áp lực chốt lời sau nhịp phục hồi mạnh trong tháng 8 cũng có thể dẫn đến nhịp điều chỉnh.

“ Thống kê cho thấy thị trường thường trải qua các nhịp điều chỉnh trên 7% trong xu hướng tăng, đặc biệt sau khi tăng nhanh trên 20% trong vòng 3 tháng. Hiện VN-Index đã tăng 50% trong 3 tháng qua và chưa ghi nhận nhịp giảm nào trên 4,5% kể từ đáy tháng 4 ”, báo cáo SSI nêu rõ.

Hiện tại, TTCK Việt Nam đang mang lại earnings yield ở mức 7,7%, vượt trội so với các kênh đầu tư chính như gửi ngân hàng (lãi suất phổ biến 5– 6%), bất động sản (tỷ suất cho thuê 3–4%) và vàng (sau các đợt tăng giá gần đây).

Do đó, một nhịp điều chỉnh mạnh trong thời gian tới nếu xảy ra có thể mở ra cơ hội tích lũy cổ phiếu cho tầm nhìn đầu tư dài hạn.

Triển vọng này được củng cố bởi: (1) kỳ vọng tăng trưởng GDP hai chữ số trong 5–10 năm tới, được thúc đẩy bởi cải cách thể chế toàn diện và định hướng đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân, (2) triển vọng tăng trưởng lợi nhuận vững chắc trên 14%/năm trong giai đoạn 2025 – 2026, (3) triển vọng nâng hạng thị trường giúp thu hút thêm dòng vốn quốc tế, và (4) Chính sách tiền tệ hỗ trợ, duy trì môi trường lãi suất thuận lợi cho thị trường chứng khoán.

Dòng vốn ngoại sẽ sớm trở lại﻿

Về giao dịch khối ngoại, NĐTNN bán ròng mạnh trong tháng 8 với giá trị 42,7 nghìn tỷ đồng, trái ngược với mức mua ròng +8,5 nghìn tỷ đồng trong tháng 7, đưa tổng bán ròng từ đầu năm lên 77,7 nghìn tỷ đồng.

Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu đang xoay vòng về thị trường Hoa kỳ và Trung Quốc, cùng với việc VN-Index đã tăng mạnh +32,7% trong 8 tháng đầu năm, hoạt động chốt lời của khối ngoại là dễ hiểu. Tuy nhiên, SSI đánh giá triển vọng trung dài hạn vẫn tích cực.

Bên cạnh đó, việc HOSE ra mắt các bộ chỉ số mới như VN50 Growth, VNMITECH hay Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF đổi tên thành Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF và thay đổi chỉ số cơ sở từ FTSE Vietnam sang STOXX Vietnam Total Market Liquid, cũng sẽ tạo những động lực nhất định trong ngắn hạn. Nhóm phân tích kỳ vọng thị trường Việt Nam sẽ sớm đón nhận sự quay trở lại của dòng vốn ngoại trong giai đoạn tới.