Sức hút khủng khiếp của Triệu Lộ Tư: Ở ẩn nhưng không chìm nổi!

Trong khoảng thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư đang ở ẩn hậu lùm xùm với công ty quản lý. Thế nhưng, nữ diễn viên này vẫn khiến dân tình phải tròn mắt với sức hút mạnh mẽ. Bộ phim Hãy Để Cô Tỏa Sáng do Triệu Lộ Tư diễn chính dù lên sóng đột ngột nhưng vẫn đạt được thành tích kỷ lục, đứng đầu về độ hot trong ngày chiếu đầu tiên của nền tảng Tencent trong năm nay. Dù không được tuyên truyền, quảng bá, hơn nữa nữ chính còn xóa mất tài khoản MXH nhưng thông tin về bộ phim và Triệu Lộ Tư vẫn phủ sóng mạnh mẽ, được dân tình bán tán cực "xôm".

Chưa kể, sự nhiệt tình, năng nổ của fan Triệu Lộ Tư còn khiến dân tình phải tròn mắt. Họ sẵn sàng chầu chực, xếp hàng từ đêm chỉ để gặp cô nàng chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Phim mới của Triệu Lộ Tư không được tuyên truyền nhưng vẫn đạt được thành tích cực khủng.

Cách đây vài hôm, Triệu Lộ Tư xuất hiện tại Tây An (Trung Quốc) để tham dự sự kiện. Hơn 10.000 người đã đổ dồn về đây, lấp kín 5 tầng của trung tâm thương mại (nơi tổ chức sự kiện) chỉ để ngắm nhìn nữ diễn viên Tinh Hán Xán Lạn. Nhiều người còn xếp hàng từ đêm hôm trước, nhấp nhổm muốn chiếm vị trí đẹp để được gặp mặt Triệu Lộ Tư. Theo những khán giả tại hiện trường tiết lộ: "Fan đứng kín các tầng lầu, cả thang máy và lối thoát khẩn cấp đều chen đầy người". Phía ban tổ chức đã phải tăng gấp số lượng nhân viên an ninh lên tới 20 người.

Vốn dĩ, theo lịch trình Triệu Lộ Tư sẽ có 5 phút để tương tác với người hâm mộ tại hiện trường nhưng vì lượng người quá lớn, các nhân viên an ninh đã phải đưa cô rời đi trước. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn nhiệt tình vẫy tay, thả tim với người hâm mộ và dặn dò họ nhớ chú ý an toàn. Dù hơi tiếc nuối nhưng fan của Triệu Lộ Tư vẫn mừng vì thấy cô vẫn tươi tắn, khỏe mạnh, không chịu nhiều ảnh hưởng của việc tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý.

Người hâm mộ vây kín trung tâm thương mại để ủng hộ Triệu Lộ Tư.

Ban tổ chức đã phải tăng số nhân viên an ninh để giữ trật tự tại hiện trường.

Theo trang QQ, bất chấp ồn ào với công ty Ngân Hà Khốc Ngu, độ hot của Triệu Lộ Tư không hề suy giảm, thậm chí còn nâng cao đáng kể. Từ khóa "Sự kiện ở Tây An của Triệu Lộ Tư" đã thu hút hơn 500 triệu lượt đọc chỉ trong thời gian ngắn, cho thấy sức hút khủng khiếp của người đẹp 9X. Mọi động thái của cô đều được dân tình hết mực quan tâm. Chưa kể, danh tiếng của Triệu Lộ Tư còn được cải thiện khi rời xa drama và được các hiệp hội, tỉnh thành gửi thư cảm ơn vì đã hỗ trợ nông sản.

Ngoài ra, mới đây, Triệu Lộ Tư còn đột nhiên được điểm danh khen ngợi vì một vụ việc không liên quan trực tiếp đến mình. Cụ thể, khi nam nghệ sĩ Lý Nãi Văn bị chỉ trích vì thái độ cợt nhả, thiếu tôn trọng nhãn hàng khi được mời tham gia lễ cắt băng khánh thành, khiến CEO tối sầm mặt thì Triệu Lộ Tư lại được gọi tên như tấm gương mẫu mực.

Nữ diễn viên Hãy Để Tôi Tỏa Sáng được khen ngợi hết lời vì thái độ chuyên nghiệp, cẩn thận và nhiệt tình, xứng đáng được chấm điểm 10 trọn vẹn. Có lẽ đây là lý do khiến Triệu Lộ Tư được các nhãn hiệu hết mực ưu ái, ủng hộ người đẹp hết mình khi cô đang tranh chấp với công ty quản lý.

CEO tắt nụ cười trước thái độ thiếu chuyên nghiệp của Lý Nãi Văn.

Lúc này, Triệu Lộ Tư đột nhiên được netizen gọi tên so sánh với thái độ hoàn toàn khác bọt.

Nữ diễn viên được đánh giá cao với cách cư xử chuẩn mực mỗi khi tham dự sự kiện cắt băng khánh thành.

Nguồn: QQ