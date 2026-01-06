Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Streamer PewPew rót 2 tỷ đồng lập công ty mới, lấn sân ngành ghi âm-sản xuất âm nhạc

06-01-2026 - 10:14 AM | Doanh nghiệp

Streamer PewPew rót 2 tỷ đồng lập công ty mới, lấn sân ngành ghi âm-sản xuất âm nhạc

Trước đó, năm 2023, khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh trên sóng livestream, streamer PewPew thành lập công ty với tên gọi là POPO Service.

Ông Hoàng Văn Khoa, thường được biết đến là streamer PewPew, vừa thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ PewPew. Hoàng Văn Khoa, sinh năm 1991, là Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của công ty.

Công ty có vốn điều lệ 2 tỷ đồng và thực hiện 11 ngành nghề kinh doanh. Nổi bật là sản xuất phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình; ghi âm và xuất bản âm nhạc; quảng cáo; nghiên cứu thị trường; nhiếp ảnh; môi giới mua bán hàng hóa; biểu diễn nghệ thuật.

Đây là một bước tiến mới của PewPew sau khi lấn sân ngành livestream bán hàng. Trước đó, ﻿năm 2023, khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh trên sóng livestream, streamer PewPew thành lập công ty với tên gọi là POPO Service. Theo công bố nội dung dung đăng ký thành lập, vốn điều lệ của công ty là 500 triệu đồng. Hoàng Văn Khoa (streamer PewPew) vừa là chủ sở hữu công ty, vừa là người đại diện pháp luật.

﻿Trong lĩnh vực livestream, không chỉ PewPew mà nhiều streamer khác cũng sở hữu công ty riêng. Ví dụ, năm 2021, game thủ-streamer Chim Sẻ Đi Nắng (Nguyễn Đức Bình) đã thành lập công ty của riêng mình sau khi rời Ego Media. Ông Nguyễn Đức Bình là người đại diện pháp luật đồng thời là Giám đốc của công ty CP Chim Sẻ Đi Nắng Studio. Vốn điều lệ của công ty là 14 tỷ đồng. Nam streamer sinh năm 1996 này nắm giữ 80% cổ phần, 20% còn lại thuộc về 2 cộng sự khác.

﻿Năm 2024, ông Phùng Thanh Độ (streamer Độ Mixi) đã thành lập công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông Mixi Gaming có trụ sở tại quận 7, TP.HCM. Chủ sở hữu kiêm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật đều đứng tên nam streamer này.

Ngoài hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo, doanh nghiệp của Độ Mixi đăng ký kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác như sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; ghi âm và xuất bản âm nhạc; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Trí Khang

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
PewPew

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Các ngân hàng sản xuất vàng miếng: Cơ hội cho "Vua trang sức" Việt làm thuê gia công?

Các ngân hàng sản xuất vàng miếng: Cơ hội cho "Vua trang sức" Việt làm thuê gia công? Nổi bật

Cú bắt tay 10.000 tỷ đồng đầu năm 2026: CII và HFIC toan tính gì tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM?

Cú bắt tay 10.000 tỷ đồng đầu năm 2026: CII và HFIC toan tính gì tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM? Nổi bật

Chính thức vận hành thương mại dự án điện khí LNG 1,4 tỷ USD đầu tiên tại Việt Nam

Chính thức vận hành thương mại dự án điện khí LNG 1,4 tỷ USD đầu tiên tại Việt Nam

10:09 , 06/01/2026
Gần 17,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng cuối năm 2025

Gần 17,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng cuối năm 2025

09:06 , 06/01/2026
TikTok Shop mở rộng thị phần lên 41%, 'đe dọa' Shopee, Tiki hụt hơi giảm 80% doanh thu sau khi "đốt" 670 triệu USD

TikTok Shop mở rộng thị phần lên 41%, 'đe dọa' Shopee, Tiki hụt hơi giảm 80% doanh thu sau khi "đốt" 670 triệu USD

08:10 , 06/01/2026
Cảnh báo "lạnh người" từ ông trùm chip Mỹ: Lượng Kiến trúc sư trưởng đếm trên đầu ngón tay, Việt Nam coi chừng lỡ nhịp cả thập kỷ

Cảnh báo "lạnh người" từ ông trùm chip Mỹ: Lượng Kiến trúc sư trưởng đếm trên đầu ngón tay, Việt Nam coi chừng lỡ nhịp cả thập kỷ

00:05 , 06/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên