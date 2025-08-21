Stavian Group và Viettel Construction ký kết hợp tác chiến lược

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và hạ tầng công nghệ.

Tập đoàn Stavian là Tập đoàn công nghiệp - công nghệ, thương mại đa quốc gia, quy mô lớn, với hệ sinh thái hơn 20.000 khách hàng và đối tác tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, sở hữu hơn 10 nhà máy, cùng hơn 40 trung tâm Logistics, 30 chi nhánh toàn cầu và doanh thu năm 2024 gần 3 tỷ USD. Viettel Construction – đơn vị thành viên đặt nền móng cho sự phát triển của Tập đoàn Viettel, hiện là Tổng Công ty đa ngành với năng lực thi công trải dài trên toàn bộ chuỗi giá trị hạ tầng – từ hạ tầng viễn thông, xây dựng, năng lượng đến dịch vụ bảo trì kỹ thuật toàn trình. Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ hợp tác lâu dài trên nhiều lĩnh vực then chốt, bao gồm: xây dựng dân dụng và chuỗi cung ứng vật liệu kim loại; phát triển năng lượng tái tạo; hợp tác tài chính – thương mại; khai thác hệ sinh thái đối tác toàn cầu; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và giải pháp thông minh trong quản trị, vận hành, logistics; phát triển các sản phẩm kim loại xanh chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ môi trường.

Tập đoàn Stavian và Viettel Construction ký kết Hợp đồng xây dựng Nhà điều hành Cụm Công nghiệp Stavian Hưng Yên

Sự hợp tác còn mang ý nghĩa chiến lược ở 03 nội dung chính:

Liên kết chuỗi giá trị công nghiệp – hạ tầng: Đơn vị chủ lực của Tập đoàn Stavian - Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian (Stavian Industrial Metal) cung cấp nguyên vật liệu kim loại công nghiệp (thép, nhôm, đồng, kẽm) và các giải pháp cho dự án B2B và B2C của Viettel Construction. Viettel Construction tham gia thiết kế, thi công hạ tầng, nhà xưởng, kho bãi tại hơn 5.000 ha khu công nghiệp của Tập đoàn Stavian và triển khai hạ tầng viễn thông – công nghệ cho các dự án.

Thúc đẩy công nghiệp xanh và năng lượng bền vững: Hai bên phối hợp nghiên cứu đầu tư, khai thác, tham gia sâu các dự án năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ điện cho hạ tầng viễn thông, phát triển sản phẩm kim loại công nghiệp xanh, góp phần giảm phát thải và hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam.

Gia tăng sức mạnh cạnh tranh quốc tế: Hai bên hợp tác liên danh đấu thầu quốc tế dựa trên cơ sở tối ưu năng lực cung ứng - thi công - công nghệ để nâng cao chất lượng, tiến độ và hiệu quả tài chính của các dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Tú – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Stavian chia sẻ: "Sự hợp tác giữa Tập đoàn Stavian và Viettel Construction là sự cộng hưởng giữa năng lực sản xuất – thương mại – đầu tư của một tập đoàn công nghiệp – công nghệ đa quốc gia, với sức mạnh triển khai – công nghệ – hạ tầng của một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Đây là nền tảng vững chắc để hai bên hiện thực hóa các dự án quy mô lớn, mang lại giá trị kinh tế – xã hội bền vững, góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt trên bản đồ kinh tế toàn cầu."

Ông Nguyễn Minh Tú – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Stavian phát biểu tại buổi lễ

Ông Phạm Đình Trường – Tổng Giám đốc Viettel Construction khẳng định: "Sự hợp tác giữa hai bên không chỉ kết nối hai thương hiệu lớn, mà còn là minh chứng cho năng lực tổng thầu và sức mạnh triển khai của Viettel Construction trong các dự án công nghiệp – hạ tầng quy mô lớn. Chúng tôi tin tưởng hợp tác sẽ mở ra hướng đi mới trong phát triển công nghiệp xanh, năng lượng bền vững và ứng dụng công nghệ vào quản trị, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam."

Ông Phạm Đình Trường – Tổng Giám đốc Viettel Construction chia sẻ tại sự kiện

Ở góc độ chiến lược, ông Đỗ Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT Viettel Construction nhấn mạnh: "Sự kiện không chỉ mở ra một dự án hợp tác mới, mà còn là dấu mốc cho kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của đất nước. Viettel Construction đặt mục tiêu cùng các đối tác triển khai những dự án có quy mô lên tới hàng tỷ USD, góp phần kiến tạo hệ sinh thái hạ tầng hiện đại, thúc đẩy phát triển bền vững và nâng tầm vị thế Việt trên bản đồ kinh tế toàn cầu."

Ông Đỗ Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT Viettel Construction chia sẻ từ góc độ chiến lược

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Stavian và Viettel Construction được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho các dự án trọng điểm, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển công nghiệp – hạ tầng bền vững của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế./.