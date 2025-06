STARLUX Airlines đạt 5 sao SKYTRAX - Danh hiệu “Oscar ngành hàng không”

Cột mốc lịch sử tại giải "Oscar của ngành hàng không"

Một dấu ấn đáng nhớ đã diễn ra tại giải thưởng SKYTRAX World Airline Awards 2025 diễn ra ngày 17/6 vừa qua khi STARLUX Airlines chính thức được công nhận là Hãng hàng không 5 sao, gia nhập hàng ngũ 11 hãng bay hàng đầu thế giới chạm đến chuẩn mực danh giá này.

Đây là giải thưởng lâu đời và uy tín bậc nhất, được ví là "Oscar của ngành hàng không" do quy mô tổ chức và các tiêu chí đánh giá khắt khe dành cho các ứng viên.

Tại lễ trao giải năm nay, STARLUX Airlines gây bất ngờ khi lập kỷ lục là hãng bay đạt chuẩn 5 sao nhanh nhất trong lịch sử ngành, chỉ sau 5 năm kể từ ngày thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên.

Tính đến năm 2025, chỉ có 11 hãng hàng không trên toàn thế giới được SKYTRAX trao chứng nhận 5 sao - một "bảng vàng" danh giá mà STARLUX Airlines đã chính thức ghi tên chỉ sau thời gian ngắn hoạt động.

SKYTRAX nổi danh toàn cầu là tổ chức xếp hạng hãng bay độc lập hàng đầu có trụ sở tại Anh, thực hiện đánh giá nghiêm ngặt thông qua khảo sát hành khách và kiểm định thực tế, dựa trên hàng trăm tiêu chí chia thành hai nhóm chính: Chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ.

Giải thưởng SKYTRAX năm nay thu hút hơn 22 triệu lượt bình chọn từ khách hàng trên toàn thế giới, với hơn 325 hãng hàng không được đánh giá.

Bên cạnh đó, STARLUX còn ghi dấu ấn khi nhận thêm giải thưởng "World’s Most Improved Airline" (Hãng hàng không tiến bộ nhất thế giới). "Cú đúp" hai giải thưởng là minh chứng rõ nét cho những bước tiến mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ, công nghệ và trải nghiệm bay của hãng hàng không quốc tế đến từ Đài Loan.

Hành trình 5 năm vươn tới danh hiệu "Hãng hàng không 5 sao"

Mặc dù là hãng hàng không non trẻ với hành trình hoạt động chỉ mới 5 năm, nhưng STARLUX Airlines đã bứt phá nhanh chóng và đã sớm định hình được bản sắc riêng với triết lý "Luxury Beyond Horizons" – theo đuổi một chuẩn mực sang trọng vượt qua mọi giới hạn thông thường, tạo nên những trải nghiệm bay vô cùng khác biệt. Với STARLUX, mỗi hành khách đều xứng đáng được đón tiếp và chăm sóc như một ngôi sao trong suốt hành trình bay. Đó là lý do STARLUX cung cấp chất lượng dịch vụ đồng đều ở cả bốn hạng ghế: Từ Hạng nhất, Hạng Thương Gia, Hạng Phổ thông Cao cấp đến Hạng Phổ thông - điều mà rất ít hãng hàng không trên thế giới làm được.

Hãng hàng không này cũng sở hữu đội bay hiện đại và đồng bộ gồm các dòng máy bay mới nhất như A321neo, A330neo, A350-900. Hạng thương gia của STARLUX nổi danh trong giới du khách mộ điệu khi cung cấp những trải nghiệm cao cấp vượt giới hạn trên không như ẩm thực chuẩn 5* từ các đầu bếp và nhà hàng nổi tiếng , phòng chờ Galactic Lounge thiết kế theo hình dáng dải ngân hà.

Đại diện hãng hàng không cho biết: "Danh hiệu Hãng hàng không 5 sao SKYTRAX không đơn thuần là một chứng nhận danh giá mà còn là minh chứng cho chất lượng và cam kết dài hạn của STARLUX Airlines khi luôn theo đuổi những tiêu chuẩn cao cấp nhất, hoàn thiện những chi tiết tỉ mỉ nhất trong trải nghiệm bay của du khách. Mỗi chuyến bay với STARLUX đều là một hành trình đáng nhớ và thú vị trong chuyến đi của họ - đó chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng tôi"

Hiện, STARLUX khai thác các chuyến bay hàng ngày từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Phú Quốc đến Đài Bắc, kết nối hành khách từ Việt Nam đến mạng lưới 29 đường bay rộng khắp bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Ma Cao, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Singapore.

Đặc biệt, các hành khách có thể dễ dàng nối chuyến từ Đài Bắc đến Bắc Mỹ thông qua các tuyến bay đến Los Angeles, San Francisco, Ontario và Seattle, và sắp tới là Phoenix ( Arizona) trong năm 2026.

STARLUX là Hãng hàng không 5 sao đến từ Đài Loan, nổi bật với đội bay hiện đại và dịch vụ đạt chuẩn quốc tế. Hạng thương gia của STARLUX được ví như "không gian nghỉ dưỡng trên không", với nhiều tiện nghi vượt trội: Ghế ngồi có thể ngả phẳng hoàn toàn, tích hợp chế độ không trọng lực Màn hình giải trí 4K 24 inch sắc nét; Sạc không dây & các cổng kết nối được trang bị đầy đủ; Ẩm thực chuẩn Michelin hợp tác với nhiều nhà hàng & đầu bếp nổi tiếng; Cùng phòng chờ theo chủ đề dải ngân hà (Galactic Lounge) mang lại trải nghiệm thật sự khác biệt.

Website: https://www.starlux-airlines.com/vi-VN