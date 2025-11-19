Sự trở lại của HAGL và dấu ấn “kiến trúc sư” OCBS trong bức tranh chiến lược mới

Trong hành trình chuyển mình đó, OCBS đóng vai trò là Đối tác Tư vấn Chiến lược Toàn diện, như một "kiến trúc sư" âm thầm hỗ trợ HAGL chuẩn hóa thông tin và củng cố cách thức truyền tải đến cộng đồng nhà đầu tư.

The X Tour – Hành trình "Khai mở kỷ nguyên mới bền vững"

Điểm nhấn lớn nhất trong sự trở lại của HAGL chính là hành trình "The X Tour – Khai mở kỷ nguyên mới bền vững" diễn ra từ ngày 12/11/2025 đến ngày 15/11/2025, nơi HAGL và OCBS đưa nhà đầu tư đi qua 03 quốc gia Việt Nam – Lào – Campuchia để "chạm vào" hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn của HAGL. Với sự tham gia của hơn 50 đại diện đến từ các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, tổ chức tài chính hàng đầu, The X Tour thu hút sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông và nhà đầu tư, trở thành điểm bùng nổ niềm tin không chỉ vì quy mô ấn tượng, mô hình bài bản, mà còn vì cách HAGL và OCBS biến nó thành một "bản báo cáo thực địa sống động", nơi câu chuyện về kỷ nguyên mới của HAGL được kể bằng dữ liệu thật, vận hành thật và trải nghiệm thật.

Xuyên suốt hành trình, nhà đầu tư được tiếp cận toàn bộ hệ sinh thái mà HAGL đang xây dựng. Tại Việt Nam, đoàn tham quan Nhà máy tơ tằm Hàm Rồng – nơi các sản phẩm được định hướng vươn ra thị trường quốc tế; Vườn sầu riêng tại Học viện HAGL; và mô hình nông nghiệp tuần hoàn chuối – sầu riêng – cà phê – dâu tằm tại Vùng dự án Chăn nuôi Gia Lai (Mang Yang). Tại Lào, các nông trường chuối, cà phê và sầu riêng ở Attapeu và Paksong mang đến cái nhìn toàn cảnh về quy mô vận hành, hiệu suất và giá trị kinh tế. Trong khi đó, những dự án chuối và dâu tằm tại Stung Treng (Campuchia) một lần nữa minh chứng cho tiềm năng phát triển của HAGL trong giai đoạn mới.

Chương trình The X Tour đưa nhà đầu tư tham quan trực tiếp nhà máy tại Việt Nam – Lào – Campuchia

OCBS – "Kiến trúc sư" chiến lược của HAGL trong kỷ nguyên mới

Với vai trò Đối tác Tư vấn Chiến lược Toàn diện, không chỉ phối hợp tổ chức The X Tour, OCBS còn tham gia định hướng chiến lược, kết nối nhà đầu tư, chuẩn hóa thông điệp, tài liệu và ấn phẩm. Cấu trúc thông tin cũng được "kiến trúc sư" OCBS thiết kế lại, giúp HAGL chia sẻ với thị trường theo tiêu chuẩn nhất quán, rõ ràng, minh bạch và dữ liệu hóa. Đây chính là điều kiện tiên quyết giúp HAGL vun đắp niềm tin và lan tỏa giá trị.

The X Tour vì thế trở thành hình mẫu tiêu biểu về cách doanh nghiệp có thể chủ động chia sẻ câu chuyện, tiềm năng của mình một cách thực tiễn, sinh động. Không nhiều đơn vị có đủ tự tin để bên ngoài kiểm chứng thực tế, HAGL từ trước đến nay là đơn vị hiếm hoi luôn sẵn sàng tiếp đón nhà đầu tư tham quan thực địa bất kỳ dự án nào. Sự đồng hành của OCBS giờ đây giúp HAGL nâng hoạt động này lên tầm cao mới, chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn. Không ngạc nhiên khi nhiều nhà đầu tư ví chương trình như một "cuộc kiểm toán mở", nơi HAGL để thị trường "tai nghe mắt thấy" những gì HAGL đã làm được.

Sự song hành của OCBS và nỗ lực bền bỉ của HAGL đã thu hoạch những "trái ngọt đầu mùa". Cấu trúc vốn của HAGL được cải thiện sau khi hoàn tất hoán đổi hơn 2.520 tỷ đồng nợ thành cổ phần; Thành viên của HAGL phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu; HAGL xoá toàn bộ khoản lỗ lũy kế hơn 7.500 tỷ đồng sau nhiều năm kiên trì tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả kinh doanh với lợi nhuận sau thuế hợp nhất 09 tháng năm 2025 đạt 1.312 tỷ đồng (tăng 54% so với cùng kỳ và hoàn thành 85% kế hoạch).

Một HAGL mới đang hình thành. Và phía sau, OCBS đóng vai trò người kiến tạo chiến lược, giúp bức tranh mới của HAGL sắc nét, nhất quán và đầy thuyết phục.

Sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Quân Tùng – CEO OCBS (áo đen bên trái) bên cạnh Bầu Đức – Chủ tịch HAGL trong chương trình The X Tour

OCBS – Công ty chứng khoán năng động và đầy tham vọng

Không chỉ đóng vai trò "kiến trúc sư" trong kỷ nguyên mới của HAGL, OCBS cũng đang thể hiện sức bật mạnh mẽ của chính mình. Thành lập từ năm 2006, trải qua gần 20 năm phát triển, OCBS hiện là đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn lớn như Ngân hàng OCB, FiinGroup, FPT… và đang định vị là công ty chứng khoán theo mô hình Ngân hàng Đầu tư & Quản lý Tài sản chuyên nghiệp, cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

Năm 2025 ghi dấu sự bứt phá ngoạn mục của OCBS trên thị trường. Sau nửa năm triển khai tái cấu trúc toàn diện, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận quý 03/2025 tăng gấp 72 lần so với cùng kỳ, trở thành công ty chứng khoán tăng trưởng nhanh nhất 09 tháng đầu năm 2025. Hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ được mở rộng, bao phủ mọi phân khúc khách hàng mục tiêu, từ giao dịch, tư vấn tài chính, ngân hàng đầu tư đến quản lý tài sản.

OCBS hướng đến mục tiêu trở thành định chế tiên phong kết hợp sức mạnh Ngân hàng thương mại – Ngân hàng đầu tư – Phân tích dữ liệu và Xếp hạng tín nhiệm, khẳng định năng lực tư vấn toàn diện cho các doanh nghiệp đang tái cấu trúc hoặc chuẩn bị bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Câu chuyện về kỷ nguyên mới bền vững của HAGL, với sự đồng hành của OCBS, là "case-study" rõ ràng nhất cho định hướng này.

Được biết, sau đợt tăng vốn điều lệ gấp 04 lần lên 1.200 tỷ đồng vào tháng 07/2025, OCBS đang tiếp tục trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ lên 3.200 tỷ đồng trong kỳ họp bất thường sẽ diễn ra vào ngày 27/11/2025. Quy mô vốn gia tăng liên tục chỉ sau thời gian ngắn chứng minh niềm tin của nhà đầu tư vào tương lai OCBS, đồng thời cho thấy tham vọng và mục tiêu bứt phá của Công ty này trong giai đoạn tới.