Startup AI Việt thắng lớn tại Better Choice Awards 2025: Khi trí tuệ Việt được vinh danh giữa sân chơi quốc tế

Tại lễ trao giải diễn ra ngày 4/10, AI Hay - mạng xã hội trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư Việt - đã được vinh danh ở hạng mục "Sản phẩm Công nghệ Kiến tạo Xu hướng", danh hiệu từng thuộc về các thương hiệu quốc tế như Samsung Galaxy Z Flip 5 (2023) và Galaxy Z Fold 6 (2024).

Better Choice Awards - bức tranh khẳng định vị thế công nghệ Việt

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và VCCorp phối hợp tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, nhằm tôn vinh các sản phẩm - dịch vụ sáng tạo, bền vững và có tác động tích cực đến cộng đồng.

Năm 2025 là mùa thứ ba của chương trình, quy tụ hàng trăm thương hiệu trong và ngoài nước, với bốn nhóm giải chính: Smart Choice Awards, Car Choice Awards, Innovative Choice Awards và Consumer Finance Awards. Trong đó, hạng mục "Sản phẩm Công nghệ Kiến tạo Xu hướng" được xem là tâm điểm khi vinh danh những sản phẩm công nghệ dẫn dắt trào lưu tiêu dùng.

Năm nay giải thưởng không chỉ tôn vinh AI Hay mà còn ghi nhận nhiều sản phẩm trí tuệ Việt khác như Galaxy AI (do kỹ sư Samsung Việt phát triển), các dòng UAV của CT Group, và ứng dụng ngân hàng số Cake by VPBank với giải "Ngân hàng số ứng dụng AI xuất sắc".

Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì - thể hiện định hướng thúc đẩy sản phẩm công nghệ Việt phục vụ người Việt.

Từ một startup trẻ đến nền tảng AI triệu người dùng

Ra mắt từ năm 2023, AI Hay đặt mục tiêu đưa trí tuệ nhân tạo đến gần hơn với đời sống người Việt. Ứng dụng hiện đạt hơn 15 triệu lượt tải, dẫn đầu hạng mục "Giáo dục" trên App Store và Google Play. AI Hay cho phép người dùng học tập, hỏi - đáp, sáng tạo nội dung và tìm kiếm thông tin bằng tiếng Việt tự nhiên.

Không chỉ phát triển về người dùng, startup này còn tạo dấu ấn trong lĩnh vực đầu tư. Tháng 7/2025, AI Hay huy động thành công 10 triệu USD vòng Series A do Argor Capital dẫn dắt, với sự tham gia của Square Peg, Northstar Ventures, AppWorks và Phoenix Holdings. Tổng vốn huy động hiện vượt 18 triệu USD, phục vụ chiến lược mở rộng tính năng giáo dục - giải trí và phát triển trợ lý AI cá nhân hóa cho người Việt.

Theo Decision Lab (2025), AI Hay nằm trong Top 6 nền tảng AI được người Việt sử dụng nhiều nhất, đồng thời xếp thứ hai về mức độ hài lòng người dùng. Báo cáo của Sensor Tower (8/2025) cũng ghi nhận AI Hay là ứng dụng AI duy nhất đến từ Đông Nam Á góp mặt trong top 10 ứng dụng AI phổ biến nhất khu vực.

AI Hay nằm trong Top 6 nền tảng AI được người Việt sử dụng nhiều nhất. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Thọ Chương, Giám đốc Công nghệ AI Hay, chia sẻ: "Từ nền tảng giải thưởng này, chúng tôi càng có thêm động lực để phát triển những tính năng xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dùng. Rất nhiều bạn mong muốn có nơi lưu trữ, chia sẻ tài liệu nên chúng tôi xây dựng AI Drive; nhu cầu xử lý nhanh với hình ảnh và văn bản đã thôi thúc chúng tôi tạo ra AI Camera để scan tài liệu, dịch, chấm bài hay tra cứu đơn thuốc. Song song đó, AI Hay còn phát triển tính năng tìm kiếm học thuật cho sinh viên, và các chatbot chuyên biệt phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc cũng như một loạt trường đại học. Chúng tôi tin đây sẽ là những công cụ gần gũi, thiết thực, gắn liền với đời sống và học tập của cộng đồng."

Better Choice Awards 2025 vì thế không chỉ là sân chơi của các thương hiệu toàn cầu, mà còn là minh chứng cho sức bật và niềm tin vào thế hệ startup Việt – những người đang từng bước khẳng định bản lĩnh sáng tạo và trí tuệ Việt Nam trên bản đồ công nghệ khu vực.