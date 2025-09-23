DA Cần Giờ 3 mặt giáp biển của Vingroup: Đầu tư 3.200 tỷ đồng xây luồng tạm dài 29.000m để chuyển nguyên vật liệu, tàu 22.000 tấn và tàu 5.000 tấn có thể chạy cùng lúc

Sun PhuQuoc Airways (SPA) vừa chính thức công bố lịch trình mở bán vé và khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên. Theo thông báo, vé sẽ được mở bán trên website chính thức của hãng từ 15/10/2025 và chuyến bay thương mại đầu tiên dự kiến sẽ cất cánh vào ngày 01/11/2025.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Sun PhuQuoc Airways đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đội bay. Trước đó, vào ngày 19/8/2025, hãng đã đón đồng thời hai tàu bay Airbus A321CEO tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Đây là lần tiếp nhận tàu bay mới thứ hai chỉ trong 9 ngày, sau khi hãng hàng không này đón chiếc A321CEO đầu tiên hôm 10/8.

Những tàu bay này nằm trong đội bay dự kiến gồm 8 chiếc máy bay được đưa vào khai thác trong năm nay.

A321CEO mà hãng tiếp nhận có tầm bay khoảng 5.950 km, đủ linh hoạt để phục vụ cả các đường bay nội địa và quốc tế tầm trung từ Phú Quốc tới các điểm đến Đông Bắc Á và Đông Nam Á.

Về mặt pháp lý và chiến lược, Sun PhuQuoc Airways đã được cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng không bởi Bộ Xây dựng từ ngày 13/6/2025, với vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ đầu tư là 1.000 tỷ đồng.

Hãng định hướng vận hành theo mô hình dịch vụ hàng không truyền thống (full service), đồng thời có thể khai thác các chuyến bay thuê chuyến (charter) khi cần thiết. Mạng đường bay dự kiến tập trung vào kết nối Phú Quốc với các thành phố lớn trong nước và một số thị trường quốc tế tiềm năng.

Theo kế hoạch, Sun PhuQuoc Airways sẽ phát triển mạng bay theo mô hình "trục - nan", lấy Phú Quốc làm trung tâm kết nối với các điểm đến du lịch và kinh tế trọng điểm trong và ngoài nước. Trong bối cảnh Phú Quốc vừa trở thành đặc khu trực thuộc tỉnh An Giang và được lựa chọn làm điểm đến của APEC 2027, sự tham gia của hãng với đội bay hiện đại được kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực kết nối hàng không, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và thu hút đầu tư.

Việc công bố ngày mở bán vé và ngày bay đầu tiên cho thấy hãng đã chuẩn bị đầy đủ các khâu từ tiếp nhận tàu bay, chuẩn bị tổ chức khai thác, đến xây dựng mạng bay và dịch vụ để chính thức tham gia thị trường hàng không trong cuối năm 2025. Với tầm nhìn kết nối Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch - hàng không quốc tế mới, SPA được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng lựa chọn bay cho du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, hạ tầng vận tải tại khu vực.



