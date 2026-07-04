Suzuki Satria 2026 ra mắt Việt Nam: Giá từ 54,5 triệu, nhiều nâng cấp về kiểu dáng, trang bị, kết nối điện thoại, cạnh tranh Exciter, Winner

Sau một thời gian dài im ắng trên "đường đua" xe máy phổ thông, Suzuki Việt Nam chính thức quay trở lại với việc ra mắt Satria F150 thế hệ mới. Đáng chú ý, lần xuất hiện này có 2 phiên bản gồm Satria và Satria Pro. Hai phiên bản dễ dàng được phân biệt thông qua kiểu dáng bên ngoài.

Suzuki Satria Pro (bên trái) và Satria bản thường.

Suzuki Satria có gì?

Thiết kế của Satria mới không có quá nhiều thay đổi mang tính 'lột xác' so với đời trước. Xe vẫn mang dáng hyper-underbone gọn gàng nhưng được tinh chỉnh đôi chút cho cảm giác thể thao và trẻ trung hơn. Kích thước xe vẫn giữ mức 1.960 x 675 x 980 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 1.280 mm. Yên xe cao 765 mm, nhỉnh hơn 1 mm so với Satria tiền nhiệm.

Sức mạnh của Satria đến từ động cơ xy-lanh đơn 147 cc, DOHC, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này cho công suất 13,5 kW (18,1 mã lực) tại 10.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 13,6 Nm tại 8.500 vòng/phút. Tương tự đời trước, Satria tiếp tục dùng hộp số 6 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố là 2,38 lít/100 km.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Suzuki Satria sở hữu bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt. Trang bị này hiện đã xuất hiện trên 2 đối thủ là Honda Winner R và Yamaha Exciter 155. Trang bị bộ ly hợp mới cũng đi kèm với việc Satria loại bỏ hệ thống cần đạp khởi động.

Bên cạnh các nâng cấp liên quan đến động cơ, Satria mới còn được cải tiến một số trang bị như màn hình tốc độ nâng cấp thêm các tính năng hiển thị liên quan đến mức tiêu thụ nhiên liệu hay ắc-quy, chìa khóa với tính năng đóng/mở nắp che chỉ bằng một nút nhấn, hộc chứa đồ trước 0,96 lít có thể đóng/mở không cần chìa khóa, hệ thống đèn chính chuyển sang dùng nguồn điện trực tiếp từ bình ắc-quy giúp ánh sáng ổn định hơn kể cả khi vòng tua máy đang ở mức thấp.

Suzuki Satria Pro có gì?

So với Satria, Satria Pro mang đến nhiều điểm mới hơn, từ thiết kế đến các tính năng được trang bị trên xe. Khối động cơ và sức mạnh không có thay đổi.

Satria Pro vẫn sở hữu kích thước tổng thể giống Satria nhưng mang đến cảm giác hầm hố và thể thao hơn. Điểm nhấn đáng giá về ngoại hình của Satria Pro là cụm đèn chiếu sáng đa giác với thiết kế chóa dạng 3 tầng. Theo hãng chia sẻ, kiểu dạng đèn mới không chỉ giúp thay đổi về ngoại hình mà còn tăng thêm khả năng chiếu sáng so với bản tiêu chuẩn.

Là phiên bản cao nhất nên Satria Pro chuyển sang dùng chìa khóa thông minh - trang bị không còn quá xa lạ với nhiều khách hàng hiện nay. Tuy nhiên, khóa thông minh của Satria Pro không tích hợp mở yên, thao tác này vẫn cần thực hiện bằng cách rút chìa khóa cơ đặt ở phần ghi-đông để tiến hành mở yên bằng ổ khóa riêng biệt đặt phía sau.

Dàn chân được nâng cấp thêm hệ thống phanh ABS ở phía trước. Đây được xem là trang bị đáng giá bởi dòng xe Satria được trang bị bộ lốp tương đối nhỏ, 70/90-17 ở phía trước và 80/90-17 ở phía sau, vì thế lốp dễ bị mất độ bám nếu phanh xe đột ngột ở tốc độ cao.

Đáng chú ý, Satria Pro là mẫu xe đầu tiên Suzuki Việt Nam mở bán có công nghệ kết nối với điện thoại Suzuki Ride Connect. Công nghệ này giúp màn hình xe hiển thị các thông tin liên quan đến thông tin cuộc gọi, tin nhắn hay điều hướng. Trên điện thoại, ứng dụng giúp người dùng biết được vị trí đỗ xe lần cuối cùng, theo dõi các chỉ số về odo, lượng nhiên liệu còn lại, ghi chú lịch bảo dưỡng từng bộ phận...

Suzuki Satria được phân phối với tùy chọn màu sắc cho bản tiêu chuẩn, đi kèm giá bán triệu đồng. Bản Pro có giá triệu đồng với tùy chọn màu sắc.

Với giá bán dao động triệu đồng, Suzuki Satria thế hệ mới, đặc biệt là phiên bản Pro, sẽ là lựa chọn hyper-underbone đáng cân nhắc bên cạnh các mẫu xe côn tay 150 cc như Honda Winner R (46,36-50,76 triệu đồng) hay Yamaha Exciter 155 (51,2-54,2 triệu đồng).