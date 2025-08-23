Sun Feliza Suites: Chuẩn mực sống sang với hệ tiện ích “all-in-one”

Với vị trí trung tâm tại ngã tư Phạm Hùng – Xuân Thủy – Cầu Giấy – Phạm Văn Đồng, Sun Feliza Suites nắm giữ lợi thế kết nối chiến lược bậc nhất khu vực phía Tây Hà Nội. Ba mặt tiền rộng mở giúp dự án kết nối linh hoạt và tôn lên địa thế vững chãi của một công trình biểu tượng. Tại đây, chuẩn sống chạm ngưỡng 6 sao được định hình bằng hệ tiện ích đặc quyền.

Một bước chân chạm ngàn trải nghiệm

Không cần rời xa thành phố, cư dân Sun Feliza Suites vẫn có thể tìm thấy hơi thở thiên nhiên, tiếng róc rách của nước và sắc xanh nhiệt đới ngập tràn trong từng bước chân. Giữa phố phường đông đúc nơi giao lộ sầm uất, Sun Feliza Suites khéo léo gìn giữ một "ốc đảo" rộng tới 11.548m² mang tên khu vườn Hạnh Phúc. Đây không chỉ là khoảng xanh nghỉ chân, mà là nơi kết nối những nhịp sống: trẻ nhỏ vui đùa trong khu vận động sáng tạo, người lớn thong dong dạo bước, người già tìm thấy sự an yên.

Với thiết kế 5 tòa tháp bao bọc khu vườn trung tâm - trái tim của dự án, cư dân được trải nghiệm những tiện ích đẳng cấp, riêng tư lấy cảm hứng từ "Ngũ Phúc". 5 khu vườn gồm: Phúc Lộc, Phúc Thọ, Phúc Khang, Phúc Ninh và Phúc Lạc có thiết kế, chức năng riêng biệt, kết nối với An Cư hiên tạo thành 6 cung bậc cảm xúc dành riêng cho các chủ nhân tinh hoa.

"Mỗi tán cây, lối đi như được đặt vào đúng vị trí để đánh thức xúc cảm. Các gia đình trẻ, trẻ em, người cao tuổi đều có không gian dành riêng cho mình nhưng vẫn gắn kết trong cộng đồng chung", kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ.

Sun Feliza Suites dành riêng 11.548m² kiến tạo khu vườn Hạnh Phúc cho cư dân hưởng thụ. Ảnh: Sun Property

Nếu như hệ tiện ích tầng 1 kiến tạo không gian gần gũi thiên nhiên thì chuỗi tiện ích tầng 6 kết nối 5 tòa tháp căn hộ lại mở ra không gian nghỉ dưỡng sang trọng, biệt lập với bể bơi mái kính rộng hơn 1.000m²; 4 phòng sinh hoạt cộng đồng với thiết kế ấn tượng, những lối dạo bộ điểm xuyết bởi tác phẩm nghệ thuật đương đại… Cụm tiện ích chăm sóc sức khỏe gồm gym, sauna, spa được quy hoạch liền mạch, kết hợp cùng không gian kết nối cư dân tại VIP lounge, Garden café tạo nên sự "cân bằng động – tĩnh", gia tăng trải nghiệm tại khu căn hộ.

Sống tại Sun Feliza Suites là sống giữa trung tâm nhưng không bị cuốn vào sự ồn ã. Không chỉ sở hữu tiện ích nội khu cao cấp mà hệ thống tiện ích ngoại khu gồm trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, bảo tàng, cung thiếu nhi, ga Metro… cũng hội tụ xung quanh dự án giúp mọi nhu cầu thường nhật của cư dân đều được giải quyết trong vài bước chân.

Tầng 6 tại Sun Feliza Suites mở ra không gian nghỉ dưỡng sang trọng, đẳng cấp. Ảnh: Sun Property

Tinh tế đến từng chi tiết nhỏ

Khẳng định vị thế của dự án chạm đến chuẩn sống 6 sao, Sun Feliza Suites chọn cách chinh phục khách hàng bằng những trải nghiệm xa hoa. Hệ thống hầm đỗ xe 3 tầng liên thông 5 tòa tháp giúp cư dân và khách đến di chuyển dễ dàng. Sảnh đón cao 14m – tương đương 4 tầng căn hộ thông thường cùng sảnh thang máy ốp đá Marble toàn bộ, tạo cảm giác bề thế, sang trọng.

Cư dân không mất thời gian chờ đợi với "siêu thang máy" 6 mét/giây. Ảnh: Sun Property

Trải nghiệm sống thượng lưu tại Sun Feliza Suites còn được thể hiện ở hệ thống thang máy siêu tốc 6 mét/giây, vượt chuẩn thông thường, tối ưu khả năng vận hành để phục vụ các chủ nhân tinh hoa vốn quý trọng từng giây phút trong cuộc sống. Mỗi chi tiết trang trí tại đại sảnh đón hay VIP lounge còn được lấy cảm hứng từ các làng nghề truyền thống lâu đời bên sông Hồng, nhằm tôn vinh văn hóa Hà Nội.

Với 2 hình thức bàn giao: bàn giao thô để chủ nhân tự do sáng tạo không gian sống hay bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp, khách hàng có nhiều sự lựa chọn song vẫn đảm bảo không gian sống hiện đại, tiện nghi của một khu căn hộ 6 sao. Dự án được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn Sun Property với hệ thống an ninh đa lớp 24/7, đảm bảo tiêu chuẩn sống khắt khe và dịch vụ cao cấp.

Tại Sun Feliza Suites, cư dân tận hưởng cảm giác "chữa lành" ở mọi không gian sống. Ảnh: Sun Property

Vị trí đắt giá trung tâm Cầu Giấy khiến Sun Feliza Suites trở thành điểm đến lý tưởng của giới trí thức, chuyên gia nước ngoài và những gia đình hiện đại. Họ chọn đây làm chốn an cư không chỉ vì tiện ích, mà còn mong muốn sống trong một cộng đồng văn minh, tôn trọng riêng tư và đề cao trải nghiệm sống trọn vẹn.

Với đa dạng loại hình căn hộ từ studio, 1-4 phòng ngủ đến shophouse khối đế, dự án đáp ứng nhu cầu ở thực, đầu tư và nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị, đúng như tên gọi "Feliza" mang ý nghĩa hạnh phúc, may mắn và viên mãn. Ẩn sau vóc dáng của những tòa tháp căn hộ hiện đại là cả triết lý sống sâu sắc: sống đủ đầy trong từng bước chân, sống xanh trong lòng thành phố và sống an yên giữa nhịp phố sôi động.

Xem video để biết thêm chi tiết: