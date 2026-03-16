Sungroup rót vốn thành lập công ty Tài sản số Việt Nam

Làn sóng doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực tài sản số tại Việt Nam tiếp tục mở rộng.

Theo đăng ký kinh doanh, CTCP Tài sản số Việt Nam được thành lập vào ngày 21/1/2026 đặt trụ sở tại tòa nhà Sun Ancora, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan đến công nghệ số, bao gồm phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý và lưu trữ dữ liệu, vận hành nền tảng mạng xã hội, phân phối nội dung số cũng như nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ mới.

Công ty có vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông lớn nhất nắm tỷ lệ chi phối là CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) với tỷ lệ góp vốn 64%, tương đương 640 tỷ đồng. Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ thông tin Đổi mới nắm giữ 35% vốn, trong khi CTCP Chứng khoán Dầu khí (mã: PSI) sở hữu 1% còn lại.

Việc Sun Group bước vào lĩnh vực tài sản số không phải là diễn biến đơn lẻ. Trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy nhanh quá trình thí điểm và hoàn thiện khung pháp lý cho tài sản mã hóa, ngày càng nhiều định chế tài chính thể hiện sự quan tâm tới mảng kinh doanh mới này. Một số công ty chứng khoán và ngân hàng đã sớm công bố kế hoạch tham gia, cho thấy cuộc đua đón đầu cơ hội trên thị trường tài sản số đang dần nóng lên.

Một số cái tên đáng chú ý gồm CTCP Kinh doanh Tiền mã hóa và Tài sản mã hóa Vimexchange (Vimexchange), CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) thuộc hệ sinh thái Techcombank, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) thuộc hệ sinh thái VPBank, cùng với CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) của Chứng khoán VIX,…

Trong số này, Vimexchange và CAEX là hai đơn vị đáp ứng yêu cầu vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng, điều kiện cần để tham gia vận hành các nền tảng liên quan đến tài sản mã hóa.

Trong báo cáo đánh giá về Quản lý tiền kỹ thuật số, nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV nhìn nhận, việc cấp phép và giám sát chặt chẽ các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số (nhất là tiền ảo, tiền mã hóa) trong nước là cần thiết.

Khi các sàn giao dịch trong nước hoạt động dưới sự quản lý của cơ quan nhà nước, nhà đầu tư sẽ có môi trường giao dịch an toàn hơn, đồng thời hạn chế dòng tiền chảy ra nước ngoài thông qua các sàn giao dịch không rõ ràng.

Cùng với đó, cần có nghiên cứu áp dụng chính sách thuế đối với giao dịch tiền kỹ thuật số nói chung và tiền mã hóa nói riêng. Hiện, các quốc gia tiên tiến như Mỹ, Singapore đã áp dụng các mô hình thuế đối với tiền mã hóa. Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi kinh nghiệm này để vừa tận dụng tiềm năng kinh tế vừa thúc đẩy sự minh bạch trong thị trường.

Theo Hiệp hội Blockchain Việt Nam, nếu áp thuế giao dịch 0,1%, tương tự mức phí đánh trên giao dịch chứng khoán, Việt Nam có thể thu về hơn 800 triệu USD tiền thuế mỗi năm nhờ khối lượng giao dịch tiền số rất lớn. Điều này cho thấy một mức thuế nhỏ trên mỗi giao dịch có thể là một mô hình khả thi để tận dụng sự phổ biến của tiền số trong khi vẫn giữ mức thuế thấp.