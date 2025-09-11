Sunshine Legend City gây sốt với căn hộ full nội thất 5 sao, khách "săn" quyền mua quyết liệt trên livestream 9/9

Khách trả vượt 75 triệu/m2, nhưng hai căn hộ full nội thất 5 sao được chốt quyền mua với giá chỉ 56 - 58 triệu/m2

Tối 9/9, phiên livestream NobleGo số 19 tiếp tục mang đến những kịch tính khó đoán khi hai căn smart studio full nội thất 5 sao (bao gồm cả liền tường và nội thất rời hàng hiệu) thuộc dự án Sunshine Legend City lần lượt được đưa ra đặt giá quyền mua, với giá khởi điểm hấp dẫn chỉ hơn 1,382 tỷ đồng/căn (tương đương 49 triệu/m², đã có VAT). Thu hút tới 181 lượt khách đặt giá nhưng cơ chế chọn người thắng ngoài dự đoán của Sunshine Group một lần nữa khiến khách hàng bất ngờ.

Ở căn hộ đầu tiên (mã B-06CH05), chị Lan đã đặt giá thành công quyền mua căn smart studio với mức giá 1,636 tỷ đồng (tương đương 58,014 triệu/m²), gần nhất với mức giá niêm phong mà chủ đầu tư đưa ra và giành được quyền đặt mua căn hộ với mức giá là 1,635.6 tỷ đồng (tương đương 58 triệu/m², đã có VAT).

Diễn viên - MC Huyền Trang (Mù Tạt) bất ngờ trước phương thức chọn người thắng đặc biệt của Sunshine Group

Thế nhưng bất ngờ lớn hơn lại đến từ căn hộ thứ hai (mã B-07CH05) khi chị Thu đã đặt giá thành công quyền mua smart studio này với mức giá 2,141 tỷ đồng (tương đương gần 76 triệu/m2), cao nhất vòng 2. Trong đó, chương trình đã dành tặng quyền ưu đãi đặt mua chỉ còn 1,579.2 tỷ đồng (56 triệu/m², đã bao gồm VAT), rẻ hơn chính mức giá chị Thu đưa ra gần 600 triệu đồng.

Livestream 12/9 "tung" bộ đôi căn hộ 1 phòng ngủ+, full nội thất 5 sao, giá khởi điểm 49 triệu/m²

Tiếp sức nóng từ phiên 9/9, NobleGo sẽ trở lại vào 20h ngày 12/9 với hai căn B-16CH07 và B-18CH07 với thiết kế 1 phòng ngủ+, diện tích 54,4–55 m², view nội khu, giá khởi điểm lần lượt là hơn 2,664 tỷ và hơn 2,695 tỷ, tương đương 49 triệu/m² (đã có VAT). Đây cũng là hai căn full nội thất 5 sao bao gồm cả liền tường và nội thất rời tiêu chuẩn cao cấp, được thiết kế và cung cấp bởi các hãng danh tiếng toàn cầu.

Một mẫu bàn giao full nội thất cho căn 1 phòng ngủ+ từ Suofeiya - thương hiệu nội thất tùy chỉnh cao cấp top đầu thế giới

Bên cạnh đó, khán giả xem livestream vẫn có cơ hội trở thành chủ nhân giải thưởng may mắn 100 triệu đồng cùng thẻ tín dụng cao cấp KienlongBank Visa Elite. Trước đó, tại phiên ngày 9/9, phần quà may mắn này dành cho khán giả Lê Công.

Vì sao căn hộ full nội thất 5 sao của Sunshine Legend City đang "gây sốt" thị trường?

Từ hai phiên livestream NobleGo gần nhất (5/9 và 9/9), không khó để thấy dòng căn hộ cao cấp tại Sunshine Legend City đang trở thành tâm điểm của người trẻ săn nhà. Theo MC – diễn viên Huyền Trang (Mù Tạt), sức hấp dẫn của dự án không chỉ đến từ vị trí, thiết kế hay tiện ích, mà còn đến từ hàng loạt lợi thế vượt trội của gói bàn giao full nội thất 5 sao.

Sunshine Legend City được Sunshine Group chính thức khởi công vào ngày 19/8/2025, với quy mô gần 50 ha, toạ lạc tại xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên), cách Hoàn Kiếm chưa đến 20 phút.

Trước hết là yếu tố giá thành. Dù có chất lượng hoàn thiện theo tiêu chuẩn 5 sao (bao gồm cả liền tường và nội thất rời tiêu chuẩn cao cấp), gói bàn giao full nội thất vẫn có mức giá dự kiến thấp hơn 20–25% so với thị trường khu vực vốn phần lớn chỉ bàn giao liền tường cơ bản. Cộng thêm việc chủ đầu tư trực tiếp triển khai toàn bộ quy trình theo chuỗi khép kín, người mua có thể tiết kiệm tới 30–40% chi phí hoàn thiện, tương đương hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng so với việc tự thi công.

Khách có thể đăng tin cho thuê hoặc chuyển nhượng miễn phí trên nền tảng NobleLink độc quyền thuộc ứng dụng Noble App do chính Sunshine Group phát triển, giúp tiếp cận đúng đối tượng khách hàng tiềm năng và tối đa hóa công suất khai thác ngay khi nhận nhà.

Thời gian cũng là một lợi thế không thể bỏ qua. Người mua có thể xách vali vào ở hoặc khai thác cho thuê ngay, thay vì phải chờ đợi thêm 3–6 tháng hoàn thiện, đồng thời tránh được rủi ro phát sinh chi phí, sai lệch kỹ thuật hay chậm tiến độ. Về thẩm mỹ và chất lượng, toàn bộ nội thất được tư vấn và cung cấp trọn gói bởi những thương hiệu uy tín hàng đầu hiện nay, trong đó đáng chú ý là Suofeiya và Haier Group – hai "ông lớn" thương hiệu toàn cầu trong lĩnh vực nội thất tùy chỉnh và giải pháp sống thông minh, hiện đại.

Chiến lược giá đặc biệt của Sunshine Legend City được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm đưa mặt bằng giá căn hộ chất lượng cao tại Hà Nội và các khu vực lân cận về mức dễ tiếp cận hơn, từ đó mở rộng cơ hội an cư cho người trẻ và người dùng cuối.

Đặc biệt, cư dân tại đây còn được tận hưởng không gian sống lý tưởng với 3 tầng hầm để xe, nhà để xe 7 tầng, mật độ thang máy chỉ 2 căn/tầng/thang và hệ tiện ích 5 sao hiếm có với tổ hợp văn hoá nghệ thuật, phố đi bộ ven sông, phố thương mại trên không, clubhouse nghỉ dưỡng, không gian cộng đồng Legend Center, tổ hợp Gen Z Hub, trường học liên cấp quốc tế… cùng hệ cảnh quan mặt nước 31.000 m², liên kết với hơn 1.000 tiện ích từ chuỗi đô thị hiện đại đã thành hình phía Đông Hà Nội.

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ vào 20h tối thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng Noble App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine), tiếp sóng trên các trang Fanpage của Noble Group, Hanoi News, Theanh28 Entertainment. Sau 19 phiên livestream thành công, Sunshine Group đã trích lập 9,5 tỷ đồng đồng hành cùng chương trình "Cặp lá yêu thương" của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tải và cài đặt Noble App tại đây

Hướng dẫn tham gia đặt giá trên NobleGo

Fanpage:https://www.facebook.com/NobleGroupOfficial

Website: https://noblego.noble.vn/