Sun Urban City xứng tầm đô thị kiểu mẫu phía Nam Hà Nội

Ngày 27/9 vừa qua, đồng loạt 3 công trình trọng điểm của tỉnh Hà Nam cũ, nay là Ninh Bình đã được khánh thành gồm: Nút giao Phú Thứ; Nút giao giữa đường Nguyễn Văn Linh và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc – Nam; Trục đại lộ lễ hội và Quảng trường Thời Đại tại khu đô thị Sun Urban City… đưa khu Nam Hà Nội sang trang mới.

Cú huých đột phá về hạ tầng

Trong đó, công trình nút giao Phú Thứ - giao điểm của cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình và vành đai 5 Vùng Thủ đô hoàn thiện sau hơn 2 năm khởi công, tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, khẳng định năng lực triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn của Ninh Bình. Tương lai, nút giao này sẽ kết nối thẳng đến khu đô thị Sun Urban City, công viên nước Sun World Ha Nam, rút ngắn thời gian di chuyển của cư dân Sun Urban City về Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc. Đây là một trong những đòn bẩy mạnh mẽ tạo nên sức hút của đại đô thị này với giới đầu tư.

Còn Quảng trường Thời Đại, trục đại lộ lễ hội dài đến 1,5km, rộng 150m cùng show nhạc nước đẳng cấp là "mặt tiền" của Sun Urban City. Dự án hoàn thành chỉ sau 6 tháng thi công, tạo nên một Sun Urban City đầy sức hút không chỉ với người dân địa phương mà cả du khách khắp nơi. Nó cũng cho thấy tầm nhìn "đi trước đón đầu" của Sun Group khi khởi công dự án từ sớm, đón đầu những cú bật mạnh mẽ từ hạ tầng giao thông. Đến nay, diện mạo đô thị khang trang, văn minh đã thành hình với tổ hợp 8 tòa căn hộ cao tầng Art Residence, khu nhà phố, biệt thự Kim Ngân – Kim Tiền mang phong cách kiến trúc giao thoa văn hóa Á – Âu.

Anh Hoàng Hà (khách du lịch Hà Nội) cho biết: "Tôi và bạn bè không nghĩ ngay gần Hà Nội lại có một điểm vui chơi độc đáo thế này. Khu đô thị có quy hoạch rất thông minh, cuối tuần có pháo hoa, chợ đêm rất hấp dẫn. Tôi đang tính sẽ đầu tư 1 căn hộ ở đây để làm second home kết hợp khai thác cho thuê".

Quảng trường Thời Đại – tâm điểm lễ hội và giải trí mới của Ninh Bình (Ảnh: Ánh Dương)

Những chuyển biến mạnh mẽ trên nằm trong định hướng phát triển chung của Ninh Bình, đó là tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông kết nối 3 đô thị Phủ Lý, Hoa Lư và Nam Định, các vùng động lực kinh tế của tỉnh; quy hoạch và phát triển các khu đô thị gắn với di sản, định hướng gắn với các ga đường sắt tốc độ cao, khu kinh tế, khu du lịch…

Cộng hưởng hiệu ứng từ các đại dự án giao thông sẽ triển khai trong tương lai như đường sắt cao tốc Bắc Nam, dự án sân bay thứ 2 Vùng Thủ đô, dự án sân bay Ninh Bình… kết nối vùng đất cố đô với cả nước, chưa khi nào thị trường địa ốc khu vực Nam Hà Nội lại sôi động đến vậy.

Đỉnh cao quy hoạch, kiến trúc

Tại Sun Urban City, các phân khu nhà ở được bố trí đối xứng quanh trục đại lộ và các quảng trường lớn – nơi tổ chức các sự kiện thu hút đông đảo người dân, du khách. Do đó, dù sở hữu nhà ở đâu, cư dân cũng được hưởng lợi lớn từ sức nóng chung của đại đô thị, mang đến tiềm năng khai thác cho thuê hoặc kinh doanh dịch vụ rất lớn.

Nếu như các tòa căn hộ Art Residence, nhà phố Kim Ngân – Kim Tiền "ôm chặt" trục đại lộ lễ hội vừa khánh thành, thì phân khu Flora Avenue vừa được Sun Group giới thiệu cũng hưởng lợi từ trục đại lộ hoa và tổ hợp Sun World Ha Nam đã hoàn thiện đón khách. Tất cả đều hưởng sức nóng chung từ hệ sinh thái 1001 tiện ích đẳng cấp của Sun Urban City, cùng các tiện ích ngoại khu như Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, Khu đô thị Đại học Nam Cao…

Bất động sản Sun Urban City hưởng trọn sức nóng từ hệ sinh thái tiện ích.(Ảnh: Ánh Dương)

Không chỉ được phát triển với tầm nhìn đi trước quy hoạch, Sun Urban City còn được thi công với tiến độ thần tốc, khiến ngay cả những khách hàng đầu tư BĐS tại đây cũng ngỡ ngàng. Chị Nguyễn Vân Anh (nhà đầu tư đến từ phường Nam Định, Ninh Bình) chia sẻ: "Tôi mua 1 căn hộ view trục đại lộ lễ hội từ trước Tết và vừa được nhận bàn giao nhà. Sau khi hoàn thiện nội thất, tôi dự định sẽ cho thuê ngắn ngày để có dòng tiền ổn định".

Bên cạnh tòa A1 - Park Residence đang bàn giao cho cư dân, 7 tòa căn hộ còn lại đang hoàn thiện mặt ngoài. Trong khi đó, sức hút thị trường đang dồn về tâm điểm mới của Sun Urban City – phân khu Flora Avenue với lợi thế trung tâm 4 đại công viên. Nổi bật tại phân khu này là đại lộ hoa rộng tới 98m, trải dài trên diện tích hơn 10ha, đây sẽ là điểm nhấn cảnh quan và tiện ích chủ đạo, tương tự như "trục xương sống" đại lộ lễ hội tại phân khu Kim Ngân – Kim Tiền.

Phân khu Flora Avenue vừa ra mắt thị trường nổi bật với đại lộ hoa hơn 10ha. (Ảnh: Sun Property)

Những loài hoa khoe sắc bên tán cây xanh mướt, hòa quyện với dòng kênh xanh yên ả tạo nên không gian thư giãn, dạo bộ, vui chơi ngoài trời lý tưởng cho cư dân. Cộng hưởng các tiện ích khác trong đại đô thị Sun Urban City như khu thể thao, khu vui chơi trẻ em, khu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi…, Flora Avenue sẽ kiến tạo không gian sống "vị nhân sinh", nơi mỗi cư dân có thể tận hưởng cuộc sống mỗi ngày, tránh xa nhịp sống ồn ào phố thị.

Sau khi khánh thành trục đại lộ lễ hội và Quảng trường Thời đại, Sun Group sẽ tiếp tục hoàn thiện các công trình điểm nhấn tại Sun Urban City và tương lai là siêu đô thị Sun Mega City, kiên định mục tiêu kiến tạo không gian đô thị tầm cỡ ngay cửa ngõ Nam Hà Nội với đầy đủ tiện ích, đa dạng trải nghiệm và thiết lập chuẩn mực sống mới cho người dân miền Bắc.