Starbucks chính thức lên tiếng về việc thay đổi chính sách "no water" khi gọi đồ uống từ 1/8

Starbucks từ lâu là một trong những thương hiệu đồ uống được nhiều người Việt yêu thích. Không chỉ ghi điểm nhờ dung tích cốc lớn, menu đa dạng, thường xuyên thay đổi theo mùa và chất lượng ổn định, thương hiệu này còn nổi tiếng với khả năng customize (tùy chỉnh) đồ uống theo sở thích cá nhân. Từ việc điều chỉnh lượng đá, đường, sữa cho đến thêm topping hay thay đổi thành phần, gần như ai cũng có thể "đo ni đóng giày" ly nước theo đúng khẩu vị của mình.

Ảnh: tientien.282

Chính vì vậy, không ít công thức "bí truyền" đã được cộng đồng yêu Starbucks chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong số đó, "no water" (không thêm nước) là một trong những cách custom được yêu thích nhất, đặc biệt với các dòng trà. Thuật ngữ này được hiểu là yêu cầu cửa hàng không pha thêm nước lọc, giúp ly nước có vị trà đậm hơn so với công thức thông thường.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, cộng đồng yêu Starbucks xôn xao trước thông tin từ ngày 1/8, hãng sẽ không còn hỗ trợ tùy chọn "no water" cho một số dòng đồ uống. Nhiều người đặc biệt lo ngại công thức viral "trà bưởi size Venti, không nước lọc, full trà, không đường, thêm 1 muỗng bưởi" vốn được rất nhiều khách hàng yêu thích sẽ không còn có thể gọi được như trước.

Fan của Starbucks thắc mắc về việc món trà bưởi sẽ không còn được custom như trước

Trao đổi về vấn đề này, đại diện truyền thông Starbucks Việt Nam cho biết việc thay đổi chỉ liên quan đến một số tùy chọn custom, chứ không phải thay đổi công thức đồ uống.

"Trước giờ Starbucks vẫn cho khách custom đồ uống theo sở thích, trong đó có cả tùy chọn 'no water'. Tuy nhiên, từ nay sẽ không còn hỗ trợ custom 'no water' với dòng Refresher nữa. Đây chỉ là một thay đổi nhỏ trong cách custom, chứ không phải thay đổi lớn về sản phẩm."

Đại diện Starbucks cũng khẳng định, khách hàng vẫn có thể gọi món trà bưởi theo công thức nguyên bản của Starbucks như bình thường. Chỉ khi muốn tùy chỉnh theo kiểu "no water" thì sẽ không còn được áp dụng, còn các hình thức custom khác vẫn có thể thực hiện.

Về nguyên nhân của sự thay đổi này, phía Starbucks cho biết hãng không đưa ra lý do cụ thể: "Starbucks thường xuyên điều chỉnh menu và cách phục vụ theo từng giai đoạn, các sản phẩm cũng thay đổi theo mùa giống như nhiều thương hiệu khác. Lần này chỉ là một cập nhật trong chính sách custom, không có lý do đặc biệt nào."

Đại diện Starbucks khẳng định, khách hàng vẫn có thể gọi món trà bưởi theo công thức nguyên bản của Starbucks như bình thường.

Starbucks Refreshers là dòng đồ uống giải khát đặc trưng của Starbucks, thường được pha từ nền nước trái cây, kết hợp các hương vị trái cây như dâu, xoài, thanh long... và phục vụ lạnh. Tại nhiều thị trường, dòng đồ uống này còn được bổ sung chiết xuất cà phê xanh (green coffee extract) để tạo một lượng caffeine nhẹ. Chính vì có công thức pha chế riêng nên việc tùy chỉnh thành phần của Refreshers cũng khác với các dòng trà hoặc cà phê thông thường.

Starbucks Refreshers là dòng đồ uống giải khát đặc trưng của Starbucks, thường được pha từ nền nước trái cây, kết hợp các hương vị trái cây như dâu, xoài, thanh long

Trong khi đó, một số khách hàng của Starbucks đã tổng hợp những thay đổi mới về chính sách customized của Starbucks. Theo nội dung được chia sẻ, dòng Iced Shaken Tea (trong đó có trà bưởi) vẫn được phép yêu cầu "không nước" (no water) như trước. Tuy nhiên, khách hàng không thể đồng thời yêu cầu "không đá" và "không nước" trong cùng một ly.

Ngược lại, Starbucks Refreshers Beverages là dòng chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ lần điều chỉnh này. Khách hàng sẽ không còn được custom "không nước", đồng thời tùy chọn "không đá và không nước" cũng không được áp dụng.

Nguồn: @noanthichstarbucks

Khách hàng thân thiết của Starbucks cũng giải thích thêm rằng, những ai yêu thích vị đậm của Refresher có thể thử các cách custom khác để làm nổi bật hương vị dâu hoặc xoài, hoặc bổ sung topping theo sở thích để đồ uống vẫn giữ được trải nghiệm hấp dẫn. Theo đó, công thức "trà bưởi full trà, không nước" về cơ bản vẫn có thể gọi như trước, chỉ có trường hợp yêu cầu vừa không đá vừa không nước là không còn được hỗ trợ.