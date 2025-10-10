Sự kiện Khánh thành Logicross Hải Phòng: Bước tiến mới cho ngành logistics miền Bắc Việt Nam

Dấu mốc quan trọng của thị trường logistics phía Bắc

Sự kiện được tổ chức tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Hải Phòng, với sự tham dự của gần 50 khách mời danh dự, bao gồm các đối tác và khách hàng tiềm năng.

Tại buổi lễ, ông Takashi Kagamoto, Tổng giám đốc Mitsubishi Estate Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của Logicross Hải Phòng trong việc củng cố chuỗi cung ứng, nâng cao chuẩn mực vận hành và thúc đẩy phát triển bền vững cho toàn khu vực kinh tế phía Bắc. Ông cũng chia sẻ: "Logicross Hải Phòng được thiết kế với khả năng thích ứng cao, giúp ứng phó hiệu quả trước những rủi ro thiên tai ngày càng tăng trong những năm gần đây - qua đó mang đến sự an tâm và tin tưởng tuyệt đối cho khách hàng."

Sự kiện một lần nữa khẳng định tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn Mitsubishi Estate tại Việt Nam – xây dựng những cơ sở logistics đạt chuẩn quốc tế và đồng hành cùng nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam.

Miền Bắc - Điểm nóng thu hút FDI và thúc đẩy tăng trưởng logistics

Việt Nam duy trì vị thế là "điểm sáng" đầu tư toàn cầu. Trong nửa đầu năm 2025, vốn FDI đăng ký mới đạt 21,5 tỷ USD - tăng 32,6% so với cùng kỳ và ghi nhận mức cao nhất từ năm 2009. Đáng chú ý, khu vực miền Bắc chiếm hơn một nửa dòng vốn này, chủ yếu đến từ lĩnh vực sản xuất và công nghệ cao.

Riêng tại Hải Phòng, chỉ trong tám tháng đầu năm 2025, thành phố đã thu hút gần 1,2 tỷ USD vốn FDI mới, chỉ sau Bắc Ninh và TP. Hồ Chí Minh. Tính cả vốn điều chỉnh, Hải Phòng hiện có hơn 1.020 dự án FDI với vốn đăng ký tích lũy đạt 33,8 tỷ USD. Với việc được phê duyệt thành lập Khu thương mại tự do (Free Trade Zone) cùng nhiều ưu đãi về thuế và đất đai, Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm logistics chiến lược miền Bắc cũng như là điểm đến FDI hàng đầu Việt Nam.

Logicross Hải Phòng: Giải pháp logistics hiện đại phía Bắc

Thiết kế hiện đại – Tối ưu hiệu suất vận hành

Logicross Hải Phòng có tổng diện tích sàn 88.300 m², bao gồm 85.700 m² diện tích kho xây sẵn trên hai khối nhà độc lập. Không gian được thiết kế linh hoạt, có thể vận hành dưới hình thức kho ngoại quan hoặc kho doanh nghiệp chế xuất (EPE), từ đó tối ưu hoạt động logistics xuyên biên giới.

Mỗi nhà kho được xây dựng với chiều cao thông thủy 10,5 m, nhịp cột rộng 10 x 27,6 m, tải trọng sàn 3 tấn/m² - đáp ứng nhu cầu lắp đặt kệ cao và lưu trữ hàng hóa trọng tải lớn.

Hệ thống đèn LED 150 lux cùng vòi phun ESFR đạt chuẩn quốc gia vừa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, vừa giúp khách thuê tối ưu chi phí vận hành.

Logicross Hải Phòng chính thức trở thành dự án nhà kho có quy mô bậc nhất miền Bắc.

Vị trí chiến lược - Cửa ngõ giao thương trong nước và quốc tế

Nằm trong Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Logicross Hải Phòng mang đến khả năng kết nối thuận tiện tới các đầu mối trọng điểm: Cảng Nam Đình Vũ (4 km), Cảng Hải Phòng (10 km), Cảng nước sâu Lạch Huyện (18 km) và trung tâm TP. Hải Phòng (19 km).

Hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối trực tiếp với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và hệ thống cảng nước sâu, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm thiểu chi phí logistics và tăng cường hiệu quả phân phối nội địa cũng như quốc tế.

Luôn nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về thu hút FDI và là trung tâm cảng biển lớn của cả nước, Hải Phòng mang đến cho khách thuê nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn – đồng thời khẳng định vai trò "cửa ngõ logistics" của toàn miền Bắc.

Hạ tầng bền vững - Thiết kế lấy con người làm trung tâm

Logicross Hải Phòng đạt chứng nhận EDGE Advanced từ Green Business Certification Inc. (GBCI), khẳng định cam kết nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm phát thải carbon.

Dự án được thiết kế với vật liệu thân thiện với môi trường, hệ thống đèn LED cảm biến và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên – giúp tối ưu chi phí vận hành đồng thời giảm thiểu tác động tới môi trường.

Công suất điện trung bình 25 VA/m² đảm bảo hoạt động ổn định cho đa dạng các mô hình kinh doanh.

Hạ tầng nội khu được quy hoạch đồng bộ với đường một chiều, bãi đỗ xe tải riêng biệt và 480 chỗ để xe máy, đảm bảo lưu thông an toàn, thông suốt.

Đặc biệt, Logicross Hải Phòng cũng đặc biệt chú trọng tới sức khỏe của người lao động. Mỗi khu văn phòng đều được bố trí một khu lounge với thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên, mang đến không gian làm việc hiện đại, thoải mái – góp phần nâng cao năng suất và sự hài lòng của nhân viên.

Thông qua việc đáp ứng các tiêu chuẩn ESG toàn cầu, Logicross Hải Phòng đang thiết lập chuẩn mực mới cho hạ tầng logistics xanh và chất lượng cao tại miền Bắc nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

Không gian lounge tại Logicross Hải Phòng được thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên, mang đến môi trường làm việc lành mạnh, cân bằng cho nhân viên.

Thương hiệu uy tín toàn cầu

Ra mắt từ năm 2014, thương hiệu Logicross của Mitsubishi Estate đã trở thành đối tác tin cậy của các tập đoàn hàng đầu thế giới như Amazon, DHL, Foxconn.

Với hai dự án đầu tiên tại Việt Nam – Logicross Hải Phòng và Logicross Nam Thuận – Mitsubishi Estate mang đến các dự án logistics chất lượng cao, kết hợp hài hòa giữa chuẩn mực quốc tế và hiểu biết sâu sắc thị trường địa phương.

Thông qua việc xây dựng hạ tầng tiên tiến, đảm bảo an toàn và chú trọng phát triển bền vững, Logicross Hải Phòng mang đến cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư nền tảng logistics đáng tin cậy tại một trong những thị trường tăng trưởng ấn tượng nhất châu Á.

Mitsubishi Estate – Tiếp tục khẳng định tầm nhìn dài hạn tại Việt Nam

Lễ khánh thành Logicross Hải Phòng đánh dấu bước tiếp nối trong hành trình phát triển logistics của Mitsubishi Estate tại Việt Nam. Với hạ tầng hiện đại, vị trí chiến lược và uy tín thương hiệu toàn cầu, Logicross Hải Phòng hứa hẹn trở thành lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu và dịch vụ kho vận 3PL tại miền Bắc.

Cùng với Logicross Nam Thuận ở miền Nam, dự án là minh chứng cho cam kết của Mitsubishi Estate trong việc xây dựng hệ sinh thái logistics toàn diện, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.