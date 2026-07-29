Starbucks phát chiếu cho khách ngồi: Chiêu giữ chân khách hay để đỡ "tốn ghế"?

Thay vì khuyến khích khách ngồi trong cửa hàng, một Starbucks tại thành phố Naha, tỉnh Okinawa (Nhật Bản) lại làm điều ngược lại.

Starbucks gây sốt khi mời khách ngồi chiếu

Tại Starbucks Coffee Naha Kagamihara, nằm trong Công viên Manko, quán chuẩn bị sẵn những tấm goza (loại chiếu truyền thống của Nhật Bản) để khách có thể mượn miễn phí, mang ra bãi cỏ trải xuống, vừa uống cà phê vừa ngắm cảnh hoặc đọc sách. Ý tưởng này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Nhật Bản khi nhiều người chia sẻ hình ảnh ngồi giữa không gian xanh với ly Starbucks trên tay thay vì chen chúc trong cửa hàng.

Theo giới thiệu của Starbucks Nhật Bản, những tấm goza được làm từ cỏ bàng (beeg), một sản phẩm thủ công truyền thống của Okinawa. Khách có thể mang chiếu ra bãi cỏ hoặc các không gian mở trong công viên để tận hưởng thiên nhiên, đúng với tinh thần kết nối giữa quán cà phê và cảnh quan địa phương. Đây cũng là cách thương hiệu giới thiệu một sản phẩm thủ công bản địa đến du khách.

Không chỉ có chiếu, lợi thế của cửa hàng còn là những bức tường kính lớn hướng ra công viên và vùng đất ngập nước Manko, giúp xóa nhòa ranh giới giữa không gian bên trong và thiên nhiên bên ngoài. Thay vì tạo cảm giác phải vào quán mới có thể thưởng thức đồ uống, Starbucks khuyến khích khách bước ra ngoài, tận hưởng không khí trong lành của công viên.

Trang DEE Okinawa cho biết nhiều khách không chỉ mượn chiếu để uống cà phê mà còn đọc sách, trò chuyện hoặc đơn giản là ngồi thư giãn trên bãi cỏ. Những tấm goza với họa tiết đặc trưng của Okinawa cũng trở thành một chi tiết được nhiều người chụp ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội.

Bán trải nghiệm thay vì chỉ bán một ly cà phê

Nhìn ở góc độ kinh doanh, việc chuẩn bị vài chục tấm chiếu có chi phí không lớn, nhưng lại giúp Starbucks tạo ra một trải nghiệm khác biệt mà khó cửa hàng nào ở đô thị có thể mang lại.

Trong ngành F&B, đặc biệt là phân khúc cà phê, trải nghiệm ngày càng trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng bên cạnh chất lượng đồ uống. Thay vì chỉ tập trung vào menu, nhiều thương hiệu lựa chọn khai thác chính vị trí cửa hàng và cảnh quan xung quanh để tạo giá trị gia tăng.

Ở Okinawa, Starbucks gần như biến cả công viên thành "không gian mở" của cửa hàng. Khách hàng không còn bị giới hạn trong vài chục chỗ ngồi mà có thể mang đồ uống ra bãi cỏ, tận hưởng thiên nhiên và lưu lại lâu hơn.

Đây cũng là xu hướng được nhiều thương hiệu trên thế giới theo đuổi: biến một cửa hàng thành điểm đến. Khi trải nghiệm đủ đặc biệt, khách hàng sẵn sàng chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan truyền tự nhiên mà không cần những chiến dịch quảng cáo tốn kém.

Việc sử dụng goza, một sản phẩm thủ công địa phương cũng giúp Starbucks gắn kết với văn hóa bản địa thay vì áp dụng cùng một mô hình cho mọi cửa hàng. Chính những chi tiết nhỏ như vậy khiến mỗi cửa hàng mang một câu chuyện riêng, trở thành điểm dừng chân đáng nhớ với cả người dân lẫn khách du lịch.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm khác biệt, một tấm chiếu miễn phí đôi khi lại mang đến giá trị lớn hơn nhiều so với một chương trình giảm giá. Bởi thứ khách hàng nhớ sau chuyến đi không chỉ là ly cà phê đã uống, mà còn là cảm giác ngồi giữa công viên, dưới bóng cây, tận hưởng một buổi chiều rất riêng của Okinawa.

(Ảnh: AMP, DEE Okinawa)