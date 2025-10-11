Stavian Recycling ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Starlinger và AMUT

Lễ ký kết đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hành trình hiện thực hóa Dự án Nhà máy nhựa tái chế rPET thuộc Tổ hợp tái chế Stavian tại Khu kinh tế Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa), với công suất dự kiến 17.000 tấn/năm.

Theo các Biên bản ghi nhớ, Công ty TNHH Starlinger sẽ cung cấp dây chuyền recoSTAR PET ART – công nghệ tái chế đạt chuẩn châu Âu, được tin dùng bởi nhiều thương hiệu toàn cầu như Coca-Cola, PepsiCo… Và Công ty CP AMUT sẽ cung cấp dây chuyền rửa, làm sạch và xử lý nguyên liệu nhựa phế phẩm (washing line) ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào đạt chuẩn quốc tế. Việc hợp tác với hai nhà cung cấp công nghệ hàng đầu thế giới là minh chứng cho cam kết của Stavian Recycling nói riêng, cũng như Tập đoàn Stavian nói chung, trong việc đầu tư công nghệ tiên tiến, nhằm hướng đến sản phẩm tái chế rPET đạt chất lượng cao nhất khu vực Đông Nam Á, có thể xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ và Nhật Bản.

Chia sẻ về sự kiện hợp tác, ông Đinh Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Stavian cho biết: "Việc hợp tác giữa Stavian Recycling và hai đối tác công nghệ hàng đầu thế giới – Starlinger và AMUT - là bước đi chiến lược, thể hiện quyết tâm của chúng tôi trong việc đầu tư bài bản, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn. Chúng tôi tin tưởng rằng dự án Nhà máy nhựa tái chế rPET tại Khu kinh tế Nghi Sơn sẽ trở thành hình mẫu tiên phong về công nghệ và tiêu chuẩn môi trường trong khu vực, đồng thời đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam."

Với nền tảng công nghệ hiện đại và năng lực sản xuất vượt trội, Nhà máy nhựa tái chế rPET thuộc Tổ hợp tái chế Stavian tại Khu kinh tế Nghi Sơn được kỳ vọng sẽ tạo ra chuỗi giá trị gia tăng cho ngành nhựa tái chế trong nước, góp phần thúc đẩy xuất khẩu, tạo công ăn việc làm, tăng thu ngân sách địa phương, và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên bản đồ ngành công nghiệp tái chế toàn cầu.

Thông tin về các bên hợp tác:

Về Công ty CP Nhựa tái chế Stavian (Việt Nam)

Công ty Cổ phần Nhựa tái chế Stavian là đơn vị thành viên của Tập đoàn Stavian – Tập đoàn công nghiệp – công nghệ, thương mại đa quốc gia quy mô lớn tập trung phát triển 5 lĩnh vực cốt lõi: sản xuất công nghiệp, công nghệ cao, hạ tầng công nghiệp, chuyển dịch năng lượng, thương mại và đầu tư. Stavian Recycling được thành lập với định hướng phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn, tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực tái chế, góp phần chuyển hóa chất thải nhựa thành nguồn tài nguyên mới và thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Việt Nam.

Về Công ty TNHH Starlinger (Cộng hoà Áo)

Starlinger là một trong những nhà sản xuất thiết bị và công nghệ tái chế nhựa hàng đầu thế giới, với hơn 180 năm lịch sử và hiện diện tại hơn 130 quốc gia. Công nghệ tái chế PET của Starlinger đã được nhiều thương hiệu lớn trong ngành đồ uống và bao bì tin tưởng lựa chọn.

Về Công ty Cổ phần AMUT (Cộng hoà Ý)

AMUT là Tập đoàn công nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị đùn và tái chế nhựa, chuyên cung cấp giải pháp tổng thể cho dây chuyền tái chế PET, HDPE và các vật liệu polymer khác. Với trụ sở chính tại Novara, Ý, AMUT hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia.