Stavian Industrial Metal thúc đẩy hội nhập quốc tế ngành kim loại công nghiệp Việt

Đối tác phát triển thị trường và Tổng đại lý phân phối kim loại công nghiệp ở quy mô toàn cầu

Kế thừa hệ sinh thái Tập đoàn Stavian với hơn 20.000 khách hàng - đối tác tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, Stavian Industrial Metal sở hữu nền tảng vững chắc để triển khai hoạt động phân phối chuyên nghiệp và kết nối thị trường quốc tế. Với kinh nghiệm vận hành tại nhiều thị trường trọng điểm, doanh nghiệp đảm nhiệm vai trò đối tác phát triển thị trường, thị phần, doanh thu và thương hiệu cho các nhà sản xuất thông qua hệ thống phân phối chuyên môn hóa và mạng lưới hợp tác rộng lớn.

Vận hành theo mô hình Tổng đại lý phân phối kim loại công nghiệp, Stavian Industrial Metal phân phối vật liệu theo từng nhóm sản phẩm, ngành công nghiệp và khu vực thị trường, giúp kết nối hiệu quả giữa nhà sản xuất, khách hàng và nhu cầu thực tế. Cách tiếp cận này hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa thương mại, quản trị rủi ro và mở rộng thị trường xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Ban Lãnh đạo Stavian Industrial Metal tại Triển lãm VIMOX 2025

Tại VIMOX 2025, ông Nguyễn Minh Tiệp – Tổng Giám đốc Stavian Industrial Metal chia sẻ: "Các ngành hàng hải, đóng tàu và công nghiệp biển đang đứng trước cơ hội lớn để nâng cấp tiêu chuẩn vật liệu, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế. Với vai trò Nhà tài trợ Bạch kim độc quyền của VIMOX 2025, Stavian Industrial Metal mong muốn đóng góp vào quá trình này bằng việc phát triển nguồn cung vật liệu phù hợp tiêu chuẩn môi trường mới, mở rộng năng lực phân phối quốc tế và xây dựng hệ sinh thái giải pháp kết nối hiệu quả giữa nhà sản xuất – thị trường – khách hàng toàn cầu."

Hệ thống Giải pháp toàn diện – Gia công thương mại – Tiên phong phân phối kim loại xanh

Xuất phát từ triết lý đặt nhu cầu của khách hàng làm trọng tâm, Stavian Industrial Metal xây dựng hệ thống hơn 23 giải pháp vượt trội cho ngành kim loại công nghiệp trong nước và toàn cầu, bao gồm các giải pháp linh hoạt về mua bán, hỗ trợ tài chính – tín dụng, quản trị rủi ro giá, logistics đồng bộ và tư vấn kỹ thuật phù hợp từng ngành và từng phân khúc khách hàng.

Song song với hoạt động phân phối, Stavian Industrial Metal cũng đầu tư vào hoạt động gia công thương mại theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ nhu cầu của nhiều ngành như cơ khí chế tạo, công nghiệp nặng, xây dựng hay năng lượng tái tạo, góp phần nâng cao chất lượng vật liệu và gia tăng giá trị trước khi đi vào các dự án hoặc thị trường xuất khẩu.

Hệ thống giải pháp toàn diện và Định hướng tiên phong phân phối Kim loại xanh của Stavian Industrial Metal nhận được nhiều quan tâm của khách hàng và đối tác tại VIMOX 2025

Đặc biệt, Stavian Industrial Metal tiên phong trong phát triển và phân phối kim loại xanh, phù hợp với xu hướng xanh hóa đang định hình mạnh mẽ trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc phát triển nguồn cung vật liệu phát thải thấp giúp doanh nghiệp đáp ứng các quy định quốc tế như ETS (Cơ chế giao dịch khí thải của EU) và CBAM (Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon), đồng thời góp phần đóng góp đưa Việt Nam hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. Đây là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao tính bền vững của ngành công nghiệp, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và tạo điều kiện để tham gia sâu hơn vào các thị trường có yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường.

Việc tham gia VIMOX 2025 với vai trò Nhà tài trợ Bạch kim độc quyền và diễn giả tham luận không chỉ thể hiện vị thế của Stavian Industrial Metal trong chuỗi cung ứng kim loại công nghiệp, mà còn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của doanh nghiệp trong việc góp phần hình thành một tiêu chuẩn vận hành mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực kim loại công nghiệp. Vai trò của doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc cung ứng vật liệu, mà còn nằm ở việc tạo ra các kết nối thị trường, nâng cao chất lượng dòng chảy thương mại và hỗ trợ các nhà sản xuất Việt Nam tự tin mở rộng vị thế tại những thị trường nhiều tiềm năng trên thế giới. Đây chính là giá trị cốt lõi mà Stavian Industrial Metal theo đuổi trong hành trình đồng xây dựng một ngành kim loại công nghiệp hiện đại và ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và toàn cầu./.