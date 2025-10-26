Sự thật về rau xà lách giá 300k/kg, vị mặn như muối đang được săn lùng nhất Việt Nam

Rau Kim Cương hay còn được gọi là rau bông tuyết có xuất xứ từ các vùng sa mạc khắc nghiệt, có nhiều thông tin cho rằng loài rau này có xuất xứ từ Nam Phi. Chính khả năng sinh trưởng trong điều kiện khó khăn đã tạo nên những đặc tính sinh học và hình thái đặc trưng cho rau Kim Cương.

Đặc điểm nổi bật nhất của rau Kim Cương là cấu trúc mọng nước của toàn bộ thân và lá cây. Điểm làm nên tên gọi mỹ miều của nó chính là vô số các hạt lấp lánh như tinh thể, đọng lại trên bề mặt lá và thân, tạo cảm giác như cây được bao phủ bởi những giọt nước đông lại hoặc một lớp tuyết mỏng.

Rau Kim Cương hay còn được gọi là rau bông tuyết

Những hạt này góp phần tạo nên hương vị đặc trưng của rau. Khi thưởng thức, rau Kim Cương mang lại cảm giác giòn sần sật, tươi mát, kèm theo một vị mặn nhẹ tự nhiên rất độc đáo. Chính sự kết hợp giữa độ giòn, độ mọng nước và vị mặn tự nhiên này khiến loại rau này trở nên khác biệt và được đánh giá cao.

Rau có những hạt li ti như kim cương

Rau Kim Cương từng được xem là một sản phẩm cao cấp với mức giá không hề thấp. Trong giai đoạn nhu cầu tăng cao hoặc nguồn cung khan hiếm nhất, giá rau thành phẩm có thể đạt đến 300.000 VNĐ/kg. Hiện tại, mức giá đã ổn định hơn, dao động trong khoảng 80.000 đến 120.000 VNĐ/kg tại các điểm bán lẻ.

Theo một số địa chỉ bán rau, rau Kim Cương chủ yếu được phân phối tại các thành phố lớn, nơi có nhu cầu cao về thực phẩm mới lạ và cao cấp. Đối với những người muốn tự trồng trọt, cây giống cũng được cung cấp với giá khoảng 2.000 VNĐ/cây tại một số điểm buôn bán giống cây.

Giá thành của loại rau này thậm chí có khi còn đắt hơn cả thịt

Rau Kim Cương có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Với kết cấu giòn và vị mặn tự nhiên, nó rất phù hợp để làm salad, thường chỉ cần trộn đơn giản với các loại dầu giấm nhẹ nhàng để giữ trọn vẹn hương vị.

Ngoài ra, rau Kim Cương còn được dùng để chiên giòn hoặc chế biến thành các món ăn kèm (side dish), mang lại sự mới lạ và bổ sung dinh dưỡng cho bữa ăn. Khả năng chế biến đa dạng cùng với giá trị dinh dưỡng cao đã giúp rau Kim Cương trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những người tìm kiếm thực phẩm tươi ngon, độc đáo và tốt cho sức khỏe.

Nguồn: @l.agreen






