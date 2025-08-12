Sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế, 3 người Trung Quốc chiếm đoạt 30 tỷ

Ngày 11/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) làm rõ hành vi của nhóm người Trung Quốc câu kết với một số người Việt Nam sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

3 đối tượng người Trung Quốc. (Ảnh: CA)

Theo đó, sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, ngày 5/8, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng bắt khẩn cấp nhóm tội phạm Trung Quốc thuê căn hộ trên đường Hàm Nghi về hành vi sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế hoặc thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người khác để quẹt vào các máy POS (máy thanh toán không dùng tiền mặt) để chiếm đoạt tiền có trong thẻ.

Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan công an thu giữ 11 máy POS, 196 biên lai, 3 thẻ card thanh toán quốc tế, 2 máy tính xách tay và 10 điện thoại di động mà nhóm này dùng để thực hiện hành vi trên.

Qua đấu tranh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ thêm 2 người là Trần Quang Trà (SN 1990) và Trịnh Thị Khánh Linh (SN 1996, vợ của Trà, cùng trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng), thu giữ 14 máy POS, 15 thẻ thanh toán ngân hàng, 186 hoá đơn thanh toán.

Cùng thời điểm trên, cơ quan công an triển khai tổ công tác bắt giữ YI HUAIMOU (SN 1991, quốc tịch Trung Quốc) tại sân bay Tân Sơn Nhất khi hắn đang có ý định bỏ trốn khỏi Việt Nam. YI HUAIMOU là anh trai của YI HUAIBIN - là một trong số các đối tượng quốc tịch Trung Quốc đã bị giữ khẩn cấp trước đó.

Công an xác định số tiền nhóm tội phạm chiếm đoạt của các nạn nhân lên tới khoảng 30 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.