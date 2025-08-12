Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế, 3 người Trung Quốc chiếm đoạt 30 tỷ

12-08-2025 - 06:18 AM | Smart Money

3 người Trung Quốc điều hành đường dây sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế của người khác, qua đó chiếm đoạt số tiền khoảng 30 tỷ đồng.

Ngày 11/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) làm rõ hành vi của nhóm người Trung Quốc câu kết với một số người Việt Nam sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế, 3 người Trung Quốc chiếm đoạt 30 tỷ- Ảnh 1.

3 đối tượng người Trung Quốc. (Ảnh: CA)

Theo đó, sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, ngày 5/8, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng bắt khẩn cấp nhóm tội phạm Trung Quốc thuê căn hộ trên đường Hàm Nghi về hành vi sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế hoặc thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người khác để quẹt vào các máy POS (máy thanh toán không dùng tiền mặt) để chiếm đoạt tiền có trong thẻ.

Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan công an thu giữ 11 máy POS, 196 biên lai, 3 thẻ card thanh toán quốc tế, 2 máy tính xách tay và 10 điện thoại di động mà nhóm này dùng để thực hiện hành vi trên.

Qua đấu tranh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ thêm 2 người là Trần Quang Trà (SN 1990) và Trịnh Thị Khánh Linh (SN 1996, vợ của Trà, cùng trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng), thu giữ 14 máy POS, 15 thẻ thanh toán ngân hàng, 186 hoá đơn thanh toán.

Cùng thời điểm trên, cơ quan công an triển khai tổ công tác bắt giữ YI HUAIMOU (SN 1991, quốc tịch Trung Quốc) tại sân bay Tân Sơn Nhất khi hắn đang có ý định bỏ trốn khỏi Việt Nam. YI HUAIMOU là anh trai của YI HUAIBIN - là một trong số các đối tượng quốc tịch Trung Quốc đã bị giữ khẩn cấp trước đó.

Công an xác định số tiền nhóm tội phạm chiếm đoạt của các nạn nhân lên tới khoảng 30 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh Ba/ VTCNews

vtcnews.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng cảnh báo một hành động TUYỆT ĐỐI không giúp người khác: Nhiều người chủ quan mất sạch tiền!

Ngân hàng cảnh báo một hành động TUYỆT ĐỐI không giúp người khác: Nhiều người chủ quan mất sạch tiền! Nổi bật

Đóng 1,5 tỷ bảo hiểm nhân thọ trong 7 năm, người phụ nữ gần 70 tuổi muốn rút tiền thì được thông báo: "Rút ngay chỉ còn 550 triệu, đóng tiếp 25 năm cũng trắng tay"

Đóng 1,5 tỷ bảo hiểm nhân thọ trong 7 năm, người phụ nữ gần 70 tuổi muốn rút tiền thì được thông báo: "Rút ngay chỉ còn 550 triệu, đóng tiếp 25 năm cũng trắng tay" Nổi bật

Cụ bà gửi tiết kiệm 73 triệu trong suốt 27 năm, choáng váng khi nhận về đúng 18 triệu tiền lãi, ngân hàng Trung Quốc: "Chúng tôi áp dụng lãi suất không kỳ hạn"

Cụ bà gửi tiết kiệm 73 triệu trong suốt 27 năm, choáng váng khi nhận về đúng 18 triệu tiền lãi, ngân hàng Trung Quốc: "Chúng tôi áp dụng lãi suất không kỳ hạn"

16:30 , 11/08/2025
Người đàn ông đến trình báo, công an liền xác minh danh tính chủ tài khoản ACB nhận 300 triệu đồng chuyển khoản, mời lên làm việc

Người đàn ông đến trình báo, công an liền xác minh danh tính chủ tài khoản ACB nhận 300 triệu đồng chuyển khoản, mời lên làm việc

15:51 , 11/08/2025
Bỏ 20 tỷ mua biệt thự, 6 năm sau giá tăng hơn 40 tỷ, người đàn ông nhận ra: "Tài sản giá trị lớn chưa chắc đã đem lại cuộc sống tốt"

Bỏ 20 tỷ mua biệt thự, 6 năm sau giá tăng hơn 40 tỷ, người đàn ông nhận ra: "Tài sản giá trị lớn chưa chắc đã đem lại cuộc sống tốt"

11:36 , 11/08/2025
Bắt ổ nhóm chuyên chiếm đoạt tài khoản facebook, nhắn tin lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Bắt ổ nhóm chuyên chiếm đoạt tài khoản facebook, nhắn tin lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng

21:55 , 10/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên