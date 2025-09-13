Sun Group kết nối hệ sinh thái hàng không với các tập đoàn hàng đầu của Mỹ

Tọa đàm có sự tham dự của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - ông Marc E. Knapper cùng đại diện 15 tập đoàn hàng không, công nghệ và dịch vụ tài chính hàng đầu của Hoa Kỳ, trong đó có những tên tuổi lớn của thế giới như Amazon Web Services (AWS), Cisco Systems, Collins Aerospace, GE Aerospace, Honeywell, United Airlines, Rapiscan Systems, Gulfstream, BNP Associates, Corgan, Gensler, Hill International, KBR, Oshkosh AeroTech và Otis Elevator. Sự hiện diện của các doanh nghiệp này tại buổi tọa đàm không chỉ cho thấy tiềm năng hợp tác to lớn, mà còn khẳng định niềm tin của cộng đồng quốc tế vào sự phát triển của ngành hàng không – du lịch Việt Nam.

Tọa đàm được xem là một trong những sự kiện hợp tác hàng không quốc tế có quy mô lớn được tổ chức tại Việt Nam trong năm nay, định hướng như một diễn đàn xúc tiến hợp tác đầu tư, nơi doanh nghiệp hai nước – đặc biệt trong lĩnh vực hàng không và nghỉ dưỡng – có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.

Sun PhuQuoc Airways đã đón 3 trên 8 tàu bay trong năm 2025 về Việt Nam

Trong khuôn khổ tọa đàm, Sun Group đã giới thiệu Sun PhuQuoc Airways – hãng bay hướng tới mô hình hàng không nghỉ dưỡng đầu tiên tại Việt Nam do tập đoàn đầu tư và phát triển. Với sứ mệnh được khẳng định ngay từ tên gọi, Sun PhuQuoc Airways chọn cách phát triển mạng bay "trục nan", đặt Phú Quốc làm tâm điểm, kết nối trực tiếp các thành phố lớn trong và ngoài nước, mang tới cho mọi hành khách cơ hội dễ dàng hơn để tiếp cận Phú Quốc- đảo thiên đường đẹp thứ hai thế giới sau Maldives. Sun PhuQuoc Airways cũng được xác định là một mảnh ghép chiến lược trong hệ sinh thái đa dạng trải nghiệm từ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đến chăm sóc sức khỏe, mua sắm, ẩm thực, show diễn…. do Sun Group kiến tạo tại đảo Ngọc, tạo nên một hành trình "liền mạch" – nơi mỗi chuyến bay không chỉ đưa khách tới điểm đến, mà còn mở ra một kỳ nghỉ trọn vẹn từ trên không tới mặt đất.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Song song với hàng không thương mại, Sun Group cũng đang triển khai kế hoạch nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lên cấp 4E với quy mô 1.050 ha, hơn 100 vị trí đỗ. Việc đầu tư đồng bộ từ hạ tầng mặt đất đến đội bay trên không cho thấy định hướng bài bản, lâu dài của Sun Group trong việc cùng với chính quyền địa phương phát triển Phú Quốc thành trung tâm hàng không – du lịch mới của khu vực.

Các tập đoàn Hoa Kỳ đã mang đến hội thảo nhiều giải pháp tiên tiến. Đại diện các đơn vị quy hoạch và thiết kế nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng sân bay thông minh lấy con người làm trung tâm. Những thương hiệu công nghệ như Amazon Web Services, Cisco, Collins Aerospace, Honeywell hay Rapiscan đã trình bày các giải pháp từ điện toán đám mây, quản lý dữ liệu, soi chiếu an ninh hiện đại đến vận hành tiết kiệm nhiên liệu. Các chuyên gia của GE Aerospace, Gulfstream, Honeywell Aerospace cũng nhấn mạnh xu hướng phát triển bền vững, với trọng tâm là an toàn bay, vận hành thông minh và ứng dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết: "Với Sun Group, hàng không không chỉ là phương tiện di chuyển, mà là hạ tầng chiến lược để nâng tầm một điểm đến. Chúng tôi đang xây dựng hệ sinh thái hàng không toàn diện, từ hạ tầng sân bay đến hãng bay thương mại và dịch vụ cao cấp, nhằm đưa Phú Quốc từ một thiên đường nghỉ dưỡng vươn lên thành trung tâm hàng không – du lịch mới của khu vực. Sự hiện diện của các tập đoàn Hoa Kỳ hôm nay mở ra cơ hội hợp tác quý báu, giúp chúng tôi học hỏi từ công nghệ tiên tiến, đồng thời khẳng định cam kết phát triển bền vững và hội nhập quốc tế."

Đại sứ Marc E. Knapper

Về phía Đại sứ quán Mỹ, Đại sứ Marc E. Knapper chia sẻ: "Những kết nối được thiết lập hôm nay giữa các tập đoàn hàng không Hoa Kỳ và tập đoàn tiên phong đổi mới của Việt Nam như Sun Group đã tạo nên nền tảng cho sự hợp tác mang tính đột phá. Bằng việc kết hợp công nghệ tiên tiến hàng đầu của Hoa Kỳ với sự tăng trưởng năng động của thị trường Việt Nam cùng tầm nhìn dẫn dắt của kinh tế tư nhân, chúng ta có thể đẩy nhanh tiến trình để đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng không hàng đầu tại Đông Nam Á."

Tọa đàm khép lại trong tinh thần cởi mở, hợp tác và mở ra nhiều triển vọng

Hội thảo Hợp tác Hàng không Hoa Kỳ – Việt Nam khép lại trong tinh thần cởi mở, hợp tác và mở ra nhiều triển vọng. Những giải pháp đưa ra của nhiều tập đoàn quốc tế hàng đầu, cùng với quyết tâm từ Sun Group và hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, sự kiện đã một đặt dấu mốc quan trọng cho hành trình biến Phú Quốc trở thành trung tâm hàng không – du lịch mới của thế giới.