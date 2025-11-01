Sun Group “bắt tay” cùng HAECO và VinaCapital xây dựng trung tâm bảo dưỡng máy bay tại sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam

Ngày 30/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Sun Group và các đối tác hàng không danh tiếng.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Sun Group đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH Kỹ thuật Máy bay Hồng Kông (HAECO), Công ty TNHH VinaCapital Holdings về nghiên cứu xây dựng cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và bảo trì (MRO) tại sân bay Vân Đồn. Hai bên cũng trao biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, công nghệ cao và chuyển đổi xanh tại Việt Nam…

Ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Sun Group, đại diện Sun PhuQuoc Airways kí biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác.

Biên bản ghi nhớ hợp tác thể hiện mối quan tâm chung của các bên trong việc tham gia thảo luận về phát triển các dịch vụ hàng không tại tỉnh Quảng Ninh, việc hình thành cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và bảo trì (MRO) tại sân bay quốc tế Vân Đồn, tập trung vào đổi mới và phát triển bền vững; Xác định các lĩnh vực hợp tác có thể mang lại lợi ích cho các bên, đặc biệt là các ứng dụng công nghệ cao và các chiến lược chuyển đổi xanh…

Theo đó, các bên đã thảo luận cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực dịch vụ MRO hàng không, bao gồm số hóa, tự động hóa, chuyển giao công nghệ và kỹ năng; Hợp tác không chính thức với các cơ sở giáo dục và đào tạo để thúc đẩy giáo dục STEM, nghiên cứu phát triển, nâng cao kỹ năng kỹ thuật và năng lực xanh; Chia sẻ quan điểm về phát triển lực lượng lao động, trao quyền cho thế hệ trẻ và việc tích hợp các công nghệ tiên tiến như AI, IoT và vật liệu bền vững; Khám phá lộ trình chuyển giao công nghệ và các sáng kiến đổi mới chung hỗ trợ phi carbon hóa và nguyên tắc kinh tế tuần hoàn trong ngành hàng không…

Việc ký kết và trao biên bản ghi nhớ thể hiện mối quan tâm chung của các đối tác quốc tế uy tín với Tập đoàn Sun Group trong lĩnh vực hàng không vốn có nhiều tiềm năng phát triển tại Việt Nam. Qua đó, góp phần triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là sân bay tư nhân đầu tiên tại Việt Nam do Tập đoàn Sun Group xây dựng, thời gian thi công "thần tốc" trong chưa đầy 2 năm, đạt chuẩn cấp 4E, là cửa ngõ đón khách quốc tế đến với vùng Đông Bắc Việt Nam. Sân bay Vân Đồn có khả năng đón các tàu bay loại lớn như B777, B747, A350, điều mà chỉ những sân bay quốc tế lớn như Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài mới đáp ứng được.

Ngày 1/11, sân bay Vân Đồn chính thức khai thác đường bay charter đến Thâm Quyến, Trung Quốc. Năm 2026, sân bay Vân Đồn sẽ kết nối thêm nhiều chặng bay quốc tế đến các nước trong khu vực.

Trước đó, Tập đoàn Sun Group đã chính thức ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, mở ra mô hình “hàng không nghỉ dưỡng” đầu tiên tại Việt Nam, kết nối Phú Quốc với cả nước và toàn cầu. Cũng trong ngày 1/11, những chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways đã cất cánh từ Hà Nội và TPHCM đến “đảo Ngọc”. Trong giai đoạn đầu, hãng sẽ khai thác chặng Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - TPHCM và Hà Nội - TPHCM, tạo thêm sự lựa chọn cho du khách và người dân.



