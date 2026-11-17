Công ty phân tích rủi ro an ninh mạng CyberCube vừa đưa ra ước tính cho thấy tổng thiệt hại được bảo hiểm chi trả trên toàn cầu từ sự cố sập mạng diện rộng của hệ sinh thái Microsoft 365 có thể chưa tới 100 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với những quan ngại ban đầu của giới phân tích.

Báo cáo của CyberCube đưa ra mức trần thiệt hại theo kịch bản thận trọng nhất là 350 triệu USD. Mức tổn thất này dự kiến chỉ tác động khoảng 0% đến 2% tỷ lệ bồi thường trên tổng doanh thu phí bảo hiểm an ninh mạng toàn cầu, giúp công ty duy trì đánh giá rủi ro ở Cấp độ 2 (mức độ vừa phải) đối với sự kiện này.

Lý giải về nguyên nhân giúp hạn chế mức bồi thường bảo hiểm dù sự cố kéo dài, CyberCube chỉ ra rằng phần lớn các hợp đồng bảo hiểm chỉ chi trả khi điều khoản bảo hiểm gián đoạn kinh doanh có tính cả các sự cố hệ thống không do hành vi phá hoại tại nhà cung cấp bên ngoài. Ngoài ra, việc các doanh nghiệp nhanh chóng chuyển đổi sang các kênh liên lạc thay thế, cùng thực tế không ghi nhận các vụ rò rỉ dữ liệu, phá hoại thông tin hay tổn thất doanh thu mang tính cấu trúc đã giúp kiềm chế đáng kể các khoản khiếu nại bồi thường.

Phó Chủ tịch phụ trách sản phẩm và phân tích của CyberCube, ông Jon Laux nhận định không phải mọi lớp trong hệ thống công nghệ đều có tầm quan trọng sống còn ngang nhau đối với hoạt động thường nhật của doanh nghiệp. Ông đồng thời cho biết công ty sẽ cập nhật lại tính toán nếu có thêm dữ liệu phát sinh.

Dự báo của CyberCube tương đồng với nhận định từ công ty tái bảo hiểm Marsh Re khi cho rằng sự cố kỹ thuật của Microsoft chỉ gây tác động tối thiểu lên thị trường bảo hiểm an ninh mạng. Tuy nhiên, một số tổ chức phân tích khác vẫn duy trì quan điểm thận trọng hơn, tiêu biểu như ông Shalom Bublil, đồng sáng lập kiêm Giám đốc sản phẩm của công ty định giá rủi ro Kovrr, từng đưa ra ước tính sơ bộ rằng tổng tổn thất được bảo hiểm bồi thường có thể chạm ngưỡng 700 triệu USD.

Sự cố kỹ thuật bắt nguồn từ trục trặc tại hệ thống Microsoft Exchange Online – nền tảng hỗ trợ dịch vụ thư điện tử Outlook – gây gián đoạn công việc của người dùng tại hơn 70 quốc gia trên thế giới. Nhiều tính năng liên quan trên các ứng dụng như Teams, SharePoint, trợ lý AI Copilot và các công cụ bảo mật của Microsoft cũng bị suy giảm hiệu suất hoạt động, dù phần lớn các dịch vụ cốt lõi vẫn duy trì được khả năng vận hành cơ bản.

Tập đoàn Microsoft xác nhận sự cố phát sinh từ một lỗi kỹ thuật trong quá trình nâng cấp dung lượng mạng lưới chứ không phải do các cuộc tấn công mạng từ bên ngoài. Giai đoạn gián đoạn nghiêm trọng nhất kéo dài trong khoảng 18 giờ, trong khi toàn bộ sự cố diễn ra trong vòng 38 giờ trước khi được khắc phục hoàn toàn.