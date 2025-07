Symlife chính thức khởi động với sự tham gia của gần 1500 chuyên viên tư vấn

Với chủ đề "Symlife Concert – Bản giao hưởng cuộc sống", sự kiện kick-off dự án Symlife vừa diễn ra trong không khí đầy năng lượng và quyết tâm, thu hút gần 1.500 chuyên viên tư vấn đến từ các đơn vị phân phối uy tín trên toàn thị trường. Không gian buổi lễ được thiết kế như một bản hòa tấu nghệ thuật, nơi từng chi tiết từ âm nhạc, ánh sáng đến hình ảnh cùng hòa quyện, mang tinh thần "Symphony of Life" mà dự án theo đuổi.

Theo đại diện Chủ đầu tư Nam Hiệp Thành: "Symlife không đơn thuần là một dự án bất động sản, mà là tâm huyết được kết tinh từ những giá trị thật - sản phẩm thật, pháp lý minh bạch, cùng khát vọng kiến tạo nên một cộng đồng sống văn minh và bền vững ngay tại trung tâm Đông Bắc TP.HCM. Chúng tôi tin rằng, với giá bán chỉ từ 36.8 triệu/m², cùng chính sách thanh toán linh hoạt chỉ từ 0,75%/tháng, booking 0 đồng với mức chiết khấu lên đến 5% và ký Hợp đồng mua bán chỉ 10%, Symlife chắc chắn sẽ đáp ứng tối ưu nhu cầu đầu tư và an cư cho mọi khách hàng."

Symlife Concert - Sự kiện kick-off dự án Symlife đã thu hút gần 1500 chuyên viên tư vấn đến tham dự trong không khí đầy sôi động

Tại sự kiện, Đơn vị triển khai dự án DXMD Vietnam đã chia sẻ những thông tin quan trọng về bức tranh thị trường khu vực Đông Bắc TP.HCM, đồng thời hé lộ những lợi thế vượt trội mà Symlife đang sở hữu - từ vị trí, tiện ích đến tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Ngọc Tiển - Phó Tổng Giám Đốc khối KD & TT DXMD Vietnam nhấn mạnh: "Là đơn vị triển khai và phân phối chính thức dự án Symlife, chúng tôi nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm trong việc đưa đến tay khách hàng và nhà đầu tư những sản phẩm thực - giá trị thật - pháp lý chuẩn chỉnh. Đặc biệt, trong bối cảnh TP.HCM sáp nhập địa giới hành chính, mở ra một chương mới cho hạ tầng, quy hoạch và giá trị bất động sản, Symlife chính là dự án tiên phong đón đầu làn sóng phát triển ấy. Đây không chỉ là nơi an cư lý tưởng, mà còn là cơ hội đầu tư bền vững với tiềm năng gia tăng giá trị rõ rệt."

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ chất lượng tại TP.HCM ngày càng khan hiếm, Symlife nổi lên như một "điểm sáng mới" khi đưa ra mức giá chỉ từ 36.8 triệu/m² – mức giá tốt nhất hiện nay trên trục Quốc lộ 13. Sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm Đông Bắc TP.HCM, được bao bọc bởi 4 mặt hướng thủy hiếm có, cùng pháp lý hoàn chỉnh và tiến độ đảm bảo, đây được xem là cơ hội đầu tư hấp dẫn trong giai đoạn thị trường đang sôi động, đặc biệt khi khu Đông Bắc, nơi được định hướng trở thành trung tâm đô thị – thương mại – dịch vụ chiến lược trong tương lai gần.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đơn vị triển khai dự án DXMD Vietnam đã dành lời tri ân sâu sắc đến các sàn liên kết phân phối, là những đối tác môi giới uy tín hàng đầu. Với tinh thần đồng hành và kết nối, họ chính là những "vị nhạc trưởng" góp phần lan tỏa thanh âm đầu tiên của Symlife đến gần hơn với khách hàng và thị trường.

Lấy cảm hứng từ triết lý sống Hy Lạp cổ đại – nơi âm nhạc đại diện cho sự kết nối và thăng hoa cảm xúc – nghi thức kick-off đã vang lên những giai điệu sống động như một lời khẳng định: Từ địa thế 4 mặt hướng thủy, Symlife chính là bản giao hưởng được khởi sinh giữa lòng Đông Bắc TP.HCM.

Symlife là dự án căn hộ hiếm hoi sở hữu vị trí chiến lược ngay mặt tiền Quốc lộ 13, đoạn đường đang trong quá trình nâng cấp và mở rộng lên 8 làn xe. Symlife được ví như "nốt nhạc chủ đạo" giữa bản đồ phát triển đô thị. Đây không chỉ là trục xương sống về giao thông, mà còn là tâm điểm kết nối: 5 phút đến Lotte Mart, chợ Vĩnh Phú, BVQT Hạnh Phúc; 10 - 15 phút di chuyển đến Aeon Mall, KCN VSIP1, Golf Sông Bé, các trường đại học; Kết nối nhanh đến tuyến Metro tương lai và Vành đai 3 TP.HCM.

Symlife với địa thế 4 mặt view sông - ngay mặt tiền Quốc Lộ 13, trung tâm Đông Bắc TPHCM

Không chỉ dừng lại ở lợi thế vị trí, Symlife còn gây ấn tượng khi sở hữu thế đất phong thủy hiếm có với 4 mặt hướng thủy, bao bọc bởi hai dòng sông lớn: sông Sài Gòn và sông Cầu Móng, mang theo dòng chảy phong thủy và nguồn năng lượng thư giãn cho thân – tịnh cho tâm. Mặt nước, cây xanh và ánh sáng hòa vào nhau, tạo nên không gian sống an nhiên giữa lòng phố thị náo nhiệt.

Đặc biệt, 100% căn hộ Symlife đều có hướng nhìn ra sông, không gian sống luôn được tắm trong ánh sáng tự nhiên, gió trời và tầm nhìn mở rộng không giới hạn. Từ bất kỳ tầng nào, cư dân cũng có thể trải nghiệm cảm giác sống giữa thiên nhiên, trong lành, bình yên và đầy cảm hứng.

Với quy mô 27 tầng nổi, hệ thống 25 tiện ích nội khu đa dạng từ hồ bơi vô cực, vườn thiền trên tầng cao, khu vui chơi trẻ em đến yoga sân thượng… Symlife mang đến trải nghiệm sống cân bằng giữa tiện nghi hiện đại và sự kết nối với thiên nhiên.

Không gian sống tại Symlife được kiến tạo như một bản giao hưởng trọn vẹn: từ vị trí kết nối, cảnh quan sông nước, tiện ích đa dạng, thiết kế tinh tế đến pháp lý minh bạch. Tất cả hội tụ, tạo nên một nơi chốn lý tưởng cho những cư dân đề cao giá trị sống đích thực.

Đặc biệt, với mức giá chỉ từ 36,8 triệu/m², chính thức được công bố tại sự kiện, cùng phương thức thanh toán linh hoạt và dư địa tăng giá trị từ sự bứt phá hạ tầng toàn khu vực, Symlife không chỉ là nơi để sống, mà còn là cơ hội đầu tư đón đầu xu hướng dịch chuyển ra Đông Bắc TP.HCM – khu vực đang dần khẳng định vai trò mới trong đô thị tương lai.

Thanh âm đầu tiên đã cất lên trong sự kiện kick-off vừa qua – đánh dấu một sự khởi đầu đầy cảm xúc và kỳ vọng. Bản giao hưởng Symlife sẽ chính thức bước vào giai đoạn bùng nổ trong thời gian tới, mở ra một chương mới cho những nhà đầu tư nhanh nhạy và cư dân đang tìm kiếm giá trị sống bền vững.

Symlife là dự án do Nam Hiệp Thành làm Chủ đầu tư, Hoàng Anh Holdings hợp tác đầu tư và được triển khai bởi DXMD Vietnam, cùng sự đồng hành phân phối của hơn 25 đối tác phân phối chiến lược hàng đầu, bao gồm: Dat Xanh Services, Đất Xanh Miền Nam, CONA Land, iHouzz, Saigon Real, Đại Trường Sơn, Opus Realty, SC Realty, Trọng Tín Land, ATRA, Homegroup, Pico Land, Vilahomes, Khởi Minh, Seven Holding Land, Thế Giới Địa Ốc, Tập đoàn Động Lực Phương Đông (EMG), QT Property, BAM Land, K Realty, Homelink, Center Land, An Phát Land, Khởi Phát Homes, The Global Holding.

Tên dự án được cấp phép Chung cư Bản giao hưởng cuộc sống (Symphony of Life).