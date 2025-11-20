Stavian Industrial Metal là Nhà tài trợ Bạch kim độc quyền của VIMOX 2025

Với vai trò Nhà tài trợ Bạch kim độc quyền, Stavian Industrial Metal khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp có năng lực kết nối, cung ứng và đồng hành cùng quá trình phát triển của ngành công nghiệp hàng hải Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sâu rộng và chuyển đổi bền vững.

Ban Lãnh đạo Stavian Industrial Metal tại gian hàng trưng bày của doanh nghiệp tại VIMOX 2025

Trong khuôn khổ hội thảo chuyên đề của sự kiện, bà Vũ Thị Xoan - Giám đốc Chiến lược phát triển Stavian Industrial Metal đã chia sẻ tham luận "Chuyển đổi bền vững cho Ngành Đóng tàu và Điện gió ngoài khơi", phân tích xu hướng toàn cầu về giảm phát thải, chuyển đổi xanh, nhu cầu vật liệu thép – hợp kim và định hướng phát triển bền vững cho các ngành công nghiệp biển.

Bà Vũ Thị Xoan - Giám đốc Chiến lược phát triển Stavian Industrial Metal trình bày tham luận tại VIMOX 2025

Hệ thống giải pháp toàn diện hỗ trợ ngành Đóng tàu và Điện gió thích ứng với giai đoạn chuyển đổi mới

Trước bối cảnh ngành công nghiệp biển đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng vật liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật và yếu tố môi trường, Stavian Industrial Metal giới thiệu hệ thống giải pháp toàn diện được xây dựng xuyên suốt chuỗi giá trị, từ tư vấn lựa chọn vật liệu, cung ứng, gia công đến tổ chức logistics đồng bộ. Các giải pháp này hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành, giảm thiểu rủi ro về chi phí và tiến độ, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế đang được áp dụng rộng rãi trong ngành đóng tàu, công trình ngoài khơi và năng lượng tái tạo.

Kế thừa nền tảng vững chắc từ Tập đoàn Stavian với mạng lưới hơn 20.000 khách hàng, đối tác tại trên 100 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng hơn 40 trung tâm logistics, Stavian Industrial Metal sở hữu năng lực cung ứng ổn định, trữ lượng dồi dào, có khả năng phối hợp linh hoạt, giúp tối ưu tiến độ dự án và tạo giá trị gia tăng thiết thực cho các dự án trong nước cũng như khu vực.

Tiên phong phân phối kim loại xanh, thúc đẩy chuyển đổi xanh chuỗi cung ứng công nghiệp biển

Hưởng ứng xu thế toàn cầu về giảm phát thải và tuân thủ các quy định của IMO (Tổ chức Hàng hải Quốc tế), ETS (Cơ chế giao dịch khí thải của EU) và CBAM (Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon), Stavian Industrial Metal tích cực phát triển nguồn cung kim loại xanh, trở thành doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam trong cung cấp vật liệu xanh phục vụ trực tiếp nhu cầu đóng tàu, công trình biển và điện gió ngoài khơi.

Thông qua các thỏa thuận chiến lược với ACME Group (bao tiêu dài hạn 800.000 tấn/năm các sản phẩm nguyên liệu HBI & DRI xanh trong vòng 10 năm tại thị trường Châu Á) và Green Steel WA Collie Pty Ltd (tham gia đầu tư phát triển phát triển nhà máy EAF 450.000 tấn/năm tại Úc), Stavian Industrial Metal đã và đang xây dựng nguồn cung kim loại có mức phát thải được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng các chuẩn mực môi trường đang ngày càng được siết chặt trong ngành.

Ông Nguyễn Minh Tiệp – Tổng Giám đốc Stavian Industrial Metal chia sẻ: "Việt Nam đang đứng trước cơ hội quan trọng để nâng cấp năng lực công nghiệp biển và hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế. Với vai trò Nhà tài trợ Bạch kim độc quyền của VIMOX 2025, Stavian Industrial Metal cam kết đóng góp thiết thực thông qua hệ giải pháp toàn diện cho ngành kim loại công nghiệp, tiên phong cung cấp vật liệu xanh và đồng hành cùng doanh nghiệp trong nâng cao năng lực cạnh tranh. Chúng tôi tin rằng một hệ sinh thái vật liệu kim loại công nghiệp hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững sẽ là nền tảng cho tăng trưởng dài hạn của cộng đồng và nền kinh tế."

Ông Nguyễn Minh Tiệp – Tổng Giám đốc Stavian Industrial Metal chia sẻ tại sự kiện VIMOX 2025

Với vai trò Nhà tài trợ Bạch kim độc quyền tại VIMOX 2025, Stavian Industrial Metal tiếp tục khẳng định trách nhiệm đối với sự phát triển của ngành công nghiệp biển Việt Nam. Sự đồng hành của doanh nghiệp không chỉ hỗ trợ nâng cao tiêu chuẩn vật liệu và chất lượng chuỗi cung ứng, mà còn góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa hạ tầng, tăng cường kết nối quốc tế và tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Đây là những nền tảng quan trọng giúp ngành hàng hải, đóng tàu và năng lượng tái tạo Việt Nam phát triển bền vững và đóng góp tích cực cho sự thịnh vượng chung của xã hội./.