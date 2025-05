Sữa Quốc tế LOF "bắt tay" đối tác Newzealand phát triển sản phẩm sữa công thức Kun Doctor

Lựa chọn công ty GMP Dairy - công ty có hơn 20 năm phát triển trong lĩnh vực dược phẩm, thuộc top những công ty hàng đầu của New Zealand để phát triển sản phẩm sữa công thức thương hiệu Kun Doctor, LOF đặt kỳ vọng sẽ mang đến bộ sữa công thức chất lượng cao phù hợp với thể trạng của trẻ em Việt.

Tại New Zealand, nhà máy của công ty GMP Dairy đặt tại Auckland, được trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại, với hệ thống máy móc tự động hóa hoàn toàn, giảm thiểu sự can thiệp của con người.

Nhờ vậy, quy trình sản xuất được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn. Các nhà máy sữa của GMP Dairy đều được cấp phép và chứng nhận an toàn thực phẩm bởi Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư New Zealand (MPI) và chứng nhận HACCP bởi tổ chức quốc tế Eurofin.

Lễ ký kết hợp tác của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof với Công ty GMP Dairy - New Zealand có sự chứng kiến của Thủ tướng New Zealand

Công ty GMP Dairy với lợi thế là nơi tập hợp của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, dược sĩ được đào tạo bài bản nên đã nghiên cứu và phát triển được nhiều sản phẩm dược uy tín, chất lượng cao và cũng chính đội ngũ này đã giúp GMP Dairy phát triển thành công và vượt trội các công thức về sữa.

Khi hợp tác toàn diện với GMP Dairy để phát triển thương hiệu sữa công thức Kun Doctor, LOF kỳ vọng sẽ mang về Việt Nam bộ sản phẩm sữa công thức vượt trội cho trẻ em Việt. Với việc nhập nguyên lon 100% từ nhà máy GMP Dairy - New Zealand, LOF đưa về Việt Nam các sản phẩm sữa công thức Kun Doctor Grow Plus+; Kun Doctor Colostrum; Kun Doctor Eye Max...

Sữa bột Kun Doctor nhập nguyên lon từ NEW ZEALAND, được nghiên cứu và phát triển theo tiêu chuẩn Châu Âu và phù hợp với thể trạng đặc thù của trẻ em Việt Nam với các ba dòng sản phẩm: Kun Doctor Grow Plus hỗ trợ tăng cân, tăng chiều cao; Kun Doctor Colostrum hỗ trợ đề kháng, giảm ốm vặt; Kun Doctor Eye Max hỗ trợ bảo vệ và duy trì sức khỏe mắt đồng thời hỗ trợ tăng cân, tăng chiều cao và tăng đề kháng...

Ngoài sản phẩm sữa công thức dạng bột nhập nguyên lon từ New Zealand, thương hiệu Kun Doctor có phát triển dòng sản phẩm sữa công thức dạng nước thông qua việc hợp tác nghiên cứu lâm sàng với Viện Y học Ứng dụng Việt Nam.

Với mục tiêu trở thành công ty tỷ đô trong vòng 5 năm tới, chiến lược trọng tâm của LOF là phát triển nhiều dòng sản phẩm mới và đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế với các đối tác lớn tại các quốc gia có bề dày kinh nghiệm cũng như uy tín của trong lĩnh vực thực phẩm, sữa. Đồng thời, LOF cũng tập trung đưa thương hiệu trong nước phát triển tại nhiều thị trường nước ngoài.

Mới đây, LOF đã đưa sản phẩm dưới thương hiệu Kun vào thị trường Indonesia, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng tiêu dùng Việt Nam tiên phong thâm nhập thị trường ở xứ sở vạn đảo. Với 2 dòng sản phẩm chủ lực là sữa trái cây và thức uống ca cao lúa mạch, LOF triển khai chiến lược khác biệt và địa phương hoá, nhằm kết nối với khách hàng là trẻ em Indonesia, không chỉ bằng chất lượng sản phẩm mà còn cả niềm vui thông qua những hoạt động truyền thông, hoạt náo và khuyến mại. Trong đó, “DuniaSeruKUN” - thế giới Kun vui nhộn là tinh thần chủ đạo của Kun tại Indonesia.

Trước đó, LOF đã có những thành công tại thị trường Campuchia, vươn lên nằm Top 2 ngành sữa tại thị trường. Với sự quyết tâm, táo bạo, LOF tự hào mang tinh thần Việt trong kỷ nguyên vươn mình bước ra quốc tế