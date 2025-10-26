Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sự thật về rau xà lách giá 300k/kg, vị mặn như muối đang được săn lùng nhất Việt Nam

26-10-2025 - 11:24 AM | Thị trường

Thậm chí loại rau này có giá thành còn đắt hơn cả thịt.

Rau Kim Cương hay còn được gọi là rau bông tuyết có xuất xứ từ các vùng sa mạc khắc nghiệt, có nhiều thông tin cho rằng loài rau này có xuất xứ từ Nam Phi. Chính khả năng sinh trưởng trong điều kiện khó khăn đã tạo nên những đặc tính sinh học và hình thái đặc trưng cho rau Kim Cương.

Đặc điểm nổi bật nhất của rau Kim Cương là cấu trúc mọng nước của toàn bộ thân và lá cây. Điểm làm nên tên gọi mỹ miều của nó chính là vô số các hạt lấp lánh như tinh thể, đọng lại trên bề mặt lá và thân, tạo cảm giác như cây được bao phủ bởi những giọt nước đông lại hoặc một lớp tuyết mỏng. 

Sự thật về rau xà lách giá 300k/kg, vị mặn như muối đang được săn lùng nhất Việt Nam- Ảnh 1.
Sự thật về rau xà lách giá 300k/kg, vị mặn như muối đang được săn lùng nhất Việt Nam- Ảnh 2.

Rau Kim Cương hay còn được gọi là rau bông tuyết

Những hạt này góp phần tạo nên hương vị đặc trưng của rau. Khi thưởng thức, rau Kim Cương mang lại cảm giác giòn sần sật, tươi mát, kèm theo một vị mặn nhẹ tự nhiên rất độc đáo. Chính sự kết hợp giữa độ giòn, độ mọng nước và vị mặn tự nhiên này khiến loại rau này trở nên khác biệt và được đánh giá cao. 

Sự thật về rau xà lách giá 300k/kg, vị mặn như muối đang được săn lùng nhất Việt Nam- Ảnh 3.
Sự thật về rau xà lách giá 300k/kg, vị mặn như muối đang được săn lùng nhất Việt Nam- Ảnh 4.

Rau có những hạt li ti như kim cương

Rau Kim Cương từng được xem là một sản phẩm cao cấp với mức giá không hề thấp. Trong giai đoạn nhu cầu tăng cao hoặc nguồn cung khan hiếm nhất, giá rau thành phẩm có thể đạt đến 300.000 VNĐ/kg. Hiện tại, mức giá đã ổn định hơn, dao động trong khoảng 80.000 đến 120.000 VNĐ/kg tại các điểm bán lẻ.

Theo một số địa chỉ bán rau, rau Kim Cương chủ yếu được phân phối tại các thành phố lớn, nơi có nhu cầu cao về thực phẩm mới lạ và cao cấp. Đối với những người muốn tự trồng trọt, cây giống cũng được cung cấp với giá khoảng 2.000 VNĐ/cây tại một số điểm buôn bán giống cây. 

Sự thật về rau xà lách giá 300k/kg, vị mặn như muối đang được săn lùng nhất Việt Nam- Ảnh 5.
Sự thật về rau xà lách giá 300k/kg, vị mặn như muối đang được săn lùng nhất Việt Nam- Ảnh 6.

Giá thành của loại rau này thậm chí có khi còn đắt hơn cả thịt

Rau Kim Cương có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Với kết cấu giòn và vị mặn tự nhiên, nó rất phù hợp để làm salad, thường chỉ cần trộn đơn giản với các loại dầu giấm nhẹ nhàng để giữ trọn vẹn hương vị.

Ngoài ra, rau Kim Cương còn được dùng để chiên giòn hoặc chế biến thành các món ăn kèm (side dish), mang lại sự mới lạ và bổ sung dinh dưỡng cho bữa ăn. Khả năng chế biến đa dạng cùng với giá trị dinh dưỡng cao đã giúp rau Kim Cương trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những người tìm kiếm thực phẩm tươi ngon, độc đáo và tốt cho sức khỏe. 

Nguồn: @l.agreen

Động lực giúp xuất khẩu rau quả ngược dòng cán mốc kỷ lục


Theo Hy Chu

Phụ nữ thủ đô

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có một loại hoa vừa thu về hơn 45 triệu USD: Nước ta đứng thứ 2 thế giới, xuất khẩu hàng chục nghìn tấn mỗi năm

Việt Nam có một loại hoa vừa thu về hơn 45 triệu USD: Nước ta đứng thứ 2 thế giới, xuất khẩu hàng chục nghìn tấn mỗi năm Nổi bật

3 tháng đầy sóng gió ở Việt Nam, Honda kiến nghị

3 tháng đầy sóng gió ở Việt Nam, Honda kiến nghị Nổi bật

Toyota thay đổi

Toyota thay đổi

10:23 , 26/10/2025
Honda ra mắt loạt xe máy 110cc 'Lite' thay thế Super Cub 50: Nhỏ gọn, dễ lái, tiết kiệm và bền bỉ

Honda ra mắt loạt xe máy 110cc 'Lite' thay thế Super Cub 50: Nhỏ gọn, dễ lái, tiết kiệm và bền bỉ

10:21 , 26/10/2025
Huyền thoại Motorola tham vọng đua tranh với iPhone, Samsung ở Việt Nam: Liệu có quá "ảo tưởng sức mạnh"?

Huyền thoại Motorola tham vọng đua tranh với iPhone, Samsung ở Việt Nam: Liệu có quá "ảo tưởng sức mạnh"?

09:20 , 26/10/2025
Xuất hiện làn sóng trái cây, thịt bò Mỹ vào Việt Nam

Xuất hiện làn sóng trái cây, thịt bò Mỹ vào Việt Nam

08:28 , 26/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên